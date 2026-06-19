Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Πρωταθλήτρια Τουρκίας η Φενέρ, 77-75 την Μπεσίκτας στο «αντίο» του Ντε Κολό: Αδιανόητη πάσα του Μπάλντγουιν στο τρίποντο τίτλου του Μπιμπέροβιτς, βίντεο
O Tαρίκ Μπιμπέροβιτς με το σωτήριο τριποντό του... χάρισε το πρωτάθλημα στη Φενέρμπαχτσε που επικράτησε με 77-75 μέσα στην έδρα της Μπεσίκτας στον τέταρτο τελικό
Κορυφαιος για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν ο Γουέιντ Μπάλντγουιν με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ με τον Μπιμπέροβιτς να ακολουθεί με 27 πόντους (5/9 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Για το σύνολο του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς ξεχώρισε ο Γιγκίτ Αρσλάν με 19 πόντους και 6/12 τρίποντα με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Wade Baldwin'den inanılmaz pas ve Tarık Biberovic'in şampiyonluğu getiren üçlüğü! 💛💙pic.twitter.com/MoK4lK9Eyb https://t.co/A0hvksFpeD— Tek Yol FENER (@TekYolFener) June 19, 2026
Η εξέλιξη του ματς
Η Μπεσίκτας μπήκε αποφασισμένη στο Game 4 των τελικών παρά τις σημαντικές απουσίες που την ταλαιπωρούσαν.
Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Αρσλάν να κάνει τη διαφορά από την περιφέρεια.
Δύο δικά του τρίποντα και ένα του Σανλί έφεραν τη Μπεσίκτας στο 18-11, πριν ο Μπάλντγουιν μειώσει στην εκπνοή της πρώτης περιόδου για το 20-16.
👀🤔 Fenerbahçe’de bu pozisyonda sportmenlik dışı faul reaksiyonu oldu hakemler benche teknik faul çaldı.— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) June 19, 2026
🚨 Koç Jasikevicius ardından itirazda bulundu. https://t.co/XQe0Ndn2Qs pic.twitter.com/LxcYPIpiBu
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Μπάλντγουιν συνέχισε να κρατά όρθια τη Φενέρ, φτάνοντας μέχρι και την ισοφάριση (20-20), όμως η Μπεσίκτας βρήκε ξανά ρυθμό.
Με τους Αρσλάν και Βίτο Μπράουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, οι γηπεδούχοι έφτασαν για πρώτη φορά στο +10 (34-24), ενώ έκλεισαν το πρώτο μέρος μπροστά με 45-40, μετρώντας 8/12 τρίποντα.
Μετά την ανάπαυλα η Μπεσίκτας ξέφυγε ξανά με διψήφια διαφορά (51-40), όμως η Φενέρ δεν εγκατέλειψε ποτέ το παιχνίδι.
#Fenerbahçe Beko final serisinde #Beşiktaş’ı 3-1 ile geçerek Türkiye Sigorta BSL’de şampiyon oldu🟡🔵https://t.co/MvMU2ZePwkpic.twitter.com/wXESMaV5PI— Betsat (@BetsatSosyal1) June 19, 2026
Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με σερί 9-0 για το 51-49, με τον Μπάλντγουιν να συνεχίζει την εξαιρετική του εμφάνιση.
Ο Ντε Κολό ισοφάρισε σε 54-54 στο 27', μετατρέποντας το ματς σε πραγματικό ντέρμπι.
Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, με τη Μπεσίκτας να βρίσκει μικρές αλλά σημαντικές απαντήσεις κάθε φορά που η Φενέρ πλησίαζε.
Έτσι, οι γηπεδούχοι μπήκαν στο τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων με 60-56.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, δύο τρίποντα του Ντότσον βοήθησαν την Μπεσίκτας να ξεφύγει ξανά για το 66-58 με το τρίποντο να συνεχίζει να είναι το δυνατό σημείο της ομάδας.
