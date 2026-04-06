Η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών: Πυρά από δικαστές και συγγενείς θυμάτων για την εκτός ελέγχου Κωνσταντοπούλου
Η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών: Πυρά από δικαστές και συγγενείς θυμάτων για την εκτός ελέγχου Κωνσταντοπούλου
Συνεχίζεται σήμερα η δίκη, ενώ τα ακραία σκηνικά με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ανάγκασαν ακόμα και συγγενείς θυμάτων να πάρουν αποστάσεις - Ο πόλεμος με τον πρόεδρο της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ), Χριστόφορο Σεβαστίδη, οι δύο δικογραφίες σε βάρος της για την παράνομη βιντεοσκόπηση μέσα στα δικαστήρια και οι ανακοινώσεις
Συνθήκες χάους, με φωνές, διακοπές συνεδριάσεων, διαμαρτυρίες, ακόμη και προπηλακισμούς διαμορφώθηκαν τα τελευταία 24ωρα σε δύο πολύ σημαντικές δίκες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, οι οποίες διεξάγονται στη Λάρισα. Πρόκειται για σκηνικά ακραίας έντασης, που άφησαν πικρή γεύση στην πλειονότητα των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας, οι οποίοι τρία χρόνια τώρα περιμένουν την έναρξη της πολύκροτης δίκης για τα Τέμπη για να δικαιωθεί η μνήμη των ανθρώπων τους που τόσο άδικα έχασαν.
«Απαντες ησυχία όταν ακούγονται τα ονόματα των παιδιών μου! Οποιος μιλήσει, έστω και λίγο, θα το θεωρήσω τεράστια ασέβεια απέναντί τους» ήταν η δραματική έκκληση του κ. Νίκου Πλακιά τη δεύτερη μέρα της κύριας δίκης και προς στιγμή στο ακροατήριο επικράτησε ησυχία. Ηταν ίσως από τις ελάχιστες στιγμές όπου το κλίμα μέσα στη δικαστική αίθουσα του «Γαιόπολις» παρέπεμπε σε εικόνα ποινικού ακροατηρίου, ενώπιον του οποίου δικάζονται σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με τον θάνατο 57 ανθρώπων.
Οι δύο πρώτες συνεδριάσεις της κύριας δίκης για την τραγωδία των Τεμπών απείχαν αισθητά από το ζητούμενο κλίμα τάξης και νηφαλιότητας που είχε ζητήσει με σχετική διάταξη η πρόεδρος του δικαστηρίου Γεωργία Στεφανίδου. Και όπως όλα δείχνουν, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να πέσουν οι τόνοι και αυτή η τόσο σημαντική δίκη να διεξαχθεί σε συνθήκες ηρεμίας, κάτι που συνιστά προϋπόθεση για κάθε ακροαματική διαδικασία. Η ατμόσφαιρα στα δικαστήρια της Λάρισας είναι κυριολεκτικά εκρηκτική και ενδεικτικά είναι τα όσα συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
Επειτα από 19 ολόκληρες συνεδριάσεις η δίκη αυτή αναβλήθηκε επ’ αόριστον μετά από δήλωση αποχής της προέδρου του δικαστηρίου, η οποία έγινε δεκτή. «Δεν μπορώ να ανεχτώ άλλες προσβολές, δηλώνω αποχή», ήταν τα τελευταία, από έδρας, λόγια της προέδρου και είχαν ως αποδέκτρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορο προς υποστήριξη της κατηγορίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η τελευταία είχε εξαπολύσει μια άνευ προηγουμένου επίθεση στην πρόεδρο με αφορμή τους χειρισμούς της στο ζήτημα της χορήγησης αντιγράφων από ψηφιακό υλικό πραγματογνώμονα που είχε ληφθεί από τον τόπο της τραγωδίας τις πρώτες ώρες. Μάλιστα η συνήγορος έφτασε στο σημείο σε διακοπή της δίκης να ψάχνει στους διαδρόμους του δικαστηρίου την πρόεδρο μαζί με άλλους δικηγόρους από την υποστήριξη της κατηγορίας! Αυτά έγιναν εκτός της δικαστικής αίθουσας, γιατί εντός υπήρξαν πολλές άλλες επεισοδιακές στιγμές.
«Είστε σε παραδικαστική λειτουργία, λαμβάνετε εντολές από τον Σεβαστίδη και τον Φλωρίδη, είστε επίορκη, κοροϊδεύετε τους συγγενείς των θυμάτων και τις μανάδες», ήταν μόνο κάποιες από τις φράσεις με τις οποίες η συνήγορος... στόλιζε την πρόεδρο μέσα στο ακροατήριο, αμφισβητώντας ακόμη και την κατάρρευσή της σε άλλη δικάσιμη και κάνοντας λόγο για δήθεν λιποθυμία της.
«Αυτό που έγινε μπροστά στα μάτια μας ήταν η εφαρμογή του σχεδίου αποτροπής της υποστήριξης της κατηγορίας των οικογενειών των θυμάτων από το να λάβουν τα πολυπόθητα και πολύτιμα αντίγραφα των βίντεο», ήταν το σχόλιο της συνηγόρου όταν πια η δίκη είχε οδηγηθεί σε επ’ αόριστον αναβολή το βραδύ της περασμένης Πέμπτης, παρότι είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβριο και είχαν πραγματοποιηθεί 19 συνεδριάσεις.
Τι όμως είχε πραγματικά συμβεί; Στις 9 Μαρτίου η πρόεδρος είχε αποφασίσει να χορηγηθούν τα αντίγραφα από το υλικό του δικαστικού πραγματογνώμονα στους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας. Ωστόσο, όπως εκείνοι αναφέρουν, όταν πήγαν την επομένη να τα παραλάβουν δεν τους χορηγήθηκαν. Την ημέρα εκείνη η πρόεδρος διέκοπτε τη δίκη συνεχώς μέχρι -κλαίγοντας- να κατέβει από την έδρα, έχοντας σχεδόν καταρρεύσει.
«Απαντες ησυχία όταν ακούγονται τα ονόματα των παιδιών μου! Οποιος μιλήσει, έστω και λίγο, θα το θεωρήσω τεράστια ασέβεια απέναντί τους» ήταν η δραματική έκκληση του κ. Νίκου Πλακιά τη δεύτερη μέρα της κύριας δίκης και προς στιγμή στο ακροατήριο επικράτησε ησυχία. Ηταν ίσως από τις ελάχιστες στιγμές όπου το κλίμα μέσα στη δικαστική αίθουσα του «Γαιόπολις» παρέπεμπε σε εικόνα ποινικού ακροατηρίου, ενώπιον του οποίου δικάζονται σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με τον θάνατο 57 ανθρώπων.
Εκρηκτική ατμόσφαιρα
Οι δύο πρώτες συνεδριάσεις της κύριας δίκης για την τραγωδία των Τεμπών απείχαν αισθητά από το ζητούμενο κλίμα τάξης και νηφαλιότητας που είχε ζητήσει με σχετική διάταξη η πρόεδρος του δικαστηρίου Γεωργία Στεφανίδου. Και όπως όλα δείχνουν, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να πέσουν οι τόνοι και αυτή η τόσο σημαντική δίκη να διεξαχθεί σε συνθήκες ηρεμίας, κάτι που συνιστά προϋπόθεση για κάθε ακροαματική διαδικασία. Η ατμόσφαιρα στα δικαστήρια της Λάρισας είναι κυριολεκτικά εκρηκτική και ενδεικτικά είναι τα όσα συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
Επειτα από 19 ολόκληρες συνεδριάσεις η δίκη αυτή αναβλήθηκε επ’ αόριστον μετά από δήλωση αποχής της προέδρου του δικαστηρίου, η οποία έγινε δεκτή. «Δεν μπορώ να ανεχτώ άλλες προσβολές, δηλώνω αποχή», ήταν τα τελευταία, από έδρας, λόγια της προέδρου και είχαν ως αποδέκτρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορο προς υποστήριξη της κατηγορίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η τελευταία είχε εξαπολύσει μια άνευ προηγουμένου επίθεση στην πρόεδρο με αφορμή τους χειρισμούς της στο ζήτημα της χορήγησης αντιγράφων από ψηφιακό υλικό πραγματογνώμονα που είχε ληφθεί από τον τόπο της τραγωδίας τις πρώτες ώρες. Μάλιστα η συνήγορος έφτασε στο σημείο σε διακοπή της δίκης να ψάχνει στους διαδρόμους του δικαστηρίου την πρόεδρο μαζί με άλλους δικηγόρους από την υποστήριξη της κατηγορίας! Αυτά έγιναν εκτός της δικαστικής αίθουσας, γιατί εντός υπήρξαν πολλές άλλες επεισοδιακές στιγμές.
