Σήματα ενότητας με... μπηχτές στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική μας είναι πια εντός πραγματικότητας, είπε ο Δούκας - Δείτε ive

Σήμα ενότητας με την αιχμηρή επισήμανση ότι η «στρατηγική μας είναι πια εντός πραγματικότητας», έστειλε από το βήμα του Συνεδρίου ο Χάρης Δούκας απευθυνόμενος στο Νίκο Ανδρουλάκη μετά από την «προσθήκη» στη διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ για το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ.Ο κ. Δούκας απάντησε επί της ουσίας στην χθεσινή αναφορά του κ. Ανδρουλάκη ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι όποιος πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαστεί με τον κ. Μητσοτάκη είναι εκτός πραγματικότητας. «Επέμενα επί 4 μήνες για να υπάρχει γραπτό κείμενο. Δέσμευση. Δέσμευση όλων μας. Σήμερα έρχεται επιτέλους η γραπτή εισήγηση του φίλου Κώστα Σκανδαλίδη, με συγκεκριμένη διατύπωση. Αναγνωρίζω το θετικό της προσπάθειας. Είμαστε σε καλό δρόμο», τόνισε ο Χάρης Δούκας και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Άκουσα χθες τον Πρόεδρο να αναφέρει, ότι όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική του εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Χαίρομαι που το ακούω και συμφωνώ, Πρόεδρε! Μπορούμε μάλιστα να το προσθέσουμε στην απόφαση του Συνεδρίου και να το ψηφίσουμε όλοι μαζί. Πάντως, το πιο σημαντικό είναι ότι μετά το κείμενο που κατατέθηκε, η στρατηγική μας είναι πια εντός πραγματικότητας».Οι επίμονες παρεμβάσεις του Δημάρχου Αθηναίων, προκειμένου να πείσει τη Χαριλάου Τρικούπη να υπάρξει ειδική δεσμευτική παράγραφος στη διακήρυξη με τις «κόκκινες γραμμές» απέναντι στη ΝΔ, βρήκαν από την πρώτη στιγμή σύμφωνους τους κ.κ. Γερουλάνο και Κατρίνη. «Σωστός ο Χάρης που επέμεινε, σωστός ο πρόεδρος που ο υιοθέτησε», δήλωσε μετά την ομιλία του Χάρη Δούκα ο Παύλος Γερουλάνος καλωσορίζοντας την εξέλιξη, που στο τέλος της ημέρας φέρνει το ομόφωνο «ναι» στην πρόταση Δούκα, που εντάχθηκε στο άρθρο 3 της διακήρυξης.Με την ομιλία του ο κ. Δούκας υπογράμμισε την ανάγκη διαλόγου με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε παρών στους αγώνες του ΠΑΣΟΚ με την αυτόνομη πορεία και υπενθύμισε τρεις ιστορικές στιγμές, σχετικές με το θέμα.α) Ιδρυτική Διακήρυξη αρχών του ΠΑΣΟΚ –Ανδρέας Παπανδρέου"Το κίνημα μας οφείλει να αποτελέσει τον φορέα όλων των γνήσιων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας.Καλούμε όλες αυτές τις δυνάμεις, ενωμένες, να προχωρήσουν στον αγώνα."

β) Κώστας Σημίτης: Ομιλία στο Συνέδριο του Συνασπισμού το 1998“Όλες οι δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται στον ευρύ κεντροαριστερό χώρο, έχουν χρέος να ξαναβρεθούν στον ορίζοντα του διαλόγου και της κοινής δράσης, χωρίς τα τραύματα και τα πείσματα του παρελθόντος. Χωρίς προκαταλήψεις και δυσπιστία, χωρίς ηγεμονικούς όρους και στενόκαρδες εκλογικές υστεροβουλίες.”γ) Γιώργος Παπανδρέου: Κεντρική προεκλογική ομιλία 2004 “ Απέναντι στον κίνδυνο της δεξιάς παλινόρθωσης, υψώνουμε το ανάστημα ως η μόνη πραγματική λαϊκή πλειοψηφία, η πλειοψηφία της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης.

Γερουλάνος: Δεν νοείται κανένας κυβερνητικός συμβιβασμός που υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας

«Δεν νοείται κανένας κυβερνητικός συμβιβασμός που υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας μας, για καμία καρέκλα εξουσίας, σε καμία περίπτωση» τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος στην ομιλία του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε σενάριο συνεργασίας με τη ΝΔ.



«Είναι το πρόβλημα. Και είμαστε η λύση. Αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται Ούτε κυβερνητικά. Σε καμία περίπτωση!», είπε, αποδίδοντας εύσημα τόσο στον Χάρη Δούκα όσο και στον Νίκο Ανδρουλάκη. «Σωστός ο Χάρης που επέμεινε. Σωστός ο Πρόεδρος που το υιοθέτησε. Όχι μόνο διότι είναι κακό για το ΠΑΣΟΚ. Διότι είναι κάκιστο για την Πατρίδα», είπε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με τον κ. Γερουλάνο, η νίκη του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να έρθει από την αδυναμία της κυβέρνησης. «Θέλει: Σύστημα, Οργάνωση και Ενότητα. Με καθαρό στόχο να φέρουμε 1,5 εκατομμύριο ψήφους στην κάλπη», είπε, προτείνοντας σειρά οργανωτικών αλλαγών, αλλά και ανασυγκρότηση της επικοινωνίας, με έμφαση σε κοινωνικά και περιφερειακά μέσα.



«Η διεύρυνση στα στελέχη ξεκίνησε, παρά τις δυσκολίες, από την ομάδα Σκανδαλίδη. Τώρα πρέπει να πάει στη βάση. Πόρτα πόρτα θα έρθει η νίκη. Με σύστημα, οργάνωση και ενότητα. Αυτά σφυρηλατούμε εδώ σήμερα», ανέφερε.



Διαμαντοπούλου: Δεν δικαιούμαστε να ασχολούμαστε με σκιαμαχίες και διαφορές που δεν υπάρχουν

Αιχμές προς πάσα κατεύθιυνση άφησε η Άννα Διαμαντοπούλου, θέτοντας ζήτημα δημοκρατίας στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. «Δεν δικαιούμαστε να ασχολούμαστε με σκιαμαχίες και διαφορές που δεν υπάρχουν. Να χρησιμοποιούμε συντροφικά “μπαζούκας” – η Βάσω Παπανδρέου είχε πει για μαχαιρώματα - να δημιουργούμε προσωπικά αφηγήματα», είπε, αφήνοντας αιχμές για τον δήμαρχο Αθηναίων.



Ανέφερε ωστόσο ότι «η δημοκρατία στο κόμμα δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να σκιαμαχεί. Δεν σημαίνει ενός ανθρώπου αρχή. Προϋποθέτει όργανα που λειτουργούν», υπενθυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πλέον ένα κόμμα του 40% και ως εκ τούτου, θα πρέπει να βάλει ο καθένας πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις, τόνισε.



«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ενιαίο, που δεν χρειάζεται συμπληρώματα, είναι αυτόνομο και ενιαίο, ανοιχτό σε συνεργασίες στην κοινωνία και τη βουλή», είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.



Βενιζέλος: Να διατηρήσει το ΠΑΣΟΚ την πολιτική του αυτονομία

Νωρίτερα, κάλεσμα στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί τόσο «στους πολίτες που ψήφισαν ΝΔ όσο και στους πολίτες που ψήφισαν πολλές από τις σημερινές εκδοχές του ΣΥΡΙΖΑ» απηύθυνε κατά την ομιλία του ο Ευάγγελος Βενιζέλος, προσθέτοντας ότι το κόμμα απευθύνεται σε όλο τον λαό, τις παραγωγικές δυνάμεις και τους πολίτες.



