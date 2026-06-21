Ο Μοράλες θα αντιμετωπίσει τον νόμο, λέει η κυβέρνηση της Βολιβίας
ΚΟΣΜΟΣ
Βολιβία Έβο Μοράλες

Ο Μοράλες θα αντιμετωπίσει τον νόμο, λέει η κυβέρνηση της Βολιβίας

Σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην προέδρου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης

Ο Μοράλες θα αντιμετωπίσει τον νόμο, λέει η κυβέρνηση της Βολιβίας
Η βολιβιανή κυβέρνηση διεμήνυσε το Σάββατο ότι ο πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νόμο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σχεδιάζεται επιχείρηση στο πολιτικό προπύργιό του στην Τσαπάρε, μερικές ώρες μετά την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στη χώρα των Άνδεων, μέτρο που επιτρέπει την ανάπτυξη του στρατού στο εσωτερικό για την επιβολή της τάξης.

«Αν πρέπει να μπούμε [ενν. στην Τσαπάρε], θα μπούμε», είπε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel. Στην περίπτωση του Έβο Μοράλες θα εφαρμοστεί «ο νόμος», όπως και έναντι των «ναρκοτρομοκρατών», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση της κεντροδεξιάς υπό τον πρόεδρο Ροδρίγο Πας κατηγορεί ολοένα πιο συχνά τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης που αρνείται και έχει καταφύγει στην Τσαπάρε όπου φυλάσσεται από αυτόχθονες υποστηρικτές του, πως υποκινεί τις μαζικές κινητοποιήσεις και τους αποκλεισμούς δρόμων που συνεχίζονται για πάνω από έξι εβδομάδες.

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