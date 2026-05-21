Μητσοτάκης από Σπάρτη: «Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας»
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πραγματική αγωνία των πολιτών αφορά την ακρίβεια και τις δυσκολίες της καθημερινότητας και όχι την ένταση της πολιτικής επικαιρότητας
Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας παράλληλα δριμεία κριτική στην αντιπολίτευση για «τοξικότητα» και ανέξοδες υποσχέσεις.
«Έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μη συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πραγματική αγωνία των πολιτών αφορά την ακρίβεια και τις δυσκολίες της καθημερινότητας και όχι την ένταση της πολιτικής επικαιρότητας, σημειώνοντας πως «η επικαιρότητα στα ΜΜΕ δεν συναντιέται με τις προτεραιότητες των πολιτών».
Όπως είπε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στο κύμα ακρίβειας, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. «Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο: τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία ως «μέρισμα κοινωνικής προκοπής».
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, λέγοντας ότι οι πολίτες αξιολογούν τους πολιτικούς με βάση τη συνέπεια λόγων και έργων και όσα υλοποιήθηκαν από τις δεσμεύσεις του 2023. Αναφέρθηκε ακόμη στις συνεχείς περιοδείες του ανά τη χώρα τα τελευταία επτά χρόνια, δηλώνοντας πως θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες. Από τη Σπάρτη ανακοίνωσε επίσης την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ενώ γνωστοποίησε ότι το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων θα φέρει το όνομα της αείμνηστης Μαριέττα Γιαννάκου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα έργα αποκατάστασης στον Μυστράς, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τον 29ο αρχαιολογικό χώρο που παραδίδεται αναβαθμισμένος στους πολίτες.
Στο ίδιο πλαίσιο, έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει των επόμενων εκλογών, αντιπαραβάλλοντας –όπως είπε– την αξιοπιστία της κυβέρνησης με τις «ανέξοδες υποσχέσεις» του παρελθόντος. «Οι πολίτες θα ψηφίσουν γι’ αυτά που θα κάνουμε. Άλλη αξιοπιστία έχει αυτός που λέει “αυτά που δεσμευτήκαμε τα κάναμε” κι άλλη αυτοί που μας είχαν τάξει λαγούς με πετραχήλια και είδαμε πού καταλήξαμε», ανέφερε με σαφή αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα.
Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα συσπείρωσης προς τους πολίτες που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023, αναγνωρίζοντας ότι «υπάρχουν παράπονα και λάθη που έγιναν». Ωστόσο, όπως είπε, το βασικό δίλημμα των επόμενων εκλογών θα αφορά το ποια παράταξη μπορεί «να πάει σταθερά τη χώρα μπροστά», να εγγυηθεί σταθερότητα, πρόοδο και ασφάλεια, αλλά και να εκπροσωπήσει τη χώρα με αξιοπιστία στην Ευρώπη, ενόψει και της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
