Ο Γιάνης Βαρουφάκης γίνεται viral στη Μόσχα χορεύοντας techno κομμάτι με το όνομά του, δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιάνης Βαρουφάκης Μόσχα techno Χορός

Στη Μόσχα βρέθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης για να μιλήσει στο ετήσιο συνέδριο των BRICS+, ωστόσο η παρουσία του συνοδεύτηκε από μια απρόσμενη στιγμή: ο πρώην υπουργός Οικονομικών χόρεψε σε techno κομμάτι που επαναλαμβάνει συνεχώς το όνομά του, το οποίο έχει γίνει viral στη ρωσική μουσική σκηνή, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων ακροατών.

Το τραγούδι δημιουργήθηκε από τον Ρώσο DJ Sasha Melior, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Μόσχα, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI). Το κομμάτι επαναλαμβάνει μόνο δύο λέξεις, «Γιάνης Βαρουφάκης», και έχει γνωρίσει μεγάλη απήχηση, κατακτώντας τη ρωσική club σκηνή και συγκεντρώνοντας ενδιαφέρον κυρίως από τη λεγόμενη γενιά Zoomers.

Κατά τη διάρκεια διαλείμματος των υποχρεώσεών του στο συνέδριο των BRICS+, το κομμάτι ακούστηκε στον χώρο, με τον γραμματέα του ΜεΡΑ25 να συμμετέχει στη στιγμή και να χορεύει μαζί με νεολαία που είχε συγκεντρωθεί, δείχνοντας να απολαμβάνει το τραγούδι που φέρει το όνομά του.



Σύμφωνα με τον Ιρλανδό δημοσιογράφο Brian McDonald, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Ρωσία και έκανε γνωστό το τραγούδι μέσω ανάρτησής του που έγινε viral, η επιτυχία του συνδέεται με την αναβίωση της techno μουσικής των δεκαετιών του 1990 και των αρχών του 2000.

Όπως ανέφερε, η δημοτικότητα του κομματιού παρουσιάζει μια ειρωνική διάσταση, καθώς πολλοί από τους θαμώνες των clubs που το ακούν «πιθανότατα δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο Βαρουφάκης, απλώς τους αρέσει ο ρυθμός του ονόματος».

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης