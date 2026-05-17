Συλλογή υπογραφών στο κόμμα Καρυστιανού με τον Αυγερινό και τον πρόεδρο της κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, δείτε βίντεο

Η ανάρτηση Αυγερινού

Πήρε φωτιά σήμερα το Κολωνάκι. Πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές καταβολές προσήλθαν στην έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για την Ιδρυτική Διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών με επικεφαλής τη @mkaristianou. Η γνωστή δικηγόρος Μαρία Γρατσία,… pic.twitter.com/F0HgitmElA — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) May 17, 2026

Την Πέμπτη οι επίσημες ανακοινώσεις

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο δημοσιογράφος έγραψε:«Πήρε φωτιά σήμερα το Κολωνάκι. Πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές καταβολές προσήλθαν στην έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για την Ιδρυτική Διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών με επικεφαλής τη@mkaristianou. Η γνωστή δικηγόρος Μαρία Γρατσία, υποψήφια άπαξ της «Νίκης» 20 ημέρες πριν από τις εκλογές του 2023, οπότε και αποσύρθηκε από την πολιτική, έχει δίπλα της τον επίσης γνωστό δικηγόρο Γιάννη Χατζηαντωνίου, προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ, πρώην μέλος της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο το 2015, οπότε και αποχώρησε όταν ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέτρεψε τη λαϊκή ετυμηγορία του Δημοψηφίσματος και υπέγραψε το τρίτο Μνημόνιο. Ενωμένη όσο ποτέ η Ελλάδα!».Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Καρυστιανού ανοίγει πλήρως τα χαρτιά της την Πέμπτη, εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στη συγκέντρωση των υποστηρικτών της, στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη.Πρέπει να σημειωθεί ότι το στοίχημα των στελεχών του νέου κόμματος είναι να έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 70.000 υπογραφές, κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη, έως το τέλος του Ιουνίου.Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος επρόκειτο να κατατεθεί αύριο Δευτέρα στον Άρειο Πάγο, ωστόσο όπως έγινε γνωστό θα καθυστερήσει μερικά 24ωρα καθώς υπάρχουν στελέχη και μέλη από όλη την Ελλάδα, που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και δεν πρόλαβαν να έρθουν στην Αθήνα. Γι' αυτό και αποφασίστηκε να παραταθεί για λίγες ημέρες η συγκέντρωση των υπογραφών, ώστε να συμμετάσχουν και όσοι δήλωσαν ήδη ότι το επιθυμούν από πόλεις της περιφέρειας.