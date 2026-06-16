Κυρανάκης: Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα πληγώσει τον ψηφοφόρο της ΝΔ που τον στήριξε και τον έκανε πρωθυπουργό

Ο νέος γραμματέας της ΝΔ επεσήμανε ότι «ο Τσίπρας έκανε ένα κακό νέο ξεκίνημα με το εμφυλιοπολεμικό όνομα που επέλεξε για το κόμμα του»

ΝΔ στις εκλογές, στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και τις ημέρες ηγεσίας του στο Υπουργείο Μεταφορών, αναφέρθηκε ο νέος Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος



Σχολιάζοντας το διακύβευμα των εκλογών, παρατήρησε ότι «ο ψηφοφόρος που πάει στην κάλπη, θα εκτιμήσει τόσο την αξιοπιστία του κάθε κόμματος κι εμείς ότι υποσχεθήκαμε το κάναμε πράξη, αλλά και την ελπίδα που θα του προσφέρει για το τι θα κάνει στη συνέχεια», ενώ δήλωσε πως αντιλαμβάνεται το πρόβλημα της ακρίβειας, «αλλά οι αυξήσεις μισθών που δόθηκαν από το 2019 και μετά, είναι υψηλότερες από τον πληθωρισμό».



αναφερόμενος ειδικά στον κ. Σαμαρά και το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα, υπογράμμισε, «με τον Αντώνη Σαμαρά με συνδέει εδώ και πολλά χρόνια μια προσωπική σχέση και ο σεβασμός μου στο πρόσωπο του είναι αδιαπραγμάτευτος κι αυτό δεν αλλάζει παρά την κριτική που ασκεί στην ΝΔ, η οποία είναι άδικη. Αν κάνει κόμμα θα πληγώσει την παράταξη και κυρίως τον ψηφοφόρο της ΝΔ που τον στήριξε και τον έκανε Πρωθυπουργό».







για το αν είμαστε σε προεκλογική περίοδο κι αν μέχρι να προκηρυχθούν εκλογές θα έχουμε μπροστά μας μαραθώνιο η κατοστάρι, τόνισε ότι «η δική μου αίσθηση είναι πως πρόκειται για τετρακοσάρι» και πρόσθεσε, «υπάρχουν πολλά αιτήματα για συμμετοχή νέων προσώπων στα ψηφοδέλτια του κόμματος και είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει σημαντική ανανέωση».



Ο Γραμματέας της Ν.Δ, Κώστας Κυρανάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» υπογράμμισε ότι φεύγει ικανοποιημένος από το Υπουργείο Μεταφορών και αισθάνεται ότι έκανε πράξη τη δέσμευση του, για «ασφαλέστερα τρένα».



Mεταξύ άλλων, σχολιάζοντας την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, στο πολιτικό προσκήνιο, δήλωσε πως «ο Τσίπρας έκανε ένα κακό νέο ξεκίνημα, επιλέγοντας ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα για το κόμμα του».



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Αναφερόμενος στις υποθέσεις διαφθοράς που απασχολούν τη δημόσια συζήτηση, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολεοδομίες μέχρι το Κτηματολόγιο και τα κυκλώματα στα διπλώματα οδήγησης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι πολλές από τις σημερινές δικογραφίες και δικαστικές εξελίξεις αποτελούν αποτέλεσμα ελέγχων και καταγγελιών που ξεκίνησαν από την ίδια την κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια.



«Οι διάλογοι που ακούμε σήμερα είναι του 2021. Οι καταγγελίες έγιναν ακόμη νωρίτερα. Στο Κτηματολόγιο οι καταγγελίες έγιναν το 2023, οι συλλήψεις το 2025 και η δίκη γίνεται το 2026», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι για δεκαετίες παγιωμένες πρακτικές παρέμεναν ανέλεγκτες.



«Για πρώτη φορά υπάρχει κυβέρνηση που γνωρίζει ότι θα έχει πολιτικό κόστος, αλλά επιλέγει να συγκρουστεί με τα κυκλώματα διαφθοράς μέσα στο βαθύ κράτος. Είναι μια δύσκολη μάχη, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να την πάμε μέχρι τέλους», τόνισε.