«Είστε σε παραδικαστική λειτουργία, λαμβάνετε εντολές από τον Σεβαστίδη και τον Φλωρίδη, είστε επίορκη, κοροϊδεύετε τους συγγενείς των θυμάτων και τις μανάδες», ήταν μόνο κάποιες από τις φράσεις με τις οποίες η συνήγορος... στόλιζε την πρόεδρο μέσα στο ακροατήριο, αμφισβητώντας ακόμη και την κατάρρευσή της σε άλλη δικάσιμη και κάνοντας λόγο για δήθεν λιποθυμία της.
«Αυτό που έγινε μπροστά στα μάτια μας ήταν η εφαρμογή του σχεδίου αποτροπής της υποστήριξης της κατηγορίας των οικογενειών των θυμάτων από το να λάβουν τα πολυπόθητα και πολύτιμα αντίγραφα των βίντεο», ήταν το σχόλιο της συνηγόρου όταν πια η δίκη είχε οδηγηθεί σε επ’ αόριστον αναβολή το βραδύ της περασμένης Πέμπτης, παρότι είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβριο και είχαν πραγματοποιηθεί 19 συνεδριάσεις.
Είχε σχεδόν καταρρεύσει
Τι όμως είχε πραγματικά συμβεί; Στις 9 Μαρτίου η πρόεδρος είχε αποφασίσει να χορηγηθούν τα αντίγραφα από το υλικό του δικαστικού πραγματογνώμονα στους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας. Ωστόσο, όπως εκείνοι αναφέρουν, όταν πήγαν την επομένη να τα παραλάβουν δεν τους χορηγήθηκαν. Την ημέρα εκείνη η πρόεδρος διέκοπτε τη δίκη συνεχώς μέχρι -κλαίγοντας- να κατέβει από την έδρα, έχοντας σχεδόν καταρρεύσει.
«Αλλαξε την απόφασή της και αποφάσισε να χορηγήσει μόνο τα κατασχεμένα αρχεία που ήταν υπό τον έλεγχο της Αστυνομίας», δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου για τη στάση αυτή της προέδρου, για να συμπληρώσει: «Η πρόεδρος αρνήθηκε να μας πει ποιο ήταν το κώλυμα που την οδήγησε σε κατάρρευση και σε διακοπή [...] δεν μας είπε ούτε τι παρεισέφρησε και εμποδίζεται η λήψη αντιγράφων».
Στο ίδιο πνεύμα ήταν, όμως, και η ανάρτηση που έκανε την επομένη η κυρία Μαρία Καρυστιανού, η οποία μίλησε για «δόλιο ελιγμό» της Δικαιοσύνης με στόχο «να μας στερήσουν την πρόσβαση στην αλήθεια που κρύβουν τα βίντεο που τους “ξέφυγαν” και περισώθηκαν στα κινητά και τους υπολογιστές των πραγματογνωμόνων, αφού όλα τα άλλα φρόντισαν από την αρχή και τα εξαφάνισαν».
Εμμένοντας στους ισχυρισμούς για κουκούλωμα η κυρία Καρυστιανού συμπλήρωσε ακόμη ότι «είναι πλέον ηλίου φαεινότερο πως στη Λάρισα έχει δοθεί μια κοινή γραμμή, μια θλιβερή εντολή: το μεθοδικό ξέπλυμα του εγκλήματος των Τεμπών και η συγκάλυψη των υπαιτίων». Οι κυρίες Κωνσταντόπουλου και Καρυστιανού είναι δύο γυναίκες που κυριαρχούν στην υπόθεση των Τεμπών και έχουν έντονη παρουσία και στην κύρια δίκη. Ωστόσο, αρκετοί συγγενείς αλλά και συνήγοροι συγγενών θυμάτων -πρόσωπα δηλαδή που βρίσκονται στην ίδια όχθη και με τις δύο- έχουν αρχίσει να κρατούν αποστάσεις από εκείνες.
Πρώτος ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, ο οποίος κάθεται στα έδρανα της υποστήριξης της κατηγορίας μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, άφησε ξεκάθαρες αιχμές για τη στάση της στο δικαστήριο για τα «χαμένα» βίντεο. «Δεν υπήρξε η στοιχειώδης συνεννόηση με την κυρία Κωνσταντοπούλου και θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν διεξάγει μια δίκη μόνη της, ούτε για τα βίντεο ούτε για τη σιδηροδρομική τραγωδία», ανέφερε σε δηλώσεις του στο ΕΡΤ News.
Σχολιάζοντας, δε, τη στάση της προέδρου η οποία αποφάσισε να δηλώσει αποχή, παρατήρησε ότι «αν η πρόεδρος θεωρούσε ότι θιγόταν από την κυρία Κωνσταντοπούλου θα έπρεπε να ζητήσει την αποβολή της από την αίθουσα και όχι να αποχωρήσει προσβάλλοντας εμάς τους υπόλοιπους». Ο κ. Ψαρόπουλος αποσαφήνισε, πάντως, ότι το ζήτημα με τη συγκεκριμένη συνήγορο «δεν είναι τα επιχειρήματα που εκφράζει και τα ενστερνίζεται η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων, αλλά ο τρόπος που τα εκφράζει».
Ακόμη πιο ηχηρό ήταν το μήνυμα που έστειλε στην κυρία Κωνσταντοπούλου ο κ. Πλακιάς μιλώντας στον ANT1. «Δεν θα επιτρέψω να γίνει στην κύρια δίκη για τα Τέμπη ό,τι έγινε στη δίκη για τα βίντεο! Δεν θα επιτρέψω να γίνει μπάχαλο! Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε», ανέφερε χαρακτηριστικά και ερωτηθείς για την κυρία Καρυστιανού σημείωσε με νόημα: «Ξεκινώντας η δίκη μετρούσα στην αίθουσα τρία πολιτικά πρόσωπα και δεν ξέρω όταν τελειώσει πόσους πολιτικούς θα έχουμε εκεί μέσα. Αν έρχεται ο καθένας, είτε δικηγόρος, είτε πραγματογνώμονας, είτε συγγενής με γνώμονα την πολιτικοποίηση, θα πω “σε λάθος τόπο ήρθε”».
Ακολούθησε η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, οι οποίοι αφού κατήγγειλαν την επ’ αόριστον αναβολή της δίκης για τα «χαμένα» βίντεο σε στιγμή μάλιστα κατά την οποία «είχαν αποκαλυφθεί κρίσιμα στοιχεία για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες ώρες του εγκλήματος», άφησαν αιχμές για εργαλειοποίηση της υπόθεσης των Τεμπών.
«Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης, εργαλειοποίησης της υπόθεσης από οποιονδήποτε παράγοντα της δίκης, ιδιαίτερα μέσω συμπεριφορών που αξιοποιούνται από Δικαιοσύνη και κυβέρνηση για αποπροσανατολισμό, υπονόμευση και σε κάθε περίπτωση για αποφάσεις σε βάρος της υπόθεσής μας, σε βάρος μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωσή του ο Σύλλογος, δείχνοντας ξεκάθαρα προς την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Εδώ και αρκετό καιρό στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται και ο πόλεμος που μαίνεται ανάμεσα στον πρόεδρο της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) Χριστόφορο Σεβαστίδη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. «Πόση υπομονή ακόμα; Τι άλλο άραγε πρέπει να συμβεί για να αφυπνιστούν οι αρμόδιοι; Πόσα ακόμη θα πρέπει να υποστεί η δικαιοδοτική λειτουργία από μια συμπεριφορά πρωτόγνωρη για τα δικαστικά χρονικά εκ μέρους μιας δικηγόρου πολιτικού;», διερωτάτο η ΕνΔΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε προχθές, Παρασκευή, με αφορμή τα όσα εκτυλίχθηκαν στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο.
Στην ίδια ανακοίνωση η συγκεκριμένη Ενωση υπογραμμίζει ότι «ακόμη και πολίτες εκτός Δικαιοσύνης αντιλαμβάνονται πλέον ξεκάθαρα ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι φυσιολογική» και ότι «η καθημερινή αρένα που στήνεται από τα θηρία της ματαιοδοξίας εμποδίζει απροκάλυπτα την αναζήτηση της αλήθειας».
Είχε προηγηθεί σκληρή δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά του προέδρου της ΕνΔΕ. «Ο κ. Σεβαστίδης έχει εξευτελιστεί με τον πιο κραυγαλέο τρόπο. Είναι πρόσωπο του σκοτεινού παρασκηνίου, φερέφωνο της εξουσίας, που βρίσκεται σε απόλυτο πανικό και γι’ αυτό εκδίδει δελτία Τύπου που θυμίζουν την πιο κίτρινη φυλλάδα», είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, η συνήγορος το βράδυ της Πέμπτης σε μία από τις πολλές δηλώσεις της έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας.
Ιδιαίτερα αιχμηρή, όμως, ήταν και η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδας, η οποία χωρίς να κατονομάζει την κυρία Κωνσταντοπούλου, της καταλογίζει ότι επιδίδεται σε «κραυγές άναρθρες, ανερμάτιστες και ανεπίδεκτες σοβαρής δικαστικής εκτίμησης».
Επίσης, μεταξύ άλλων, η Ενωση Εισαγγελέων ανέφερε: «Ο εξαναγκασμός δικαστή με βίαιο τρόπο και ανελέητους προπηλακισμούς από το ίδιο άτομο να απέχει από την εκδίκαση της υπόθεσης δεν έχει παρατηρηθεί ούτε σε ασύντακτες νομικά χώρες και θα αποτελεί την πιο μαύρη σελίδα στα δικαστικά χρονικά παγκοσμίως». Μάλιστα, η συγκεκριμένη Ενωση αφήνει αιχμές και για τη στάση του Δικηγορικού Συλλόγου και τη μη διεξαγωγή πειθαρχικού ελέγχου αναφορικά με «τη συστηματική παραβίαση κάθε κανόνα δικηγορικής δεοντολογίας».
Την ίδια στιγμή πάντως από την Εισαγγελία της Λάρισας έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου με αφορμή παράνομες βιντεοσκοπήσεις που είχε κάνει τόσο στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο όσο και στην κύρια δίκη των Τεμπών όπου είχε βιντεοσκοπήσει αστυνομικούς και είχε δημοσιοποιήσει τα σχετικά αποσπάσματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Δεν υπάρχει καμία αυτεπάγγελτη δίωξη, με διαβεβαίωσαν από την Εισαγγελία», δηλώνει πάντως η ίδια, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τον αντίκτυπο των εξελίξεων, χωρίς όμως να μειωθεί η ένταση που κυριαρχεί γύρω από το πρόσωπό της.
Μέσα στο κλίμα αυτό συνεχίζεται σήμερα η κυρία δίκη για τα Τέμπη και εκτός απροόπτου η τρίτη αυτή δικάσιμος θα συνεχιστεί με νομιμοποιήσεις συγγενών θυμάτων. Αγκάθι συνεχίζει να είναι για τους συγγενείς το ζήτημα της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη, παρά τις βελτιώσεις που επέφερε στον χώρο το υπουργείο Δικαιοσύνης.
«Καταγγέλλουμε τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούσαν για μία ακόμα ημέρα στην κύρια δίκη την 1η Απριλίου. Αποδείχτηκε ότι οι “διορθώσεις” που επιχειρήθηκαν στην αίθουσα είναι καθαρά προσχηματικές. Η πρόσβαση των συγγενών παραμένει περιορισμένη και, το κυριότερο, στερείται της αναγκαίας οπτικής επαφής με την έδρα και τους νομικούς παραστάτες», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, χαρακτηρίζοντας «αδιανόητο» να περιορίζονται οι συγγενείς σε βοηθητικούς χώρους και να παρακολουθούν τη δίκη από οθόνες.
«Απαιτούμε πλήρη πρόσβαση όλων των συγγενών στην κύρια αίθουσα, χωρίς περιορισμούς, εναλλαγές και τμηματική είσοδο», σημειώνουν και ζητούν να αποχωρήσουν από τον χώρο «οι αστυνομικές δυνάμεις που προκλητικά είχαν πλημμυρίσει την αίθουσα», αλλά και να εισέρχονται ελεύθερα σε αυτήν όλοι οι δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ.
Φωτογραφίες: EUROKINISSI
Στο ίδιο πνεύμα ήταν, όμως, και η ανάρτηση που έκανε την επομένη η κυρία Μαρία Καρυστιανού, η οποία μίλησε για «δόλιο ελιγμό» της Δικαιοσύνης με στόχο «να μας στερήσουν την πρόσβαση στην αλήθεια που κρύβουν τα βίντεο που τους “ξέφυγαν” και περισώθηκαν στα κινητά και τους υπολογιστές των πραγματογνωμόνων, αφού όλα τα άλλα φρόντισαν από την αρχή και τα εξαφάνισαν».
Εμμένοντας στους ισχυρισμούς για κουκούλωμα η κυρία Καρυστιανού συμπλήρωσε ακόμη ότι «είναι πλέον ηλίου φαεινότερο πως στη Λάρισα έχει δοθεί μια κοινή γραμμή, μια θλιβερή εντολή: το μεθοδικό ξέπλυμα του εγκλήματος των Τεμπών και η συγκάλυψη των υπαιτίων». Οι κυρίες Κωνσταντόπουλου και Καρυστιανού είναι δύο γυναίκες που κυριαρχούν στην υπόθεση των Τεμπών και έχουν έντονη παρουσία και στην κύρια δίκη. Ωστόσο, αρκετοί συγγενείς αλλά και συνήγοροι συγγενών θυμάτων -πρόσωπα δηλαδή που βρίσκονται στην ίδια όχθη και με τις δύο- έχουν αρχίσει να κρατούν αποστάσεις από εκείνες.
Πρώτος ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, ο οποίος κάθεται στα έδρανα της υποστήριξης της κατηγορίας μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, άφησε ξεκάθαρες αιχμές για τη στάση της στο δικαστήριο για τα «χαμένα» βίντεο. «Δεν υπήρξε η στοιχειώδης συνεννόηση με την κυρία Κωνσταντοπούλου και θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν διεξάγει μια δίκη μόνη της, ούτε για τα βίντεο ούτε για τη σιδηροδρομική τραγωδία», ανέφερε σε δηλώσεις του στο ΕΡΤ News.
