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Διαφάνεια υπόσχεται ο βασιλιάς Κάρολος: Θα δώσει στη δημοσιότητα το ύψος των φόρων που καταβάλλει
Διαφάνεια υπόσχεται ο βασιλιάς Κάρολος: Θα δώσει στη δημοσιότητα το ύψος των φόρων που καταβάλλει
Αν και δεν έχει υποχρέωση, ο Βρετανός μονάρχης καταβάλλει εθελοντικά φόρο εισοδήματος και άλλους φόρους επί των επενδύσεων
Ο βασιλιάς Κάρολος θα γίνει ο πρώτος μονάρχης της Βρετανίας στη σύγχρονη εποχή που θα δημοσιοποιήσει το ύψος των φόρων που καταβάλει, μια απόφαση που, σύμφωνα με πηγές του Παλατίου, ήταν προσωπική.
Τα ποσά που κατέβαλε ως φόρους το 2024-2025 θα δημοσιοποιηθούν την Πέμπτη, αναφέρει το BBC. Είναι ένα νέο στοιχείο των ετήσιων οικονομικών λογαριασμών της βασιλικής οικογένειας.
Θα περιλαμβάνει φόρους επί των εισοδημάτων του, όπως τα κέρδη από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, τυχόν προσωπικές επενδύσεις και έσοδα από τις ιδιωτικές κτηματικές περιουσίες του βασιλιά, όπως το Σάντρινγκαμ και το Μπαλμόραλ.
Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δηλώνει ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εκσυγχρονισμού με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια. Έρχεται δε έπειτα από τις εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα οικονομικά της βασιλικής οικογένειας, μετά τα σκάνδαλα που αφορούσαν τον Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίντσορ.
Όταν ήταν πρίγκιπας της Ουαλίας, ο Κάρολος είχε αποκαλύψει το ύψος των φόρων που κατέβαλε.
Οι μονάρχες δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος, φόρο κληρονομιάς επί των περιουσιακών στοιχείων που λαμβάνουν από προηγούμενο μονάρχη ή φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, ωστόσο, ο Κάρολος καταβάλλει εθελοντικά φόρο εισοδήματος και φόρο κεφαλαιουχικών κερδών επί της πώλησης ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων.
Και το συνολικό ποσό που καταβάλλεται θα αποκαλυφθεί για πρώτη φορά — συμπεριλαμβανομένου του φόρου επί των κερδών του Δουκάτου του Λάνκαστερ, τα οποία ανήλθαν σε περίπου 24 εκατ. λίρες.
Τα ποσά που κατέβαλε ως φόρους το 2024-2025 θα δημοσιοποιηθούν την Πέμπτη, αναφέρει το BBC. Είναι ένα νέο στοιχείο των ετήσιων οικονομικών λογαριασμών της βασιλικής οικογένειας.
Θα περιλαμβάνει φόρους επί των εισοδημάτων του, όπως τα κέρδη από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, τυχόν προσωπικές επενδύσεις και έσοδα από τις ιδιωτικές κτηματικές περιουσίες του βασιλιά, όπως το Σάντρινγκαμ και το Μπαλμόραλ.
Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δηλώνει ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εκσυγχρονισμού με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια. Έρχεται δε έπειτα από τις εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα οικονομικά της βασιλικής οικογένειας, μετά τα σκάνδαλα που αφορούσαν τον Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίντσορ.
Όταν ήταν πρίγκιπας της Ουαλίας, ο Κάρολος είχε αποκαλύψει το ύψος των φόρων που κατέβαλε.
Οι μονάρχες δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος, φόρο κληρονομιάς επί των περιουσιακών στοιχείων που λαμβάνουν από προηγούμενο μονάρχη ή φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, ωστόσο, ο Κάρολος καταβάλλει εθελοντικά φόρο εισοδήματος και φόρο κεφαλαιουχικών κερδών επί της πώλησης ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων.
Και το συνολικό ποσό που καταβάλλεται θα αποκαλυφθεί για πρώτη φορά — συμπεριλαμβανομένου του φόρου επί των κερδών του Δουκάτου του Λάνκαστερ, τα οποία ανήλθαν σε περίπου 24 εκατ. λίρες.
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