Στην ατζέντα με την οποία θα πάει ηστις εκλογές, στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και τις ημέρες ηγεσίας του στο Υπουργείο Μεταφορών, αναφέρθηκε ο νέος Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε σημερινή του συνέντευξη.Σχολιάζοντας το διακύβευμα των εκλογών, παρατήρησε ότι «ο ψηφοφόρος που πάει στην κάλπη, θα εκτιμήσει τόσο την αξιοπιστία του κάθε κόμματος κι εμείς ότι υποσχεθήκαμε το κάναμε πράξη, αλλά και την ελπίδα που θα του προσφέρει για το τι θα κάνει στη συνέχεια», ενώ δήλωσε πως αντιλαμβάνεται το πρόβλημα της ακρίβειας, «αλλά οι αυξήσεις μισθών που δόθηκαν από το 2019 και μετά, είναι υψηλότερες από τον πληθωρισμό».Στη συνέχεια απηύθυνε ενωτικό μήνυμα και εξήρε την προσφορά στην παράταξη του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας τον σεβασμό του και, υπογράμμισε, «με τον Αντώνη Σαμαρά με συνδέει εδώ και πολλά χρόνια μια προσωπική σχέση και ο σεβασμός μου στο πρόσωπο του είναι αδιαπραγμάτευτος κι αυτό δεν αλλάζει παρά την κριτική που ασκεί στην ΝΔ, η οποία είναι άδικη.που τον στήριξε και τον έκανε Πρωθυπουργό».Σε ότι αφορά τη συζήτηση που γίνεταικι αν μέχρι να προκηρυχθούν εκλογές θα έχουμε μπροστά μας μαραθώνιο η κατοστάρι, τόνισε ότι «η δική μου αίσθηση είναι πως πρόκειται για τετρακοσάρι» και πρόσθεσε, «υπάρχουν πολλά αιτήματα για συμμετοχή νέων προσώπων στα ψηφοδέλτια του κόμματος και είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει σημαντική ανανέωση».Ο Γραμματέας της Ν.Δ, Κώστας Κυρανάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» υπογράμμισε ότι φεύγει ικανοποιημένος από το Υπουργείο Μεταφορών και αισθάνεται ότι έκανε πράξη τη δέσμευση του, για «ασφαλέστερα τρένα».Mεταξύ άλλων, σχολιάζοντας, δήλωσε πως «ο Τσίπρας έκανε ένα κακό νέο ξεκίνημα, επιλέγοντας ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα για το κόμμα του».Ο κ. Κυρανάκης αφιέρωσε σημαντικό μέρος της παρέμβασής του και στη μάχη κατά της διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει συνειδητά να συγκρουστεί με παγιωμένα κυκλώματα του βαθέος κράτους, ακόμη και όταν αυτό συνεπάγεται πολιτικό κόστος.Αναφερόμενος στις υποθέσεις διαφθοράς που απασχολούν τη δημόσια συζήτηση, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολεοδομίες μέχρι το Κτηματολόγιο και τα κυκλώματα στα διπλώματα οδήγησης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι πολλές από τις σημερινές δικογραφίες και δικαστικές εξελίξεις αποτελούν αποτέλεσμα ελέγχων και καταγγελιών που ξεκίνησαν από την ίδια την κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια.«Οι διάλογοι που ακούμε σήμερα είναι του 2021. Οι καταγγελίες έγιναν ακόμη νωρίτερα. Στο Κτηματολόγιο οι καταγγελίες έγιναν το 2023, οι συλλήψεις το 2025 και η δίκη γίνεται το 2026», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι για δεκαετίες παγιωμένες πρακτικές παρέμεναν ανέλεγκτες.«Για πρώτη φορά υπάρχει κυβέρνηση που γνωρίζει ότι θα έχει πολιτικό κόστος, αλλά επιλέγει να συγκρουστεί με τα κυκλώματα διαφθοράς μέσα στο βαθύ κράτος. Είναι μια δύσκολη μάχη, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να την πάμε μέχρι τέλους», τόνισε.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο γραμματέας της ΝΔ έκανε και σύντομη αναφορά στην ολοκλήρωση της θητείας του στο Υπουργείο Μεταφορών, υποστηρίζοντας ότι υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί για την ενίσχυση της ασφάλειας του σιδηροδρόμου και επαναλαμβάνοντας ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει ολοκληρωθεί η πλήρης λειτουργία τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και ETCS στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

16.06.2026, 09:56