Αρβανίτης για τη δήλωσή του για τις «πειραγμένες εκλογές»: Ήταν μια χαρά δήλωση, δεν μίλησα για νοθεία
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε με σημερινή του συνέντευξη στο θέμα και επιχείρησε να εξηγήσει τι εννοούσε με τη δήλωσή του, η οποία προκάλεσε έντονο σχολιασμό
Απάντηση για την επίμαχη δήλωσή του ότι «οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες» έδωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης σε σημερινή συνέντευξή του.
Μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» ο κ. Αρβανίτης έκανε λόγο για δήλωση η οποία «ήταν μια χαρά», υποστηρίζοντας πως δεν μίλησε για νοθεία.
«Αυτό που ξεκίνησε την ιστορία είναι ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να μειώσει την αξία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλά για παρεμβάσεις, μιλά για εκβιασμούς, υπάρχει ερώτηση στην Κομισιόν. Δεύτερον, είναι αυτό που είχα πει αλλά δεν έγινε σάλος: ότι η κυβέρνηση έχει δύο βραχίονες. Ο ένας παρακολουθούσε και ο άλλος μοίραζε κρατικό χρήμα. Αυτό δεν δημιουργεί θέμα αλλοίωσης συνειδήσεων στον δρόμο προς τις κάλπες;», είπε αρχικά ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Και συμπλήρωσε: «Εγώ δεν χρησιμοποίησα τη λέξη νοθεία. Αυτά τα βάζετε εσείς στο στόμα σας. Εγώ μιλάω για αλλοίωση συνειδήσεων . Εσείς το λέτε νοθεία, εγώ δεν το λέω νοθεία [...]. Νομίζω ο κόσμος έχει καταλάβει».
«Μια χαρά ήταν η δήλωση. Πειραγμένες εκλογές σημαίνει ότι δημιουργώ συνθήκες αλλαγής των συνειδήσεων δεν το καταλαβαίνετε αυτό; Είχαν δημιουργήσει έναν τέτοιο μηχανισμό», είπε προσπαθώντας να εξηγήσει την δήλωσή του που προκάλεσε αντιδράσιες.
