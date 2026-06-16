Μπακογιάννη: Η ΝΔ βοήθησε τον Σαμαρά να κάνει το όνειρο του να γίνει πρωθυπουργός, απίστευτα αλαζόνας ο Τσίπρας, δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης