Το Μαξίμου υπερασπίζεται το επιτελικό κράτος, αλλά δεν ανοίγει «μέτωπο» με τους βουλευτές της ΝΔ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο επέλεξε ηπιότερους τόνους, χωρίς να αδειάζει κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης, ξεκαθάρισε, όμως, ότι το επιτελικό κράτος επίσης δεν θεοποιείται με σεβασμό για τους βουλευτές της ΝΔ
Το χθεσινό προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο είχε στο επίκεντρο το ψηφιακό κράτος και τις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις στην κρατική λειτουργία. Γι’ αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Άκης Σκέρτσος, επέλεξαν να απαντήσουν στις μομφές εναντίον του λεγόμενου «επιτελικού κράτους», χωρίς όμως να ανεβάσουν τους τόνους έναντι των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που με τη σειρά τους ανεβάζουν τα «ντεσιμπέλ», αντιλαμβανόμενοι ότι παρεμβάσεις με εσωκομματικό άρωμα «παίζουν» πλέον περισσότερο συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν.
Η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου μετά τη χθεσινή ανοιχτή επιστολή 5 βουλευτών της ΝΔ μέσω της εφημερίδας «Τα Νέα» είναι διττή: αφενός υπερασπίζεται το επιτελικό κράτος ως εργαλείο κρατικής λειτουργίας που φάνηκε χρήσιμο μέχρι τώρα, αφετέρου δεν θέλει να ανοίξει μέτωπο με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και να εμπλακεί σε μια αχρείαστη διελκυστίνδα, όταν ο βασικός στόχος είναι η συσπείρωση δυνάμεων στον δρόμο προς τις κάλπες. Ακόμα και ο κ. Σκέρτσος, ο οποίος δεν είναι κομματικό στέλεχος και μάλιστα για πολλούς βουλευτές είναι «κόκκινο πανί», εξέπεμψε σε ιδιαίτερα χαμηλούς και συναινετικούς τόνους, χρησιμοποιώντας τη φράση «ο εχθρός δεν είναι μέσα, είναι έξω», αναφερόμενος στα προβλήματα και τις προκλήσεις της καθημερινότητας.
Υπό άλλες συνθήκες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε να αντιδράσει οξύτερα, μετά το κείμενο των «5». Μάλιστα, λέγεται ότι η αρχική μορφή του κειμένου ήταν σκληρότερη και περιείχε βολές για απουσία εσωκομματικής διαβούλευσης στα προσυνέδρια του κόμματος. Και πάλι, η παρέμβαση δεν παύει να έγινε με τη μορφή ανοιχτής επιστολής που όμως δεν εστάλη στον κ. Μητσοτάκη και λίγες μέρες πριν τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου θα μπορούσε να γίνει σχετική συζήτηση με άνεση.
Εντούτοις ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε τους ηπιότερους τόνους, χωρίς να αδειάζει κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης. Ξεκαθάρισε, όμως, ότι το επιτελικό κράτος επίσης δεν θεοποιείται και με σεβασμό για τους βουλευτές της ΝΔ. «Είναι ένας τρόπος διοίκησης ο οποίος τελικά φέρνει κοντά την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη», είπε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι « όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών οι οποίοι διορίζονται και πολιτικών οι οποίοι εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι εμείς, ως ΝΔ,, είμαστε μια ομάδα». «Τιμούμε την κοινοβουλευτική ομάδα, τιμούμε τους βουλευτές μας, ζητούμε από τους βουλευτές μας να μας βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι. Κάνουμε κοινοβουλευτικές ομάδες -θα κάνουμε πάλι την επόμενη εβδομάδα- μια φορά τους δυο μήνες. Τα συζητούμε ανοιχτά. Είμαστε μια οικογένεια. Τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών», προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης.
Και ο Άκης Σκέρτσος που εξήγησε ξανά πρακτικά παραδείγματα συνεργασίας υπουργείων και συντονισμού πολιτικών επεσήμανε ότι «επιτελικό κράτος είναι το συνεργατικό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη».
Πάντως τους προβληματισμούς που επεσήμαναν στο άρθρο τους συμμερίζονται με έναν τρόπο και άλλοι βουλευτές της ΝΔ. Μένει όμως να φανεί πόσοι θα τοποθετηθούν στη συζήτηση και με ποια ένταση. Είναι σημειωτέον ενδεικτικό ότι οι γαλάζιοι βουλευτές έκαναν επικοινωνιακά πίσω μετά τη δημοσίευση της επιστολής, ενώ οι περισσότεροι αρνούνται προσκλήσεις για εμφανίσεις στα ΜΜΕ.
Το μήνυμα Μητσοτάκη
Προειδοποιητικές βολέςΗ επιστολή των «5» βεβαίως μπορεί να εκληφθεί ως προειδοποιητική βολή για το Μέγαρο Μαξίμου, ενόψει της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την άλλη Πέμπτη, στις 7 Μαΐου. Βεβαίως, βουλευτής από τους «5« ανέφερε στο protothema.gr ότι στόχους τους δεν είναι να κάνουν «αντάρτικο», αλλά να επισημάνουν αστοχίες και προβλήματα, με στόχο η ΝΔ να κερδίσει μια τρίτη τετραετία και να υπερβεί τις εσωτερικές της παθογένειες. Ξεκαθαρίζει επίσης ότι δεν θα κινηθούν ως ενιαία και συντεταγμένη ομάδα.
Το υπουργικό συμβούλιοΜένει να φανεί αν ο κ. Μητσοτάκης θα θελήσει να δώσει και άλλη μια «κομψή» απάντηση από τη σημερινή του εισαγωγική τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο. Βεβαίως, στόχος του πρωθυπουργού είναι να δείξει ότι η κυβέρνηση παράγει έργο και άλλωστε η ατζέντα είναι αρκετά πλούσια. Ένα από τα μείζονα θέματα είναι η ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα παρουσιαστεί και η εθνική στρατηγική για τον περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό.
Στην ατζέντα περιλαμβάνονται, επίσης, νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, του υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου περί χαρακτηρισμού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 ως υπόθεσης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, ώστε το Δημόσιο να παραιτηθεί από ένδικα μέσα που έχει ασκήσει. Την πρωτοβουλία καταθέτουν από κοινού ο ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