«Το ΠΑΣΟΚ οφείλει έναντι της χώρας, να θέσει ως εκλογικό στόχο τη νίκη του, την καλύτερη δυνατή επίδοση που το καθιστά πρωταγωνιστή των εξελίξεων», τόνισε από το βήμα του 4ου συνεδρίου του κόμματος και πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διατηρήσει την πολιτική και προγραμματική του αυτονομία».



Σκληρή κριτική άσκησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στη «συγκεντρωτική και μονοπρόσωπη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που σκοπίμως επιλέγει την ένταση και τη σύγκρουση», μιλώντας για ελεγχόμενη κυβερνητική πλειοψηφία, που «αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση».



«Η χώρα φοβούμαι ότι υπνοβατεί» είπε, ζητώντας από το ΠΑΣΟΚ ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων, με στόχο την αναστήλωση των θεσμών, την αποκατάσταση των κρατικών λειτουργιών, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.



Ειδική αναφορά έκανε και στη συνταγματική αναθεώρηση, υποστηρίζοντας ότι «η συζήτηση έχει νόημα όταν προηγείται ο σεβασμός του Συντάγματος». «Ο ευτελισμός του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη σε υποκλοπές, καθιστά επιτακτική τη ριζική αναθεώρησή του που θα γίνει από την πλειοψηφία της επόμενης και όχι της παρούσας Βουλής», είπε.



Παπανδρέου κατά Τσίπρα: Ξέπλυναν τη Δεξιά



Έμμεση, αλλά σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με την κατηγορία ότι «η παραδοσιακή αριστερά ξέπλυνε τη δεξιά για να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ» έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου προτείνοντας ωστόσο ενότητα των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων της χώρας με στόχο την πολιτική αλλαγή.



«Το ΠΑΣΟΚ δεν επιστρέφει για να διαχειριστεί καλύτερα αυτό που υπάρχει. Επιστρέφει για να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα. Να κάνουμε τη λέξη «Δημοκρατία» ξανά επικίνδυνη για τα κατεστημένα - και λυτρωτική για τους πολλούς», τόνισε ο κ. Παπανδρέου μέσω της ομιλίας τουκαι κατέθεσε τη Βίβλο Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων καλώντας σε διάλογο με φόντο την αναθεώρηση του Συντάγματος στην επόμενη βουλή. Νωρίτερα έβαλε τα «όρια» για το διάλογο με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις υποστηρίζοντας ότι: Η διαφθορά δεν άνθισε επί ΠΑΣΟΚ. Εμείς φέραμε τη Διαύγεια, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τις ανεξάρτητες ελεγκτικέ αρχές, την ψηφιακή διαχείριση. Η διαφθορά άνθισε και ανθίζει επί ΝΔ. Και στην παραδοσιακή αριστερά το γνώριζαν - και επέλεξαν να το συγκαλύψουν. Ξέπλυναν τη Δεξιά για να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ. Εύκολος οπορτουνισμός σε βάρος της αλήθειας και τελικά σε βάρος και του λαού. Το τονίζω αυτό - γιατί ναι - θέλουμε την ενότητα των ευρύτερων δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. Όχι όμως στην βάση μιας ψεύτικης ανάγνωσης της ιστορίας».





- Στις εκλογές που έρχονται η ΝΔ θα μας μιλήσει για σταθερότητα και ασφάλεια. Μην παρασυρθεί κανείς. Αυτή η σταθερότητα - η σταθερότητα της αδικίας - δεν προστατεύει τον πολίτη. Τον αποδυναμώνει. Η αληθινή ασφάλεια δεν μπορεί να βρίσκεται αποκλειστικά στη δύναμη των όπλων - ούτε στον νέο μιλιταρισμό. Βρίσκεται σε μια κοινωνία που επενδύει στον άνθρωπο, στην νεολαία, στην παιδεία, στη σιγουριά. Ώστε και στις κρίσεις να επιβιώνει, να απαντά δυναμικά και δημιουργικά. Μιλώ για την ασφάλεια δικαιωμάτων, δημοκρατίας και δικαίου. Ούτε είναι η αναζήτηση σωτήρων κάθε τέσσερα χρόνια, κατέληξε ο κ. Παπανδρέου.



Η ομιλία Αποστολάκη



Στην ανάγκη επανασύνδεσης του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία μέσα από ένα νέο συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης αναφέρθηκε η Μιλένα Αποστολάκη, κατά την ομιλία της στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για ιστορική πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ να χτίσει όραμα πάνω στην κληρονομιά, των ιδεών και των αξιών.



«Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ιστορικό καθήκον να εκφράσει την κοινωνική πλειοψηφία που ζητά πολιτική αλλαγή», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «φωνές που υποσχέθηκαν ρήξη, αλλά στο τέλος έδωσαν στους πολίτες επώδυνο συμβιβασμό».



«Αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε εκλογικά τη ΝΔ, όχι να τη συμπληρώσουμε. Αυτή την επίγνωση πρέπει να τη μετουσιώσουμε σε πολιτική ηγεμονία στο δημοκρατικό χώρο», είπε, προσθέτοντας με νόημα ότι «η ενότητα δεν μπορεί να είναι ανέξοδο ευχολόγιο. Την υπηρετώ με όλες μου τις δυνάμεις υπογραμμίζοντας ότι ενότητα δε σημαίνει σιωπή. Σημαίνει όμως κοινή κατεύθυνση. Η πολυφωνία είναι πλούτος που μας δυναμώνει όταν υπηρετεί κοινούς σκοπούς. Αν δε το κάνει τότε εκφυλίζεται σε θόρυβο που απογοητεύει όσους μας ζητούν σοβαρότητα, ευθύνη και προοπτική».



Η ομιλία Χριστοδουλάκη



Στην ανάγκη διαχωριστικής γραμμής του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, μιλώντας στο 4ο τακτικό συνέδριο του κόμματος, που γίνεται για δεύτερη μέρα στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο.



«Τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε; Θέλουμε ένα κόμμα συμπλήρωμα για να μην δήθεν αποσταθεροποιηθεί η χώρα; Ή ένα κόμμα που γίνεται παράταξη και είναι πρωταγωνιστής στη μεγάλη πολιτική αλλαγή; Η απάντηση πρέπει να είναι καθαρή, όπως και η διαχωριστική γραμμή με τη Δεξιά, χωρίς θολά σημεία και χωρίς αστερίσκους», τόνισε ο κ. Χριστοδουλάκης. Υποστήριξε μάλιστα, ότι η διαχωριστική γραμμή θα πρέπει να υπάρχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με καθαρές επιλογές στήριξης δημοτικών συμβούλων στους μεγάλους δήμους.



Αιχμές άφησε ο κ. Χριστοδουλάκης και για τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η διεύρυνση του κόμματος είναι αναγκαία αλλά δεν μπορεί να γίνεται «με όρους αντίδεξιάς ή αντιμητσοτάκη», αλλά με όρους συνάφειας. «Δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς που ενώ είχαν την επιλογή νομιμοποίησαν την ακροδεξιά του Καμμένου όχι μία αλλά δύο φορές», είπε.



Παράλληλα, απέρριψε και τους «φίλους των 2 ευρώ». «Τι κόμμα θέλουμε;Ένα κόμμα που δίνει αξία στα μέλη του ή κόμμα που με 2 ευρώ γίνονται ισότιμοι με εμάς;» διερωτήθηκε για να απαντήσει: «Όχι στους φίλους του δίευρου που δεν τους είχαμε ποτέ δίπλα μας στις κρίσιμες κάλπες».



Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλάκη, απαιτείται επανασύσταση της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ με αυτοτέλεια, με ιδρυτικό συνέδριο χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και η δημιουργία νέας γενιάς, ως γέφυρα, για να παράγει πολιτικές για τους νέους ανθρώπους.





«Οι ευκαιρίες δεν είναι αμέτρητες. Είμαστε ΠΑΣΟΚ χωρίς αστερίσκους και χωρίς προϋποθέσεις, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι τα όνειρά μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας», ανέφερε για να καταλήξει: «Κι όμως αλλάζει».