Δούκας, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου και Βενιζέλος σήμερα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Στο κάδρο η επόμενη μέρα των εκλογών και το «όχι» σε συνεργασία με τη ΝΔ

Στα πολιτικά μηνύματα των κορυφαίων είναι στραμμένοι σήμερα οι προβολείς, εντός και εκτός των τειχών του, καθώς με τις ομιλίες τους σήμερα, τη δεύτερη μέρα του 4ου Συνεδρίου, θα περιγράψουν τα «όχι» και τα «ναι» στην στρατηγική πρόταση τηςγια την πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές.Δεν είναι μόνο το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία , στο οποίο θα δώσει και σήμερα έμφαση ο Χάρης Δούκας , είναι και οι επιλογές του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα δύο διαφορετικά σενάρια -της νίκης και της ήττας στις εκλογές- που εισηγούνται στελέχη και βουλευτές για την «επόμενη μέρα». Το φόντο της πολύμηνης «ακούνητης βελόνας» δεν αφήνει περιθώρια μη ρεαλιστικών αναλύσεων, απαιτεί σφυρηλάτηση του διακηρυγμένου στόχου για ενότητα και δυναμική επανεκκίνηση, μέσα όμως στον ελάχιστο χρόνο που απομένει μέχρι τις εθνικές κάλπες. Είναι κάτι που αντιλαμβάνονται οι Σύνεδροι και υπογραμμίζουν στα «πηγαδάκια», ειδικά όταν αναφέρονται στο «κλίμα διαγραφών της διαφορετικής άποψης», που προηγήθηκε του Συνεδρίου. Όσες προσπάθειες εξωραϊσμού της εικόνας κι αν γίνουν στο χώρο του Συνεδρίου, θα «σβήσουν» την επόμενη μέρα αν το ΠΑΣΟΚ συνεχίσει να απέχει από τον στόχο για το δημοσκοπικό άλμα. Η μάχη για τη «νίκη, έστω και με μία ψήφο» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη και η αλλαγή στο καταστατικό για να μπορεί να λάβει το ΠΑΣΟΚ ως πρώτο κόμμα το μπόνους των 50 εδρών θα αποδειχθεί αχρείαστη.Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος Άννα Διαμαντοπούλου , Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιλένα Αποστολάκη, στενοί συνεργάτες του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές, στελέχη απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και οι δύο πρώην πρόεδροι του κόμματος, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα τοποθετηθούν σήμερα από το βήμα του Συνεδρίου για τις ραγδαίες εξελίξεις, εδώ και στην παγκόσμια κοινότητα, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για τις εθνικές προτεραιότητες και για τη στρατηγική ρότα του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα νέα κρίσιμα διλήμματα. Η επίθεση στην κυβέρνηση είναι μια αυτονόητη διαδικασία από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης- κρίνεται ως αποτελεσματική όμως, μόνο όταν έχει ευρεία απήχηση στην κοινωνία.Οι αναταράξεις, οι συγκρούσεις και μετά το Συνέδριο, ως αφετηρία επανεκκίνησης, δίνουν τη δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ να αναζητήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, τους «πρωταγωνιστές», στους στόχους και τον δρόμο μέσω του οποίου θα τους διεκδικήσουν. Αρκετά κορυφαία στελέχη επισημαίνουν με τις τοποθετήσεις τους ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ακολουθήσει μια καθαρή γραμμή σε όλα τα κρίσιμα πεδία, να αποσαφηνίσει τις θέσεις του σχετικά με τα σενάρια κυβερνητικών συνεργασιών και πρώτα απ όλα να επιλέξει τον καθημερινό διάλογο ως βασική προϋπόθεση για τη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων.«Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο», δήλωσε χθες ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Στόχος της παράταξης μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις. Από την πρώτη γραμμή της μάχης. Μαζί λοιπόν για τη νίκη, για την πολιτική αλλαγή. Μαζί για μια αξιακή και ηθική επανάσταση απέναντι στη διαφθορά και την ατιμωρησία της Νέας Δημοκρατίας». Οι κ.κ. Δούκας, Γερουλάνος, Κατρίνης και άλλοι έχουν από την πρώτη στιγμή προτείνει καθαρές θέσεις για το ίδιο θέμα- μάλιστα ο Δήμαρχος Αθηναίων πρότεινε να αποτυπωθεί στο «ψήφισμα» του Συνεδρίου. Ο κ. Δούκας θα τονίσει σήμερα ότι δεν διαφωνεί με τη διατύπωση στο συγκεκριμένο άρθρο της διακήρυξης και θα περιγράψει τις κρίσιμες «λεπτομέρειες» που έχει αιτηθεί να συμπεριληφθούν στην πολιτική απόφαση. Οι κκ. Γερουλάνος, Δούκας, Κατρίνης και Χριστοδουλάκης θα υπογραμμίσουν επίσης με το δικό τους τρόπο ο καθένας, ότι αν το ΠΑΣΟΚ χάσει το στοίχημα πρέπει να συνεχίσει να δίνει τη μάχη από την αντιπολίτευση.Έμπειρα στελέχη εκτιμούν ότι, όπως σε κάθε Συνέδριο, δεν αποκλείονται οι αιφνιδιαστικές συγκρούσεις στο πεδίο των ψηφοφοριών για το καταστατικό που αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες. Ιδιαίτερες διαφωνίες έχουν ήδη καταγραφεί για την πρόταση διεξαγωγής Συνεδρίου πριν από τη διαδικασία εκλογής ηγεσίας, που ήρθε «υπενθυμίζοντας» τις «έκτακτες καταστάσεις» σε περιβάλλον ήττας. Αύριο θα στηθούν τα παραβάν για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής με τη σχετική μάχη των υποψηφίων να επικρατεί σε κάθε γωνιά του συνεδριακού χώρου από την πρώτη ώρα έναρξης του Συνεδρίου. Το αποτέλεσμα θα «αποκαλύψει» εκτός από τους συσχετισμούς και τις πολιτικές συμμαχίες μεταξύ κορυφαίων στελεχών.-Σάββατο 28/0309:00 – 22:00: Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια10:30 – 11:00: Εισηγήσεις• Πρόγραμμα: Λευτέρης Καρχιμάκης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής• Λειτουργία οργανώσεων – Καταστατικό: Ηρακλής Δρούλιας, Γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής• Εθνική Στρατηγική: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, μέλος Π.Γ. Κ.Ο.Ε.Σ.

