Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ για Ιράν, Γάζα, Λίβανο και Ανατολική Μεσόγειο
Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία των δύο χωρών με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο
Τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελατί είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους συζήτησαν διμερή ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στο Χ, οι υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη διπλωματία ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων και τόνισαν τη σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο.
