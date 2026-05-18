Καραχάλιος για το κόμμα Καρυστιανού: Δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση
Με ανάρτησή του στο Χ τοποθετήθηκε ο Νίκος Καραχάλιος για όσα συνέβησαν την Κυριακή στο Κολωνάκι σχετικά με τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Με αφορμή, μάλιστα, την παρουσία του δημοσιογράφου και επί δεκαετίες ανταποκριτή στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινού, ο οποίος αναμένεται να είναι εκπρόσωπος του νέου κόμματος, ο Νίκος Καραχάλιος γράφει «η Καρυστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».

Αφού εκτιμά ότι «η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου», ο Νίκος Καραχάλιος παρουσιάζει την περίπτωση του Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρών στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι για να καταθέσει τη δική του υπογραφή στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καρυστιανού.

«Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνο: Φιλοχουντικός, Θρησκόληπτος, Αντιεβραίος» γράφει ο Νίκος Καραχάλιος παρουσιάζοντας αναρτήσεις του συνταξιούχου τραπεζικού.

«Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης...» καταλήγει στην ανάρτηση του ο Νίκος Καραχάλιος.


Όλη η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού


«ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!

Άνοιξανε + σας περιμένουνε..!

Η Καρυστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος.

Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου!

Για να μαζέψουν 200 υπογραφές (που δεν είχαν, αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους..) είπαν: «Όποιος έρθει, καλοδεχούμενος».

Κι έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια βγήκαν απ’ τα υπόγεια..

Ένας απ’ αυτούς, ο Γιάννης Βογιατζής..

Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνος:
Φιλοχουντικός
Θρησκόληπτος
Αντιεβραίος

Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης..»
