Μπακογιάννη: Η ΝΔ βοήθησε τον Σαμαρά να κάνει το όνειρο του να γίνει πρωθυπουργός, απίστευτα αλαζόνας ο Τσίπρας, δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης
Μπακογιάννη: Η ΝΔ βοήθησε τον Σαμαρά να κάνει το όνειρο του να γίνει πρωθυπουργός, απίστευτα αλαζόνας ο Τσίπρας, δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης
Για Καρυστιανού: Δεν έχει καθόλου πολιτικό λόγο - Για Γιωτόπουλο: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο
Κριτική στον Αντώνη Σαμαρά για τον οποίο θύμισε ότι «είπε βαριές κουβέντες», τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε «απίστευτα αλαζόνα», τον Νίκο Ανδρουλάκη που «δεν έχει πείσει για τις ηγετικές του ικανότητες» και τη Μαρία Καρυστιανού που «δεν έχει πολιτικό λόγο», άσκησε το πρωί της Τρίτης η Ντόρα Μπακογιάννη.
Ερωτηθείσα στον ΣΚΑΙ για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον κ. Σαμαρά, η πρώην υπουργός είπε «δεν είναι ευχάριστο για την ΝΔ. πιστεύω ότι το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού και θα το σκεφτεί πολύ να προχωρήσει σε κόμμα απέναντι στην παράταξη που τον βοήθησε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να γίνει πρωθυπουργός. Αν πάρει διαφορετικές αποφάσεις ο λαός της παράταξης θα κρίνει».
Την ίδια ώρα διευκρίνισε «άλλο Καραμανλής, άλλο Σαμαράς. Ο Κώστας Καραμανλής είναι βαθιά παραταξιακός, μπορεί να αποστασιοποιείται περιστασιακά από αποφάσεις και θέσεις αλλά δεν θα έκανε κάτι για να βλάψει την παράταξη».
«Ο κ. Σαμαράς είπε πολύ βαριές κουβέντες. Πολλά μπορεί να τα δεχθεί κανείς εκτός από την αμφισβήτηση του πατριωτισμού. Είναι πολύ βαρύ να αμφισβητείς τον πατριωτισμό του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών, η ΝΔ δεν μπορούσε να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει» πρόσθεσε η Ντόρα Μπακογιάνννη εκτιμώντας ότι «δεν βλέπω περιθώρια προσέγγισης». Σύμφωνα με την ίδια «οι άνθρωποι που απευθύνεται ήδη δεν καταγράφονται στο ποσοστό της ΝΔ και αυτούς προσπαθεί να ψαρέψει. Εκεί θα δοθεί μάχη από εμάς για να πείσουμε τους ανθρώπους ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που αξίζει να εμπιστευτούν».
Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, η βουλευτής Χανίων της ΝΔ παρατήρησε πως «έχω δει αλαζόνες - στην Ελλάδα έχουμε πει ότι τα καλάμια είναι αυτοφυή - αλλά αυτό είναι απίστευτο. Έρχεται και λέει στους συντρόφους που είχε χθες, σας ξεφτιλίζω σας υποχρεώνω να παραδώστε τις έδρες σας και αφού σε ξεφτιλίσω θα σε κατεβάσω υποψήφιο. Αν είναι να κατεβάσω υποψήφιο κάποιον που έχω μειώσει στο μηδέν, θα πω στον λαό ψήφισέ τον; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Ο Τσίπρας είναι επικοινωνιακός και χαρισματικός αλλά η καταστροφολογία δεν είναι αντιπολίτευση».
Σε άλλο σημείο είπε, επίσης, ότι «ο Τσίπρας είναι συμπαθής άνθρωπος αλλά δεν μπορεί να μας κερδίσει γιατί δεν πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα την ξαναπατήσει. Ο λαός τον πίστεψε όταν του είπε ότι θα καταργήσει με έναν νόμο και άρθρο. Ο Τσίπρα κάνει προσπάθεια να τα χρεώσει όλα στους συνεργάτες του αλλά ο κόσμος δεν το "τρώει" αυτό».
Ερωτηθείσα στον ΣΚΑΙ για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον κ. Σαμαρά, η πρώην υπουργός είπε «δεν είναι ευχάριστο για την ΝΔ. πιστεύω ότι το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού και θα το σκεφτεί πολύ να προχωρήσει σε κόμμα απέναντι στην παράταξη που τον βοήθησε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να γίνει πρωθυπουργός. Αν πάρει διαφορετικές αποφάσεις ο λαός της παράταξης θα κρίνει».
Την ίδια ώρα διευκρίνισε «άλλο Καραμανλής, άλλο Σαμαράς. Ο Κώστας Καραμανλής είναι βαθιά παραταξιακός, μπορεί να αποστασιοποιείται περιστασιακά από αποφάσεις και θέσεις αλλά δεν θα έκανε κάτι για να βλάψει την παράταξη».
