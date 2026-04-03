Καρανίκας: Ο Τσίπρας κάνει κόμμα για να πάρει τη ρεβάνς από την αριστερά που δεν τον στήριξε, δεν μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη
«Ο Τσίπρας κάνει ένα δικό του κόμμα για προσωπικούς λόγους, δεν τον κάλεσε κάποιο κίνημα, δεν υπάρχει λαϊκό κίνημα» είπε ο Νίκος Καρανίκας
Κανένα ενδιαφέρον για συμμετοχή στο επερχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν εκδήλωσε ο Νίκος Καρανίκας εκτιμώντας το πρωί της Παρασκευής ότι ο πρώην πρωθυπουργός «θέλει να πάρει τη ρεβάνς στην αριστερά που τον υπονόμευσε και δεν τον στήριξε».
Παράλληλα εκτίμησε - σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ - ότι ο Αλέξης Τσίπρας «δεν μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιάτι όποιος κυβερνάει έιναι 2 κλικ παραπάνω από κάποιον που τώρα δημιουργείται».
Μιλώντας για τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα το βράδυ της Πέμπτης, ο Νίκος Καρανίκας είπε «δεν είπε ψέματα, το αν έκρυψε κάτι είναι άλλο θέμα. Εγώ στον Τσίπρα χρεώνω το δημοψήφισμα για την ανατροπή Κασσελάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ένα κόμμα παράγκα που επιμένουν να διατηρούν ό,τι έμεινε από το πραξικόπημα. Ο Τσίπρας έφυγε από το κόμμα για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι δεν συμμετείχε σε όσα έγιναν αλλά δεν έκανε κριτική ούτε διαφοροποιήθηκε. Τη Δημοκρατία τη θεωρώ πολύ σημαντικό πράγμα».
«Δεν με αφορά αυτή η αριστερά. Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να είπε ότι θέλει να ανακατέψει τα ρεύματα αλλά μιλάει για μαρξιστικού τύπου αριστερά που είναι λίγο παραπάνω προσωποκεντρική» συνέχισε ο κ. Καρανίκας.
Κατά την εκτίμησή του, δε, «ο Τσίπρας κάνει ένα δικό του κόμμα για προσωπικούς λόγους, δεν τον κάλεσε κάποιο κίνημα, δεν υπάρχει λαϊκό κίνημα. Θέλει να απαντήσει στα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί και δεν απάντησε τότε. Θέλει να πάρει τη ρεβάνς στην αριστερά που τον υπονόμευσε και δεν τον στήριξε»
