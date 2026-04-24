Η Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε επιθεωρητές εργασίας που έλεγχαν υπόθεση υπαλλήλου της Πλεύσης, κατέληξαν στο ΑΤ Ομονοίας
Είχαν αναλάβει να επιληφθούν εργατικής διαφοράς ανάμεσα σε εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας και το κόμμα

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας κατέληξαν δύο υπάλληλοι της Επιθεώρησης Εργασίας μετά από καταγγελία που έκανε σε βάρος τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιθεωρητές επρόκειτο χθες να επιληφθούν εργατικής διαφοράς ανάμεσα σε εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας και το κόμμα.

Ωστόσο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι αποπειράθηκαν να την εκβιάσουν και προχώρησε σε τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση και εξέφρασε την πρόθεσή της να καταθέσει μήνυση, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας.

Οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, όπου και έδωσαν καταθέσεις, ενώ ακολούθησε νέα επικοινωνία με τον εισαγγελέα για την περαιτέρω αξιολόγηση της υπόθεσης.
