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Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμιά ηθική εξουσία να κρίνουν τις μεταρρυθμίσεις μας, λέει η Κούβα
Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμιά ηθική εξουσία να κρίνουν τις μεταρρυθμίσεις μας, λέει η Κούβα
Τα 176 μέτρα που ανακοίνωσε η Αβάνα σήμαναν τις εκτενέστερες αλλαγές του οικονομικού μοντέλου της χώρας από την υιοθέτηση του κομμουνισμού πριν από σχεδόν 70 χρόνια
Η Ουάσινγκτον δεν έχει καμιά «πολιτική» ή «ηθική εξουσία» για να κρίνει τις μεταρρυθμίσεις φιλελευθεροποίησης της οικονομίας που υιοθετήθηκαν αυτή την εβδομάδα στην Κούβα, τόνισε ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες.
Την Πέμπτη, υπό εντεινόμενη πίεση για μήνες από την Ουάσιγκτον που έχει πολλαπλασιάσει τις κυρώσεις της, υιοθέτησε πακέτο πρωτοφανών μέτρων για την οικονομία της αγοράς. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ τις χαρακτήρισε πάντως «επιφανειακό προπέτασμα καπνού του κουβανικού καθεστώτος».
«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο δήμιος της συλλογικής τιμωρίας σε βάρος του κουβανικού λαού, δεν έχει καμιά πολιτική, νομική ούτε ηθική εξουσία να κρίνει τα μέτρα που αποφασίζουμε», αντέτεινε μέσω X ο Ροδρίγκες.
«Δεν είναι δική της δουλειά να κρίνει τα μέτρα που υιοθετούμε για να αντιμετωπίσουμε, ασκώντας την κυριαρχία και την αυτοδιάθεσή μας, τις συνέπειες της ακραίας οικονομικής επίθεσης» της Ουάσιγκτον, επέμεινε.
Τα 176 μέτρα που ανακοίνωσε σήμαναν τις εκτενέστερες αλλαγές του οικονομικού μοντέλου της χώρας από την υιοθέτηση του κομμουνισμού πριν από σχεδόν 70 χρόνια.
Η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κούβα, η οποία υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, οξύνθηκε περαιτέρω στην αρχή της χρονιάς, ιδίως αφού ο στρατός των ΗΠΑ ανέτρεψε τον μέχρι τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο με αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας.
Έκτοτε η Ουάσιγκτον επέβαλε στη νήσο de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό, ανακοίνωσε σειρά νέων κυρώσεων σε βάρος επιχειρήσεων και ηγετών της Κούβας και προχώρησε σε ποινική δίωξη σε βάρος του 95χρονου Ραούλ Κάστρο, πρώην προέδρου και αδελφού του ιστορικού ηγέτη της κουβανικής επανάστασης Φιδέλ Κάστρο, για υπόθεση που ανάγεται στο 1996.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται ότι η νήσος της Καραϊβικής, περίπου 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια» κι έχει απειλήσει επανειλημμένα να «πάρει» τον έλεγχό της.
Την Πέμπτη, υπό εντεινόμενη πίεση για μήνες από την Ουάσιγκτον που έχει πολλαπλασιάσει τις κυρώσεις της, υιοθέτησε πακέτο πρωτοφανών μέτρων για την οικονομία της αγοράς. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ τις χαρακτήρισε πάντως «επιφανειακό προπέτασμα καπνού του κουβανικού καθεστώτος».
«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο δήμιος της συλλογικής τιμωρίας σε βάρος του κουβανικού λαού, δεν έχει καμιά πολιτική, νομική ούτε ηθική εξουσία να κρίνει τα μέτρα που αποφασίζουμε», αντέτεινε μέσω X ο Ροδρίγκες.
«Δεν είναι δική της δουλειά να κρίνει τα μέτρα που υιοθετούμε για να αντιμετωπίσουμε, ασκώντας την κυριαρχία και την αυτοδιάθεσή μας, τις συνέπειες της ακραίας οικονομικής επίθεσης» της Ουάσιγκτον, επέμεινε.
Τα 176 μέτρα που ανακοίνωσε σήμαναν τις εκτενέστερες αλλαγές του οικονομικού μοντέλου της χώρας από την υιοθέτηση του κομμουνισμού πριν από σχεδόν 70 χρόνια.
Η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κούβα, η οποία υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, οξύνθηκε περαιτέρω στην αρχή της χρονιάς, ιδίως αφού ο στρατός των ΗΠΑ ανέτρεψε τον μέχρι τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο με αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας.
Έκτοτε η Ουάσιγκτον επέβαλε στη νήσο de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό, ανακοίνωσε σειρά νέων κυρώσεων σε βάρος επιχειρήσεων και ηγετών της Κούβας και προχώρησε σε ποινική δίωξη σε βάρος του 95χρονου Ραούλ Κάστρο, πρώην προέδρου και αδελφού του ιστορικού ηγέτη της κουβανικής επανάστασης Φιδέλ Κάστρο, για υπόθεση που ανάγεται στο 1996.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται ότι η νήσος της Καραϊβικής, περίπου 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια» κι έχει απειλήσει επανειλημμένα να «πάρει» τον έλεγχό της.
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