«Ο κ. Σαμαράς είπε πολύ βαριές κουβέντες. Πολλά μπορεί να τα δεχθεί κανείς εκτός από την αμφισβήτηση του πατριωτισμού. Είναι πολύ βαρύ να αμφισβητείς τον πατριωτισμό του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών, η ΝΔ δεν μπορούσε να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει» πρόσθεσε η Ντόρα Μπακογιάνννη εκτιμώντας ότι «δεν βλέπω περιθώρια προσέγγισης». Σύμφωνα με την ίδια «οι άνθρωποι που απευθύνεται ήδη δεν καταγράφονται στο ποσοστό της ΝΔ και αυτούς προσπαθεί να ψαρέψει. Εκεί θα δοθεί μάχη από εμάς για να πείσουμε τους ανθρώπους ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που αξίζει να εμπιστευτούν».
Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, η βουλευτής Χανίων της ΝΔ παρατήρησε πως «έχω δει αλαζόνες - στην Ελλάδα έχουμε πει ότι τα καλάμια είναι αυτοφυή - αλλά αυτό είναι απίστευτο. Έρχεται και λέει στους συντρόφους που είχε χθες, σας ξεφτιλίζω σας υποχρεώνω να παραδώστε τις έδρες σας και αφού σε ξεφτιλίσω θα σε κατεβάσω υποψήφιο. Αν είναι να κατεβάσω υποψήφιο κάποιον που έχω μειώσει στο μηδέν, θα πω στον λαό ψήφισέ τον; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Ο Τσίπρας είναι επικοινωνιακός και χαρισματικός αλλά η καταστροφολογία δεν είναι αντιπολίτευση».
Σε άλλο σημείο είπε, επίσης, ότι «ο Τσίπρας είναι συμπαθής άνθρωπος αλλά δεν μπορεί να μας κερδίσει γιατί δεν πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα την ξαναπατήσει. Ο λαός τον πίστεψε όταν του είπε ότι θα καταργήσει με έναν νόμο και άρθρο. Ο Τσίπρα κάνει προσπάθεια να τα χρεώσει όλα στους συνεργάτες του αλλά ο κόσμος δεν το "τρώει" αυτό».
Για το ΠΑΣΟΚ και τη δημοσκοπική θέση του, η κυρία Μπακογιάννη σχολίασε ότι «ο κόσμος θέλει αρχηγό. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει πείσει για τις ηγετικές τους ικανότητες γι' αυτό ανεβαίνει και ο Τσίπρας», ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού εκτίμησε ως «λογικό» να υποχωρούν τα ποσοστά της: «Δεν έχει πολιτικό λόγο. Σε ανθρώπινο επίπεδο ο κόσμος τη συμπαθεί αλλά η πολιτική είναι σκληρό και δύσκολο πράγμα».
Μιλώντας γενικότερα για το πολιτικό κλίμα η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι «οι άλλοι θα προσπαθήσουν να πείσουν ότι έχουν τον τρόπο να πολλαπλασιάσουν τα χρήματα ότι θα ταξιδεύεις τζάμπα παντού και ότι θα λύσουν το κυκλοφοριακό και ότι ο κακός πρωθυπουργός δεν θέλει. Όλα τα έχουν πει για τον Μητσοτάκη αλλά για βλάκα δεν τον έχουν κατηγορήσει. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός;»
«Στεναχωρήθηκα με τη θέση των κομμάτων για τη συνταγματική αναθεώρηση ενώ ξέρουν ότι η επόμενη θα γίνει σε 10 χρόνια. Αυτό αγγίζει τα όρια του παραλογισμό» σχολίασε στο πλαίσιο αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη.
Όσον αφορά την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου, πριν την επιστροφή του στη φυλακή, είπε «σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει παραδεχθεί τίποτα, ανήκει στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών που επιμένουν μέχρι τέλους. Υπάρχουν περιπτώσεις την Ιταλία και αλλού που έχουν δείξει μεταμέλεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει επιδείξει τίποτα, είναι ο ίδιος που είχα δει στο δικαστήριο»
Μιλώντας γενικότερα για το πολιτικό κλίμα η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι «οι άλλοι θα προσπαθήσουν να πείσουν ότι έχουν τον τρόπο να πολλαπλασιάσουν τα χρήματα ότι θα ταξιδεύεις τζάμπα παντού και ότι θα λύσουν το κυκλοφοριακό και ότι ο κακός πρωθυπουργός δεν θέλει. Όλα τα έχουν πει για τον Μητσοτάκη αλλά για βλάκα δεν τον έχουν κατηγορήσει. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός;»
«Στεναχωρήθηκα με τη θέση των κομμάτων για τη συνταγματική αναθεώρηση ενώ ξέρουν ότι η επόμενη θα γίνει σε 10 χρόνια. Αυτό αγγίζει τα όρια του παραλογισμό» σχολίασε στο πλαίσιο αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη.
Όσον αφορά την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου, πριν την επιστροφή του στη φυλακή, είπε «σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει παραδεχθεί τίποτα, ανήκει στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών που επιμένουν μέχρι τέλους. Υπάρχουν περιπτώσεις την Ιταλία και αλλού που έχουν δείξει μεταμέλεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει επιδείξει τίποτα, είναι ο ίδιος που είχα δει στο δικαστήριο»
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