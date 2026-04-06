Κόμμα Καρυστιανού: Πώς πρόλαβε στη στροφή τον Τσίπρα η πρόεδρος Μαρία
Με μία στρατηγικά υπολογισμένη κίνηση ανακοίνωσε τη δημιουργία του κινήματος «Ξεκινάμε για την Ελπίδα», εγκαινιάζοντας μία άτυπη μάχη με τον πρώην πρωθυπουργό για την πρωτοκαθεδρία του αντιπολιτευτικού χώρου - Στόχος η διαμόρφωση ενός πολυσυλλεκτικού σχήματος χωρίς κομματικές ταμπέλες
Ανήμερα την Πρωταπριλιά, και όχι ως ψέμα, έκανε πρεμιέρα το κίνημα «Ξεκινάμε για την Ελπίδα» με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Καρυστιανού, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδό της στην ενεργό πολιτική, μέσα από ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.
Αφορμή για την επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας ως γενέθλιας για το προσωπικό πολιτικό της εγχείρημα υπήρξε η επέτειος των γενεθλίων της αδικοχαμένης κόρης της, Μάρθης, αλλά και η εκκίνηση της πολύκροτης δίκης των Τεμπών, παρά το γεγονός ότι η άλλοτε πρόεδρος του συλλόγου συγγενών των θυμάτων δεν απολαμβάνει πλέον τα ίδια ποσοστά αποδοχής ανάμεσα στους υπόλοιπους συγγενείς.
Αντίθετα, από τις πρώτες μέρες της δίκης η ίδια αντιμετωπίζεται ως δυνάμει πολιτική αρχηγός από μεγάλη μερίδα των οικογενειών, που πλέον κρατούν απέναντί της εμφανείς αποστάσεις, υπό τον φόβο να επικρατήσουν της απόδοσης των ευθυνών οι πολιτικές εντυπώσεις εντός της αίθουσας του δικαστηρίου στη Λάρισα.
Πηγές με καλή γνώση των γεγονότων εκτιμούν ότι η επιλογή της Πρωταπριλιάς ως αφετηρίας του πολιτικού της σχεδίου κάθε άλλο παρά τυχαία υπήρξε από πλευράς της, καθώς η ανακοίνωση του κινήματος «Ξεκινάμε για την Ελπίδα» προηγήθηκε κατά ένα εικοσιτετράωρο της επανεμφάνισης του πρώην πρωθυπουργού, εγκαινιάζοντας μια άτυπη μάχη για την πρωτοκαθεδρία του αντιπολιτευτικού χώρου.
Το γεγονός άλλωστε ότι η άλλοτε πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών επιθυμούσε να προλάβει στη στροφή τον κ. Τσίπρα έγινε ακόμη πιο αισθητό, κρίνοντας από τη μετάθεση σε δεύτερο χρόνο της ανακοίνωσης του ονόματος, αλλά και της ιδρυτικής διακήρυξης του κινήματός της, παρά τη βεβαιότητα που εκπέμπει ως προς τη συμμετοχή του πολιτικού της εγχειρήματος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
Εξάλλου, παρουσιάζοντας το «Ξεκινάμε» με μια κλεψύδρα που μετρά τον χρόνο αντίστροφα και ένα λευκό περιστέρι που απελευθερώνεται για να πετάξει ψηλά στο ίδιο προωθητικό σποτ, η αίσθηση που διαχέεται στα κοινωνικά δίκτυα, όπου η Μαρία Καρυστιανού προέβη στις ανακοινώσεις για το κίνημά της, είναι πως αυτό δεν θα αργήσει να σχηματοποιηθεί τόσο σε επίπεδο θέσεων όσο και σε επίπεδο προσώπων.
Μεταξύ των συνομιλητών της κυρίας Καρυστιανού καταγράφηκαν, κατά ασφαλείς πληροφορίες, δύο σχολές σκέψης τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα, με τη μία να προκρίνει την ανακοίνωση του ονόματος του κινήματος ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, σε αντίθεση με τη δεύτερη που ήθελε να μετατεθούν οι τελικές ανακοινώσεις μετά το Πάσχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως επικρατέστερη περίοδος για να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά της η Μαρία Καρυστιανού λογίζεται ο φετινός Μάιος, καθώς μεσολαβεί τόσο η ανάπαυλα του Πάσχα όσο και η ολοκλήρωση μιας πρώτης περιόδου στην εκδίκαση της υπόθεσης των Τεμπών.
Πριν τη συνέντεευξηΜε αμιγώς κομματικούς όρους, ωστόσο, η κυρία Καρυστιανού φαίνεται να κινήθηκε στρατηγικά, αφού επιχείρησε ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά αφότου είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στις πολιτικές προθέσεις της τις παραμονές των Φώτων. Και αυτό γιατί η ίδια έσπευσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο ως προς τα μελλοντικά της σχέδια εντέλει λίγο πριν την Κυριακή των Βαΐων, όταν και επίκειτο η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, τρία χρόνια μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Ξεκινάμε πρώτη του μήνα για την πρωτιά στη δράση για ΑΛΗΘΕΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!— Maria Karystianou (@mkaristianou) April 1, 2026
Από το «Εγώ» στο «Εμείς»
Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία ενός τόπου που η σιωπή γίνεται πιο βαριά από την ίδια την αδικία. Σε μια τέτοια στιγμή, επιλέξαμε να μιλήσουμε. Όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά…
Πολιτικά και μη πρόσωπαΤην ίδια ώρα, η κυρία Καρυστιανού δεν μοιάζει να επιθυμεί να απολέσει τον ηγετικό πολιτικό της ρόλο στο κίνημα των Τεμπών, μολονότι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έσπευσε να υπογραμμίσει ότι αυτό (το κίνημα) δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, σε μια απόπειρα να φρενάρει τυχόν μαζικές μετακινήσεις προς το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Πολιτικοί αναλυτές ωστόσο αναφέρουν ότι η άλλοτε πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών έχει οικοδομήσει ένα προσωποπαγές ακροατήριο, το οποίο στη στενή του περίμετρο φτάνει μέχρι και το 8%, ακόμη και αν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά ως προς τη δυναμική της, με ένα ιδεολογικό στίγμα πιο δεξιό απ’ ό,τι τους πρώτους μήνες της εμφάνισής της στη δημόσια σφαίρα.
Για τους πιο υποψιασμένους, ταυτόχρονα, η ανακοίνωση κινήματος αντί ενός κόμματος δίνει σε πρώτη φάση τη δυνατότητα στην κυρία Καρυστιανού να διαμορφώσει ένα πολυσυλλεκτικό σχήμα χωρίς κομματικές ταμπέλες και ιδεολογικά στεγανά, με ζητούμενο να αντλεί ψηφοφόρους οριζόντια μαχόμενη το «σύστημα». Αλλωστε, έχοντας διευρύνει το οπτικό της πεδίο, η ίδια δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στις εκλογικές της λίστες και πολιτικά πρόσωπα αναφορικά με το κίνημά της, αφού «θα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία προσπάθησαν να εμπλακούν με τα κοινά και για διάφορους λόγους δεν προχώρησαν», όπως τόνισε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «One Voice». Πολύ περισσότερο όταν κατά την ίδια το «σύστημα», το οποίο η ίδια αντιμάχεται, περιλαμβάνει «τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση», συμπεραίνοντας πως αυτός είναι και ο λόγος που «σύσσωμη η αντιπολίτευση έχει στραφεί εναντίον του κινήματος των πολιτών», χωρίς να εξαιρεί από αυτή την οπτική και τον Αλέξη Τσίπρα.
