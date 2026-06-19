Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Χαμός με τον 4χρονο «ιπτάμενο» χορευτή από την Κρήτη: Έχει «τρελάνει» το διαδίκτυο με τις φιγούρες του, δείτε βίντεο
Χαμός με τον 4χρονο «ιπτάμενο» χορευτή από την Κρήτη: Έχει «τρελάνει» το διαδίκτυο με τις φιγούρες του, δείτε βίντεο
Όνειρο του είναι να γίνει επαγγελματίας χορευτής
Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες, ένας μικρός χορευτής από την Κρήτη, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις απίθανες φιγούρες του και τα εντυπωσιακά άλματά του που μοιάζουν κυριολεκτικά να τον κάνουν να πετάει στον αέρα.
Ο μικρός ασχολείται με τον χορό περίπου έναν χρόνο, όμως ήδη δείχνει πως διαθέτει ξεχωριστό ταλέντο και πάθος.
«Είναι ένα παιδί που αγαπά πραγματικά τον χορό, τον έχει μέσα του και διαθέτει μεγάλη όρεξη για μάθηση — στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει», ανέφερε στο patris.gr ο χοροδιδάσκαλος του Λαογραφικού Ομίλου Χνάρη, Θοδωρής Χνάρης.
Πριν από λίγες ημέρες, ακόμη ένα βίντεο του Ομίλου έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με τον ίδιο μικρό χορευτή να κλέβει ξανά τις εντυπώσεις. Με άψογο ρυθμό, ενέργεια και κινήσεις που ξεπερνούν την ηλικία του, κατάφερε να καθηλώσει το κοινό, ενώ τα εντυπωσιακά «ιπτάμενα» του βήματα έγιναν το σημείο αναφοράς.
Μάλιστα, όπως αναφέρει και ο δάσκαλός του, όνειρο του είναι όταν μεγαλώσει να γίνει χορευτής. Με αυτόν τον στόχο, συνεχίζει με ενθουσιασμό την προσπάθειά του, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει αγάπη και μεράκι, η ηλικία δεν αποτελεί κανένα εμπόδιο.
Ο μικρός ασχολείται με τον χορό περίπου έναν χρόνο, όμως ήδη δείχνει πως διαθέτει ξεχωριστό ταλέντο και πάθος.
«Είναι ένα παιδί που αγαπά πραγματικά τον χορό, τον έχει μέσα του και διαθέτει μεγάλη όρεξη για μάθηση — στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει», ανέφερε στο patris.gr ο χοροδιδάσκαλος του Λαογραφικού Ομίλου Χνάρη, Θοδωρής Χνάρης.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πριν από λίγες ημέρες, ακόμη ένα βίντεο του Ομίλου έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με τον ίδιο μικρό χορευτή να κλέβει ξανά τις εντυπώσεις. Με άψογο ρυθμό, ενέργεια και κινήσεις που ξεπερνούν την ηλικία του, κατάφερε να καθηλώσει το κοινό, ενώ τα εντυπωσιακά «ιπτάμενα» του βήματα έγιναν το σημείο αναφοράς.
Μάλιστα, όπως αναφέρει και ο δάσκαλός του, όνειρο του είναι όταν μεγαλώσει να γίνει χορευτής. Με αυτόν τον στόχο, συνεχίζει με ενθουσιασμό την προσπάθειά του, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει αγάπη και μεράκι, η ηλικία δεν αποτελεί κανένα εμπόδιο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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