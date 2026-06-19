Πρωταθλήτρια Τουρκίας η Φενέρ, 77-75 την Μπεσίκτας στο «αντίο» του Ντε Κολό: Αδιανόητη πάσα του Μπάλντγουιν στο τρίποντο τίτλου του Μπιμπέροβιτς, βίντεο

🟡🔵 Nando de Colo’nun profesyonel basketbolcu olarak son röportajı.👀



“Basketbol oyuncusu olarak bitti ama bir basketbol adamı olarak beni görmeye devam edeceksiniz..” pic.twitter.com/MizQk1epfC — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) June 19, 2026

Δύο λεπτά νωρίτερα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους χρεώθηκε με τεχνική ποινή για διαμαρτυρία.Μετά την ανάπαυλα η Μπεσίκτας ξέφυγε ξανά με διψήφια διαφορά (51-40), όμως η Φενέρ δεν εγκατέλειψε ποτέ το παιχνίδι.Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με σερί 9-0 για το 51-49, με τον Μπάλντγουιν να συνεχίζει την εξαιρετική του εμφάνιση.Ο Ντε Κολό ισοφάρισε σε 54-54 στο 27', μετατρέποντας το ματς σε πραγματικό ντέρμπι.Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, με τη Μπεσίκτας να βρίσκει μικρές αλλά σημαντικές απαντήσεις κάθε φορά που η Φενέρ πλησίαζε.Έτσι, οι γηπεδούχοι μπήκαν στο τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων με 60-56.Στο τελευταίο δεκάλεπτο, δύο τρίποντα του Ντότσον βοήθησαν την Μπεσίκτας να ξεφύγει ξανά για το 66-58 με το τρίποντο να συνεχίζει να είναι το δυνατό σημείο της ομάδας.H Φενέρ συνέχιζε να βρίσκει απαντήσεις με τη βοήθεια του Μπιμπέροβιτς (66-61), όμως ο Ματ Τόμας ήταν ο κυρίαρχος των «αετών» στο φινάλε. Kάθε φορά που η Μπεσίκτας ξέφευγε, η Φενέρ αντιδρούσε, αυτή ήταν η ιστορία του ματς.Mε τρία λεπτά να απομένουν για το φινάλε, ο Χόρτον-Τάκερ μείωσε στο καλάθι για το 71-69, με τον Γιάντουνεν να ισοφαρίζει στο 71-71.Ο Ντότσον ευστόχησε σε τρίποντο από το... σπίτι του για το 75-72, ο Μπάλντγουιν έγραψε το 75-74 και ο τέταρτος τελικός εξελίχθηκε σε... θρίλερ.Ο Μπιμπέροβιτς φόρεσε τον μανδύα του σωτήρα και με τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα μετά την τρομερή ασίστ του Μπάλντγουιν χάρισε τη νίκη στη Φενέρ και μαζί και το πρωτάθλημα.«Η Φενέρμπαχτσε είναι πολύ ξεχωριστή για μένα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που ολοκλήρωσα την καριέρα μου σε αυτόν τον σύλλογο ως πρωταθλητής.Ναι, σήμερα ήταν η τελευταία μου μέρα ως μπασκετμπολίστας. Ωστόσο, για μένα το μπάσκετ δεν τελειώνει ποτέ, θα συνεχίσετε να με βλέπετε μέσα στο μπάσκετ.Μια ιστορία τελειώνει, μια άλλη ιστορία αρχίζει», είπε στο beIN SPORTS Türkiye λίγο μετά την ολοκλήρωση της σειράς των τελικών.Σε αυτή την διαδρομή 20 ετών, από το 2006 έως το 2026, ο Ντε Κολό έπαιξε σε Σολέ, Βαλένθια, Σαν Αντόνιο Σπερς, Όστιν Τόρος, Τορόντο Ράπτορς, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενέρμπαχτσε και Βιλερμπάν.Συνολικά κατέκτησε δύο EuroLeague, ένα EuroCup, πέντε πρωταθλήματα στην VTB, δύο στην Τουρκία, αλλά και πολλές ατομικές διακρίσεις. Μεταξύ άλλων βρέθηκε επτά φορές στο κλαμπ 50-40-90 στην EuroLeague.Με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας ο πολυμήχανος γκαρντ πήρε δύο ασημένια μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τρία μετάλλια (ένα χρυσό, ένα ασημένιο, ένα χάλκινο) σε EuroBasket κι ένα χάλκινο σε Παγκόσμιο Κύπελλο.Euroleague: 2Eurocup: 1VTB League: 5Πρωταθλήματα Ρωσίας: 6Πρωταθλήματα Τουρκίας: 2Κύπελλα Τουρκίας: 1Κύπελλα Ρωσίας: 5Κύπελλα Γαλλίας: 1Χρυσό Μετάλλιο σε Eurobasket: 1Ασημένιο Μετάλλιο σε Eurobasket: 1Χάλκινο Μετάλλιο σε Eurobasket: 1Χάλκινο Μετάλλιο σε World Cup: 1Ασημένιο Μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες: 2Τα δεκάλεπτα: 20-16, 45-40, 60-56, 75-77