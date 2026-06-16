Ανδρουλάκης από το βήμα του ΣΕΒ: Ζήτησε κατάργηση της Golden Visa, μείωση ΦΠΑ και πιλοτική 4ήμερη εργασία
Ανδρουλάκης από το βήμα του ΣΕΒ: Ζήτησε κατάργηση της Golden Visa, μείωση ΦΠΑ και πιλοτική 4ήμερη εργασία
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την άμεση κατάργηση της Golden Visa και αντικατάστασή της με «Angel Visa» για παραγωγικές επενδύσεις
Επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, το ενεργειακό κόστος και την ακρίβεια εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.
«Παρά τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, η παραγωγική δομή της χώρας δεν μεταβλήθηκε», τόνισε για το Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα υπολείπεται σε εξαγωγική επίδοση, ακόμη και έναντι χωρών με αντίστοιχο μέγεθος, ενώ κατατάσσεται 4η από το τέλος σε ποσοστό μεταποίησης επί του ΑΕΠ, που όπως είπε, βρίσκεται στο 9% έναντι του 15% σε ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Στο στόχαστρο του βρέθηκε και η φορολογία, που όπως είπε, ευνοεί επενδύσεις σε ακίνητα αντί για παραγωγικές δραστηριότητες. «Ένα στα δύο ευρώ επενδύεται σε real estate», σημείωσε, ζητώντας την άμεση κατάργηση της Golden Visa και αντικατάστασή της με «Angel Visa» για παραγωγικές επενδύσεις.
Ο πρώτος αφορά στην ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω της μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα στηρίζεται στην τεχνολογία. «Η χαμηλή παραγωγικότητα δεν αφορά τους εργαζόμενους, αλλά τη δομή της οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο δεύτερος στόχος αφορά στους εργαζόμενους και συγκεκριμένα στην αξιοπρεπή εργασία και στη δικαιότερη κατανομή πλούτου. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα «με τόσο μεγάλο χάσμα μισθών και κερδών», είπε ζητώντας δίκαιη αναδιανομή πλούτου.
Παράλληλα έθεσε ως στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία μέσω ιταλικού μοντέλου, την αναθεώρηση των κανονισμών λειτουργίας των Βιομηχανικών Πάρκων για οικονομίες κλίμακας, την ανάπτυξη αγροδιατροφικής μεταποίησης, φέρνοντας παράδειγμα το ελαιόλαδο και τη φορολογική μεταρρύθμιση που να αποθαρρύνει την κερδοσκοπία. Για την αγορά εργασίας, επανέλαβε την πρόταση για πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έθεσε ζήτημα ανισότητας από τη χαλάρωση των κανόνων για κρατικές ενισχύσεις, επισημαίνοντας ότι ωφελεί δυσανάλογα τις ισχυρότερες οικονομίες, όπως τη Γερμανία και πρότεινε ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοδότησης βιομηχανικής πολιτικής.
Για την ακρίβεια, ανέφερε ότι το βασικό καλάθι αγαθών αυξήθηκε πάνω από 60% από το 2019, ζητώντας στοχευμένη μείωση ΦΠΑ και ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών.
«Παρά τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, η παραγωγική δομή της χώρας δεν μεταβλήθηκε», τόνισε για το Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα υπολείπεται σε εξαγωγική επίδοση, ακόμη και έναντι χωρών με αντίστοιχο μέγεθος, ενώ κατατάσσεται 4η από το τέλος σε ποσοστό μεταποίησης επί του ΑΕΠ, που όπως είπε, βρίσκεται στο 9% έναντι του 15% σε ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Στο στόχαστρο του βρέθηκε και η φορολογία, που όπως είπε, ευνοεί επενδύσεις σε ακίνητα αντί για παραγωγικές δραστηριότητες. «Ένα στα δύο ευρώ επενδύεται σε real estate», σημείωσε, ζητώντας την άμεση κατάργηση της Golden Visa και αντικατάστασή της με «Angel Visa» για παραγωγικές επενδύσεις.
Οι στόχοι και οι προτεραιότητεςΟ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε δύο κεντρικούς στόχους.
Ο πρώτος αφορά στην ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω της μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα στηρίζεται στην τεχνολογία. «Η χαμηλή παραγωγικότητα δεν αφορά τους εργαζόμενους, αλλά τη δομή της οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο δεύτερος στόχος αφορά στους εργαζόμενους και συγκεκριμένα στην αξιοπρεπή εργασία και στη δικαιότερη κατανομή πλούτου. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα «με τόσο μεγάλο χάσμα μισθών και κερδών», είπε ζητώντας δίκαιη αναδιανομή πλούτου.
Παράλληλα έθεσε ως στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία μέσω ιταλικού μοντέλου, την αναθεώρηση των κανονισμών λειτουργίας των Βιομηχανικών Πάρκων για οικονομίες κλίμακας, την ανάπτυξη αγροδιατροφικής μεταποίησης, φέρνοντας παράδειγμα το ελαιόλαδο και τη φορολογική μεταρρύθμιση που να αποθαρρύνει την κερδοσκοπία. Για την αγορά εργασίας, επανέλαβε την πρόταση για πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έθεσε ζήτημα ανισότητας από τη χαλάρωση των κανόνων για κρατικές ενισχύσεις, επισημαίνοντας ότι ωφελεί δυσανάλογα τις ισχυρότερες οικονομίες, όπως τη Γερμανία και πρότεινε ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοδότησης βιομηχανικής πολιτικής.
Για την ακρίβεια, ανέφερε ότι το βασικό καλάθι αγαθών αυξήθηκε πάνω από 60% από το 2019, ζητώντας στοχευμένη μείωση ΦΠΑ και ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών.
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