Πετρέλαιο: Εβδομαδιαία βουτιά 8% για το Brent, παρά την επιστροφή πάνω από τα 80 δολάρια

Οι αγορές πετρελαίου προεξοφλούν την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με το Brent να καταγράφει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων μηνών παρά το γεγονός