H Φενέρ συνέχιζε να βρίσκει απαντήσεις με τη βοήθεια του Μπιμπέροβιτς (66-61), όμως ο Ματ Τόμας ήταν ο κυρίαρχος των «αετών» στο φινάλε. Kάθε φορά που η Μπεσίκτας ξέφευγε, η Φενέρ αντιδρούσε, αυτή ήταν η ιστορία του ματς.
Mε τρία λεπτά να απομένουν για το φινάλε, ο Χόρτον-Τάκερ μείωσε στο καλάθι για το 71-69, με τον Γιάντουνεν να ισοφαρίζει στο 71-71.
Ο Ντότσον ευστόχησε σε τρίποντο από το... σπίτι του για το 75-72, ο Μπάλντγουιν έγραψε το 75-74 και ο τέταρτος τελικός εξελίχθηκε σε... θρίλερ.
Ο Μπιμπέροβιτς φόρεσε τον μανδύα του σωτήρα και με τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα μετά την τρομερή ασίστ του Μπάλντγουιν χάρισε τη νίκη στη Φενέρ και μαζί και το πρωτάθλημα.
Ο Νάντο ντε Κολό δήλωσε για το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του:
«Η Φενέρμπαχτσε είναι πολύ ξεχωριστή για μένα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που ολοκλήρωσα την καριέρα μου σε αυτόν τον σύλλογο ως πρωταθλητής.
Ναι, σήμερα ήταν η τελευταία μου μέρα ως μπασκετμπολίστας. Ωστόσο, για μένα το μπάσκετ δεν τελειώνει ποτέ, θα συνεχίσετε να με βλέπετε μέσα στο μπάσκετ.
Μια ιστορία τελειώνει, μια άλλη ιστορία αρχίζει», είπε στο beIN SPORTS Türkiye λίγο μετά την ολοκλήρωση της σειράς των τελικών.
🟡🔵 Nando de Colo’nun profesyonel basketbolcu olarak son röportajı.👀— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) June 19, 2026
“Basketbol oyuncusu olarak bitti ama bir basketbol adamı olarak beni görmeye devam edeceksiniz..” pic.twitter.com/MizQk1epfC
Σε αυτή την διαδρομή 20 ετών, από το 2006 έως το 2026, ο Ντε Κολό έπαιξε σε Σολέ, Βαλένθια, Σαν Αντόνιο Σπερς, Όστιν Τόρος, Τορόντο Ράπτορς, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενέρμπαχτσε και Βιλερμπάν.
Συνολικά κατέκτησε δύο EuroLeague, ένα EuroCup, πέντε πρωταθλήματα στην VTB, δύο στην Τουρκία, αλλά και πολλές ατομικές διακρίσεις. Μεταξύ άλλων βρέθηκε επτά φορές στο κλαμπ 50-40-90 στην EuroLeague.
Με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας ο πολυμήχανος γκαρντ πήρε δύο ασημένια μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τρία μετάλλια (ένα χρυσό, ένα ασημένιο, ένα χάλκινο) σε EuroBasket κι ένα χάλκινο σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
Οι τίτλοι του Νάντο Ντε Κολό
Euroleague: 2
Eurocup: 1
VTB League: 5
Πρωταθλήματα Ρωσίας: 6
Πρωταθλήματα Τουρκίας: 2
Κύπελλα Τουρκίας: 1
Κύπελλα Ρωσίας: 5
Κύπελλα Γαλλίας: 1
Χρυσό Μετάλλιο σε Eurobasket: 1
Ασημένιο Μετάλλιο σε Eurobasket: 1
Χάλκινο Μετάλλιο σε Eurobasket: 1
Χάλκινο Μετάλλιο σε World Cup: 1
Ασημένιο Μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες: 2
Τα δεκάλεπτα: 20-16, 45-40, 60-56, 75-77
Πηγή:www.gazzetta.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr