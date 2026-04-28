Ο Σκέρτσος απαντά στις γαλάζιες γκρίνιες: Το επιτελικό κράτος δεν είναι φέουδα όπου κάθε υπουργός κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι
«Δεν είμαστε εσωτερικά αντίπαλοι, ο εχθρός μας δεν είναι μέσα, ο αντίπαλος μας είναι έξω είναι τα προβλήματα και όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε συντεταγμένες λύσεις στα προβλήματα» είπε ο υπουργός Επικρατείας στο 5ο προσυνέδριο της ΝΔ
Με έμφαση στην ανάγκη για ένα κράτος που «δουλεύει για όλους», ο Άκης Σκέρτσος από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο έδωσε τον τόνο της κυβερνητικής γραμμής, υπερασπιζόμενος ανοιχτά το μοντέλο του επιτελικού κράτους.
«Το δικό μας μέλημα είναι να κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου», σημείωσε, εξηγώντας πως στόχος είναι πολιτικές που φτάνουν σε κάθε σπίτι, είτε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είτε στις πιο απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Ο ίδιος επέμεινε ότι το επιτελικό κράτος αποτελεί το βασικό εργαλείο για πιο γρήγορες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, που μειώνουν ανισότητες και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.
Η παρέμβασή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται στον απόηχο της επιστολής πέντε «γαλάζιων» βουλευτών, οι οποίοι ασκούν κριτική σε πλευρές της λειτουργίας του επιτελικού κράτους και ζητούν βελτιώσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Σκέρτσος επιχείρησε να απαντήσει εμμέσως στις ενστάσεις, υπερασπιζόμενος τη φιλοσοφία και την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου μοντέλου διακυβέρνησης.
«Το επιτελικό κράτος υπηρετεί ακριβώς αυτό. Δεν υποσχόμαστε τον ουρανό με τα άστρα. Ο Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός ρεαλιστής, των συνθέσεων, προσπαθεί να πάει τη χώρα μπροστά. Το επιτελικό κράτος είναι ο θεματοφύλακας, η προσπαθεια που κάνουμε, η μεθοδολογία που έχουμε για να είμαστε συνεπείς. Να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Και όταν μπορούμε να κάνουμε αυτό που δεσμευθήκαμε, να εξηγούμε γιατί και να διορθώνουμε τα λάθη μας. Επιτελικό κράτος είναι το συνεργατικό κράτος που δουλεύει σαν μια ομάδα και δεν δουλεύει σε φέουδα ή σε τιμάρια, όπου ο κάθε υπουργός κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι» ανέφερε ο Άκης Σκέρτσος.
Όπως ανέφερε στην συνέχεια ο υπουργός: «Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Αντίπαλος μας δεν είναι τα κόμματα που ασκούν μια φθηνή αντιπολίτευση. Και δεν είμαστε ούτε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι. Να κινηθούμε με ενότητα μέσα, ο εχθρός μας δεν είναι μέσα. Ο αντίπαλος μας είναι έξω είναι τα προβλήματα και όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε συντεταγμένες λύσεις στα προβλήματα».
Αναφερόμενος στα στοιχεία για την οδική ασφάλεια, τόνισε ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη στις απώλειες ανθρώπινων ζωών από τροχαία. «148 άνθρωποι γύρισαν σπίτι τους και στις οικογένειές τους», υπογράμμισε, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στον συντονισμό διαφορετικών τομέων του κράτους.
Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για συνεργασία μεταξύ της Τροχαίας και των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Μεταφορών, επισημαίνοντας ότι, αν και τέτοιες συνέργειες θεωρούνται αυτονόητες, στην πράξη απαιτούν συστηματική προσπάθεια.
Κλείνοντας, ο κ. Σκέρτσος επεσήμανε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι «η επανάσταση του αυτονόητου» στη λειτουργία του κράτους, σημειώνοντας ότι αυτή η κατεύθυνση υλοποιείται μέσα από το μοντέλο του επιτελικού κράτους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα