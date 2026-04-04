Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με υφυπουργό τον Μακάριο Λαζαρίδη - Ο Ευάγγελος Τουρνάς ορκίζεται υπουργός Πολιτικής Προστασίας
Στο Προεδρικό Μέγαρο και παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα και του Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης.
Μετά τις εξελίξεις με τις δικογραφίες που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση του Κώστα Τσιάρα, με υφυπουργό τον Μακάριο Λαζαρίδη στη θέση του Χρήστου Κέλλα. Ο Ευάγγελος Τουρνάς ορκίστηκε υπουργός Πολιτικής Προστασίας στη θέση του Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο μετά την ορκωμοσία και κατά τη διάρκεια των υπογραφών γύρισε και είπε στον Βαγγέλη Τουρνά: «Να μας κρατήσεις ασφαλείς το καλοκαίρι». Οι νέοι υπουργοί και ο υφυπουργός αποχώρησαν από το Προεδρικό Μέγαρο και κατευθύνονται για τις τελετές παραλαβής-παράδοσης των υπουργείων τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέμεινε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχε μία σύντομη συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Σε αυτό το τετ-α-τετ συζητήθηκε η αυριανή κοινή παρουσία του πρωθυπουργού και του Προέδρου στις εκδηλώσεις για την έξοδο του Μεσολογγίου. Ο πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής. Κατά πληροφορίες έγινε και πολιτική συζήτηση για τα θέματα της επικαιρότητας.
Λίγο πριν τις 10:30 έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Μαργαρίτης Σχοινάς με την οικογένεια του, ο οποίος απέφυγε να κάνει δηλώσεις, αρκέστηκε μόνο στο να πει «δουλειά μόνο». Λίγο μετά έφτασε και ο Βαγγέλης Τουρνάς με τη σύζυγο και το παιδί του. Υπογράμμισε πως «τώρα είναι ώρα ευθύνης» και ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό που του εμπιστεύτηκε τα καθήκοντα στην Πολιτική Προστασία. Τελευταίος έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο, μόνος του, ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος τόνισε «θα δώσουμε τέλος στην παθογένεια». Στο Προεδρικό Μέγαρο μπήκε λίγο πριν τις 11 και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα