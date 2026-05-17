Συλλογή υπογραφών στο κόμμα Καρυστιανού με τον Αυγερινό και τον πρόεδρο της κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, δείτε βίντεο
Live μετάδοση της διαδικασίας συλλογής υπογραφών από το γραφείο της στενής συνεργάτιδος της κυρίας Καρυστιανού, Μαρίας Γρατσία, έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης Στράτος Σιουρδάκης- «Πήρε φωτιά το Κολωνάκι» έγραψε στο Χ ο Θανάσης Αυγερινός, επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα και αναμενόμενος εκπρόσωπος του νέου κόμματος
Τις πυρετώδεις, όσο και ενθουσιώδεις προεργασίες για την υποβολή, στον Αρειο Πάγο, της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού δείχνουν οι εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω του Facebook από το γραφείο της στενής συνεργάτιδάς της, Μαρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι.
Είναι ένα από τα σημεία όπου φίλοι και υποστηρικτές της κυρίας Καρυστιανού συγκεντρώνονταν σήμερα και υπέγραφαν τη διακήρυξη.
Στο δικηγορικό γραφείο της κυρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι, τόσο η κυρία Καρυστιανού, όσο κι εκείνη, ντυμένες σικάτα στα μαύρα, υποδέχονταν με χαμόγελα τον κόσμο. Στον χώρο, όπως διακρίνεται στο βίντεο, δεσπόζουν βαριές ξύλινες βιβλιοθήκες, αλλά και δεκάδες χριστιανικές εικόνες που δένουν αρμονικά με εντυπωσιακούς πολυελαίους.
Το βίντεο όμως έχει και... ρωσικό αποτύπωμα, αφού ο άνθρωπος πίσω από το live στα social media είναι ο κ. Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, ενώ στο γραφείο βρισκόταν και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που, κατά πληροφορίες, θα είναι εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Καρυστιανού.
Η «Κάρυ» έβλεπε χαρούμενη τους πολίτες που έμπαιναν, διάβαζαν και υπέγραφαν τη διακήρυξη, ενώ κληθέντες να σχολιάσουν το γιατί το έκαναν, οι απαντήσεις ήταν ποικίλες. Η ίδια η Μαρία Καρυστιανού ευχαρίστησε για την προσέλευση και τη συλλογή των υπογραφών και πρόσθεσε «γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και τη σωστή ιστορία». «Εύχομαι όλα να πάνε κατ' ευχήν και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα μας» είπε με τη σειρά της η κυρία Γρατσία, φορώντας ένα εντυπωσιακό χρυσό παντατίφ με απεικόνιση αγγέλου.
Ο κ. Σιουρδάκης, πάντως, έδειξε ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τα social media, αφού εξηγούσε πώς λειτουργούν πολλαπλασιαστικά -«παίρνει μπροστά ο αλγόριθμος», ακούγεται κάποια στιγμή να λέει. Ο Θανάσης Αυγερινός, πάντως, που δήλωσε ότι το προσωπικό του plan b είναι να... τραγουδάει, σχολίασε ότι χρειάζεται πιο lifestyle, για να ανέβει η θεαματικότητα.
Ως προς το οργανωτικό, πάντως, ακούγεται ότι μέσα σε μία ώρα είχαν υπογράψει 80 άτομα, οι οποίοι διάβαζαν και έδιναν ταυτότητες. «Εχουμε γιορτή σήμερα» ακούγονταν να λένε οι παριστάμενοι.
Κληθείς πάντως, να πει «κάτι ωραίο», ο κ. Αυγερινός είπε ότι είναι υπαρξιακό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και καλό είναι να ενωθούν δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης. Αυτό κάνουμε, είπε, και ίσως είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στη χώρα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και γι' αυτό είναι και μοναδικό και ιστορικό. «Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σ' αυτή τη διαδικασία».
Η ανάρτηση Αυγερινού
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο δημοσιογράφος έγραψε:
«Πήρε φωτιά σήμερα το Κολωνάκι. Πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές καταβολές προσήλθαν στην έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για την Ιδρυτική Διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών με επικεφαλής τη
@mkaristianou. Η γνωστή δικηγόρος Μαρία Γρατσία, υποψήφια άπαξ της «Νίκης» 20 ημέρες πριν από τις εκλογές του 2023, οπότε και αποσύρθηκε από την πολιτική, έχει δίπλα της τον επίσης γνωστό δικηγόρο Γιάννη Χατζηαντωνίου, προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ, πρώην μέλος της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο το 2015, οπότε και αποχώρησε όταν ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέτρεψε τη λαϊκή ετυμηγορία του Δημοψηφίσματος και υπέγραψε το τρίτο Μνημόνιο. Ενωμένη όσο ποτέ η Ελλάδα!».
Την Πέμπτη οι επίσημες ανακοινώσειςΥπενθυμίζεται ότι η κυρία Καρυστιανού ανοίγει πλήρως τα χαρτιά της την Πέμπτη, εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στη συγκέντρωση των υποστηρικτών της, στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το στοίχημα των στελεχών του νέου κόμματος είναι να έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 70.000 υπογραφές, κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη, έως το τέλος του Ιουνίου.
Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος επρόκειτο να κατατεθεί αύριο Δευτέρα στον Άρειο Πάγο, ωστόσο όπως έγινε γνωστό θα καθυστερήσει μερικά 24ωρα καθώς υπάρχουν στελέχη και μέλη από όλη την Ελλάδα, που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και δεν πρόλαβαν να έρθουν στην Αθήνα. Γι' αυτό και αποφασίστηκε να παραταθεί για λίγες ημέρες η συγκέντρωση των υπογραφών, ώστε να συμμετάσχουν και όσοι δήλωσαν ήδη ότι το επιθυμούν από πόλεις της περιφέρειας.