12:30 Ομιλία Γιώργου Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ



13:00 Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ



-Παράλληλες Θεματικές Συζητήσεις



*Αίθουσα Προθερμαντηρίου



11:00 Συνταγματική Αναθεώρηση



Συντονιστής: Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής



• Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Γραμματέας Τομέα Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ



• Κακλαμάνης Χρήστος, Γραμματέας Τομέα Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής



• Καραμπατζός Αντώνης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ



• Λιακούλη Ευαγγελία, Βουλευτής Λάρισας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης και Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής



• Παπαδοπούλου Λίνα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ



• Παπασπύρου Νίκος, Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών



14:00 Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική: Η Ελλάδα σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Ευρώπη, ανατολική Μεσόγειος, Βαλκάνια



Συντονιστές: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής – Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής



Παρέμβαση: Γιώργος Πεταλωτής, Γραμματέας Τομέα Άμυνας



• Καραγιάννης Μάνος, Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & King College



• Κενεβέζος Κυριάκος, πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, πρώην πρέσβης



• Μανιάτης Γιάννης, Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο



• Μπεγλίτης Πάνος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πρέσβης ε.τ.



• Περράκης Στέλιος, ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου



• Φαραντούρης Νίκος, Ευρωβουλευτής



• Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης ε.τ.



*Αίθουσα 15



10:00 Ο Ελληνισμός πέρα από τα σύνορα: Ισχυρή Ομογένεια, Ισχυρή Ελλάδα



Συντονιστής: Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής



Παρέμβαση: Βασίλης Βούλγαρης Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού



• Δημητρακούδη Ελεάννα, Σύμβουλος στην Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο



• Παππάς Γιώργος, Πρόεδρος Ξένων Ανταποκριτών στη Γερμανία, ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο



• Τσιτσίνγκος Νίκος, πρώην μέλος Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού



• Φρονιμάκης Νίκος, Αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού



12:00 Εργασία και Δικαιώματα στη ψηφιακή εποχή: Εκπροσώπηση, Ισότητα, Συμπερίληψη – Brain Drain



Συντονιστές: Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής – Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής



Παρεμβάσεις:



• Δήμας Νίκος, Γραμματέας Τομέα Εργασίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής



• Μότσιος Γιώργος, Συντονιστής Δικτύων Συνδικαλιστικού



• Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας



• Σαλτερή Νάντια, Γραμματέας Τομέα Ισότητας



Ενότητα 1η:



• Λινού Αθηνά, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών - Βουλευτής



• Μαλαγαρδή Αθηνά, Δικηγόρος - Μεσολαβήτρια συλλογικών διαφορών εργασίας στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)



• Μπουλέρος Γιάννης, Πρόεδρος Εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης



Ενότητα 2η:



• Κουστένη Σταυρούλα, Αρμόδια για θέματα ισότητας γυναικών με αναπηρία, ΕΣΑμεΑ



• Μαρκογιαννάκη Όλγα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής - μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Women)



• Μπέκα Γεωργία, ασκούμενη δικηγόρος πρώην Αντιπρόεδρος Ένωσης Νέων Νομικών - Elsa Greece



• Φωτεινόπουλος Βασίλης, Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων & Κοινοτήτων Σουηδίας, αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής



14:00 Συμπαράταξη δυνάμεων στη πορεία προς τις εκλογές



Συντονιστής: Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός



• Καρκούλια Ζωή, δημόσιος υπάλληλος



• Πανούσης Γιάννης, ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας, πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη



• Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής Παν. Πελοποννήσου, πρώην Υφυπουργός Παιδείας και πρ. Βουλευτής Αχαΐας



16:00 Η Κοινωνία σε πρώτη προτεραιότητα: Νέα πολιτική για Υγεία, Πρόνοια και Στέγαση



Συντονιστής: Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής



Παρεμβάσεις:



• Θρασκιά Ράνια, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης & υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής



• Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής



• Παππάς Πέτρος, Βουλευτής Κιλκίς & υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής



• Φραγγίδης Γιώργος, Γραμματέας Τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής



• Δερβένης Χρήστος, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Καθηγητής Χειρουργικής



• Καρχιμάκης Λευτέρης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής



• Μόσιαλος Ηλίας, Καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας, Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (LSE)



• Τήνιος Πλάτων, Οικονομολόγος, Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς



• Τσουρός Άγις, πρώην Διευθυντής Τομέα Υγείας ΠΟΥ Ευρώπης, Εντεταλμένος Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας Πανεπιστήμιο Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής, Στρατηγικής και Διπλωματίας της Υγείας



Κυριακή 29/03



Κεντρική Αίθουσα 09:00 – 12:00 Ομιλίες συνέδρων στην Ολομέλεια



Κλείσιμο εργασιών



Αίθουσα Προθερμαντηρίου: 08.00 - 18.00 Ψηφοφορία για εκλογή μελών ΚΠΕ & Περιφερειακών Συμβουλίων