Ηχηρό μήνυμα
Σχολιάζοντας, δε, τη στάση της προέδρου η οποία αποφάσισε να δηλώσει αποχή, παρατήρησε ότι «αν η πρόεδρος θεωρούσε ότι θιγόταν από την κυρία Κωνσταντοπούλου θα έπρεπε να ζητήσει την αποβολή της από την αίθουσα και όχι να αποχωρήσει προσβάλλοντας εμάς τους υπόλοιπους». Ο κ. Ψαρόπουλος αποσαφήνισε, πάντως, ότι το ζήτημα με τη συγκεκριμένη συνήγορο «δεν είναι τα επιχειρήματα που εκφράζει και τα ενστερνίζεται η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων, αλλά ο τρόπος που τα εκφράζει».
Ακόμη πιο ηχηρό ήταν το μήνυμα που έστειλε στην κυρία Κωνσταντοπούλου ο κ. Πλακιάς μιλώντας στον ANT1. «Δεν θα επιτρέψω να γίνει στην κύρια δίκη για τα Τέμπη ό,τι έγινε στη δίκη για τα βίντεο! Δεν θα επιτρέψω να γίνει μπάχαλο! Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε», ανέφερε χαρακτηριστικά και ερωτηθείς για την κυρία Καρυστιανού σημείωσε με νόημα: «Ξεκινώντας η δίκη μετρούσα στην αίθουσα τρία πολιτικά πρόσωπα και δεν ξέρω όταν τελειώσει πόσους πολιτικούς θα έχουμε εκεί μέσα. Αν έρχεται ο καθένας, είτε δικηγόρος, είτε πραγματογνώμονας, είτε συγγενής με γνώμονα την πολιτικοποίηση, θα πω “σε λάθος τόπο ήρθε”».
Ακολούθησε η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, οι οποίοι αφού κατήγγειλαν την επ’ αόριστον αναβολή της δίκης για τα «χαμένα» βίντεο σε στιγμή μάλιστα κατά την οποία «είχαν αποκαλυφθεί κρίσιμα στοιχεία για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες ώρες του εγκλήματος», άφησαν αιχμές για εργαλειοποίηση της υπόθεσης των Τεμπών.
«Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης, εργαλειοποίησης της υπόθεσης από οποιονδήποτε παράγοντα της δίκης, ιδιαίτερα μέσω συμπεριφορών που αξιοποιούνται από Δικαιοσύνη και κυβέρνηση για αποπροσανατολισμό, υπονόμευση και σε κάθε περίπτωση για αποφάσεις σε βάρος της υπόθεσής μας, σε βάρος μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωσή του ο Σύλλογος, δείχνοντας ξεκάθαρα προς την κυρία Κωνσταντοπούλου.
«Πόση υπομονή ακόμα»
Εδώ και αρκετό καιρό στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται και ο πόλεμος που μαίνεται ανάμεσα στον πρόεδρο της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) Χριστόφορο Σεβαστίδη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. «Πόση υπομονή ακόμα; Τι άλλο άραγε πρέπει να συμβεί για να αφυπνιστούν οι αρμόδιοι; Πόσα ακόμη θα πρέπει να υποστεί η δικαιοδοτική λειτουργία από μια συμπεριφορά πρωτόγνωρη για τα δικαστικά χρονικά εκ μέρους μιας δικηγόρου πολιτικού;», διερωτάτο η ΕνΔΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε προχθές, Παρασκευή, με αφορμή τα όσα εκτυλίχθηκαν στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο.
Στην ίδια ανακοίνωση η συγκεκριμένη Ενωση υπογραμμίζει ότι «ακόμη και πολίτες εκτός Δικαιοσύνης αντιλαμβάνονται πλέον ξεκάθαρα ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι φυσιολογική» και ότι «η καθημερινή αρένα που στήνεται από τα θηρία της ματαιοδοξίας εμποδίζει απροκάλυπτα την αναζήτηση της αλήθειας».
Είχε προηγηθεί σκληρή δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά του προέδρου της ΕνΔΕ. «Ο κ. Σεβαστίδης έχει εξευτελιστεί με τον πιο κραυγαλέο τρόπο. Είναι πρόσωπο του σκοτεινού παρασκηνίου, φερέφωνο της εξουσίας, που βρίσκεται σε απόλυτο πανικό και γι’ αυτό εκδίδει δελτία Τύπου που θυμίζουν την πιο κίτρινη φυλλάδα», είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, η συνήγορος το βράδυ της Πέμπτης σε μία από τις πολλές δηλώσεις της έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας.
«Συστηματική παραβίαση»
Ιδιαίτερα αιχμηρή, όμως, ήταν και η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδας, η οποία χωρίς να κατονομάζει την κυρία Κωνσταντοπούλου, της καταλογίζει ότι επιδίδεται σε «κραυγές άναρθρες, ανερμάτιστες και ανεπίδεκτες σοβαρής δικαστικής εκτίμησης».
Επίσης, μεταξύ άλλων, η Ενωση Εισαγγελέων ανέφερε: «Ο εξαναγκασμός δικαστή με βίαιο τρόπο και ανελέητους προπηλακισμούς από το ίδιο άτομο να απέχει από την εκδίκαση της υπόθεσης δεν έχει παρατηρηθεί ούτε σε ασύντακτες νομικά χώρες και θα αποτελεί την πιο μαύρη σελίδα στα δικαστικά χρονικά παγκοσμίως». Μάλιστα, η συγκεκριμένη Ενωση αφήνει αιχμές και για τη στάση του Δικηγορικού Συλλόγου και τη μη διεξαγωγή πειθαρχικού ελέγχου αναφορικά με «τη συστηματική παραβίαση κάθε κανόνα δικηγορικής δεοντολογίας».
Την ίδια στιγμή πάντως από την Εισαγγελία της Λάρισας έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου με αφορμή παράνομες βιντεοσκοπήσεις που είχε κάνει τόσο στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο όσο και στην κύρια δίκη των Τεμπών όπου είχε βιντεοσκοπήσει αστυνομικούς και είχε δημοσιοποιήσει τα σχετικά αποσπάσματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Δεν υπάρχει καμία αυτεπάγγελτη δίωξη, με διαβεβαίωσαν από την Εισαγγελία», δηλώνει πάντως η ίδια, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τον αντίκτυπο των εξελίξεων, χωρίς όμως να μειωθεί η ένταση που κυριαρχεί γύρω από το πρόσωπό της.
Μέσα στο κλίμα αυτό συνεχίζεται σήμερα η κυρία δίκη για τα Τέμπη και εκτός απροόπτου η τρίτη αυτή δικάσιμος θα συνεχιστεί με νομιμοποιήσεις συγγενών θυμάτων. Αγκάθι συνεχίζει να είναι για τους συγγενείς το ζήτημα της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη, παρά τις βελτιώσεις που επέφερε στον χώρο το υπουργείο Δικαιοσύνης.
«Καταγγέλλουμε τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούσαν για μία ακόμα ημέρα στην κύρια δίκη την 1η Απριλίου. Αποδείχτηκε ότι οι “διορθώσεις” που επιχειρήθηκαν στην αίθουσα είναι καθαρά προσχηματικές. Η πρόσβαση των συγγενών παραμένει περιορισμένη και, το κυριότερο, στερείται της αναγκαίας οπτικής επαφής με την έδρα και τους νομικούς παραστάτες», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, χαρακτηρίζοντας «αδιανόητο» να περιορίζονται οι συγγενείς σε βοηθητικούς χώρους και να παρακολουθούν τη δίκη από οθόνες.
«Απαιτούμε πλήρη πρόσβαση όλων των συγγενών στην κύρια αίθουσα, χωρίς περιορισμούς, εναλλαγές και τμηματική είσοδο», σημειώνουν και ζητούν να αποχωρήσουν από τον χώρο «οι αστυνομικές δυνάμεις που προκλητικά είχαν πλημμυρίσει την αίθουσα», αλλά και να εισέρχονται ελεύθερα σε αυτήν όλοι οι δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ.
Φωτογραφίες: EUROKINISSI
