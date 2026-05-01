Σήμερα το «μανιφέστο» Τσίπρα για την προοδευτική συμπαράταξη και την «επαναστατική αλλαγή»
Την ημέρα της Πρωτομαγιάς επέλεξε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα για να δημοσιοποιήσει το «Μανιφέστο» του για την Αριστερά του 21ου αιώνα, με φόντο τους διαχρονικούς αγώνες του εργατικού κινήματος που τιμώνται την σημερινή ημέρα.
Το προγραμματικό αυτό κείμενο, την επιμέλεια του οποίου έχει ο Γιώργος Σιακαντάρης, επιχειρεί να ερμηνεύσει την ανάγκη σύγκλισης της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής και Ανανεωτικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας, στην σημερινή εποχή, σύγκλιση που κατά το Ινστιτούτο Τσίπρα παραμένει επίκαιρη.
Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές ανισότητες και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες επανανοηματοδοτούν το δίλημμα «Αριστερά ή Δεξιά» κατά το «Μανιφέστο», το οποίο περιγράφει θεωρητικά και πολιτικά τις διαιρετικές τομές του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα με τις σύγχρονες συντηρητικές δυνάμεις και αναμένεται να δημοσιευθεί στο σύνολό του σήμερα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.
Μολονότι το κείμενο του «Μανιφέστου» δεν συνιστά την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, αφού η τελευταία θα συνοδεύει την ανακοίνωση του ονόματος του νέου πολιτικού φορέα κατά πάσα πιθανότητα εντός του Μαΐου, εντούτοις σε προγραμματικό επίπεδο στο κείμενο γίνονται σαφή και απαράβατα τα όρια του κ. Τσίπρα απέναντι στο υπόλοιπο πολιτικό φάσμα, τόσο ως προς το Κέντρο, όσο και προς τα Αριστερά.
Την ίδια ώρα, η διατήρηση της Αριστερής ταυτότητας αλλά προσαρμοσμένης στον 21ο αιώνα, όπως διατυπώνεται στο «Μανιφέστο», επιχειρείται να ενδυθεί μια μεταρρυθμιστική διάθεση, η οποία να συνθέτει τις ιδεολογικές παραδόσεις με τις ανάγκες του σήμερα. Στο ίδιο πλαίσιο, ένα νεο στοιχείο στην ιδεολογική και πολιτική αυτή πλατφόρμα είναι το στοιχείο του «νέου πατριωτισμού», στο οποίο έχει επανηλειμμένα αναφερθεί ο πρώην Πρωθυπουργός στις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» και εδράζεται στην ανάγκη για μια εξωτερική πολιτική με πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, υπέρ της χώρας. Παράλληλα, κεντρικό ρόλο στο κείμενο διαδραματίζουν ζητήματα Δημοκρατίας και Κράτους Δικαίου, ενώ προβάλλεται και ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του Κράτους, με ισχυρές δόσεις κριτικής για το «επιτελικό κράτος» της κυβέρνησης της ΝΔ.
Το βέβαιο είναι, πάντως, ότι το «Μανιφέστο» Τσίπρα για μια «δημοκρατική συμπαράταξη» εκβάλλει στην υπέρβαση των σημερινών κομμάτων της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης», δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και της Νέας Αριστεράς, υπέρβαση που στην πράξη περνά από τις κοινοβουλευτικές ομάδες των τριών κομμάτων, αλλά και τη δημοσκοπική τους απήχηση. Ζητούμενο, πάντως, για τους συντάκτες του κειμένου είναι μέσα από αυτήν τη δημοκρατική συμπαράταξη να επιτευχθεί η «επαναστατική αλλαγή», δηλαδή πολιτικές αναδιανομής του πλούτου προς τα μεσαία και κατώτερα στρώματα, που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση τους σε αγαθά και υπηρεσίες.
Αν, ωστόσο, υπάρξουν πρόσωπα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου που να συστρατευθούν με την νέα πολιτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου Τσίπρα, αυτό αναμένεται να φανεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς με ενδιαφέρον παρακολουθούν όλοι οι παίκτες της Κεντροαριστεράς την κινητικότητα γύρω από το «Μανιφέστο», αλλά και τυχόν ηχηρές υπογραφές υπέρ αυτού.
