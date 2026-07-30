Θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, σήμερα το τελευταίο αντίο
Θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, σήμερα το τελευταίο αντίο
Πρόκειται για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης
Ανείπωτη είναι η θλίψη στο Ρέθυμνο για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) την ώρα που επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, νότια του νομού.
Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης επέβαιναν σε υπηρεσιακό όχημα της Πυροσβεστικής, όταν εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των πυκνών καπνών, με αποτέλεσμα να περικυκλωθούν από τις φλόγες.
Οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό από συνάδελφό τους. Όπως μετέφερε η τοπική ιστοσελίδα patris.gr δεν ζητήθηκε καμία βοήθεια, δεν υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία.
Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν ευγενικό άτομο για το οποίο όλοι είχαν να πουν έναν καλό λόγο.
Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού και ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, με σημαντική προσφορά στην τοπική κοινωνία και ανιδιοτελή δράση.
Η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Επισκοπείου Φουρφουρά Αμαρίου. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:00 το πρωί.
Την ίδια ώρα, η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου, με τη σορό να βρίσκεται στον ναό από τις 16:00.
Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης επέβαιναν σε υπηρεσιακό όχημα της Πυροσβεστικής, όταν εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των πυκνών καπνών, με αποτέλεσμα να περικυκλωθούν από τις φλόγες.
Οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό από συνάδελφό τους. Όπως μετέφερε η τοπική ιστοσελίδα patris.gr δεν ζητήθηκε καμία βοήθεια, δεν υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία.
Ο 25χρονος μόλις είχε ολοκληρώσει τις σπουδές τουΟ Παντελής Διαμαντάκης ήταν μόλις 25 ετών. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και είχε ξεκινήσει να εργάζεται ως εποχικός πυροσβέστης. Στον Φουρφουρά Ρεθύμνου, η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει την τοπική κοινωνία στο πένθος. Ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, με τον πατέρα του να είναι ιερέας της περιοχής.
Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν ευγενικό άτομο για το οποίο όλοι είχαν να πουν έναν καλό λόγο.
Άνθρωπος της προσφοράςΟ δεύτερος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του ήταν ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, καταγόμενος από το Γερακάρι.
Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού και ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, με σημαντική προσφορά στην τοπική κοινωνία και ανιδιοτελή δράση.
Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστώνΗ τελευταία πράξη της τραγωδίας θα εκτυλιχθεί σημερα, Πέμπτη (30/7) με τις κηδείες των δύο πυροσβεστών.
Η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Επισκοπείου Φουρφουρά Αμαρίου. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:00 το πρωί.
Την ίδια ώρα, η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου, με τη σορό να βρίσκεται στον ναό από τις 16:00.
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