Ξεκίνησε η μάχη προς το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Οι ενστάσεις κορυφαίων στελεχών για αιφνιδιασμούς της τελευταίας στιγμής και η αναδίπλωση απέναντι στο ψήφισμα Δούκα
Λίγα εικοσιτετράωρα μένουν μέχρι να ανοίξει τις πύλες του το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στις εγκαταστάσεις του Τάε Κβο Ντο την Παρασκευή (27.03.2026), για να υποδεχθεί περί τους 5.000 συνέδρους, που θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος
Επιχείρηση συναινετικής αναδίπλωσης από τη Χαριλάου Τρικούπη με την υιοθέτηση στο πολιτικό κείμενο Συνεδρίου του «ψηφίσματος» Δούκα για ένα δεσμευτικό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ κορυφαία στελέχη εκφράζουν τη δυσφορία τους για αιφνιδιαστικές αλλαγές στον καταστατικό χάρτη του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση.
Στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης και άλλα στελέχη εμφανίστηκαν να συμφωνούν επί της αρχής με την υπό διαμόρφωση ειδική παράγραφο στην πολιτική διακήρυξη, αλλά τόνισαν ότι αναμένουν να δουν σήμερα τη σχετική γραπτή διατύπωση προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις τους.
Στο ίδιο τραπέζι όμως, άφησαν και τη διακριτή αντίδρασή τους για την προσπάθεια της ηγεσίας μέσω της Επιτροπής Καταστατικού να περάσει στο … παραπέντε κομβικές αλλαγές στο καταστατικό- έτσι, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέσυρε την πρόταση για τη συγκέντρωση του 15% των υπογραφών από το σύνολο των Συνέδρων, ως προϋπόθεση για να διεκδικήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος την ηγεσία του κόμματος, όταν οργανώνεται η σχετική διαδικασία.
Στον ίδιο τόνο ήταν και η τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου για τον «κόφτη» μέσω υπογραφών στους υποψήφιους αρχηγούς, ενώ ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ενημέρωση για τις καταστατικές αλλαγές από τους δημοσιογράφους.
Το χειρότερο θα είναι –σημείωσε- να βγει προς τα έξω η εικόνα ότι σε αυτήν τη συγκυρία εμείς συζητάμε για τις αλλαγές στο καταστατικό και τις διαφωνίες μας.
Για το σύνολο των θεμάτων θα συνεδριάσει εκ νέου σήμερα το απόγευμα η Επιτροπή Καταστατικού, αν και ο κ. Ανδρουλάκης άφησε να εννοηθεί ότι για κάποιες αλλαγές αρμόδιο να αποφασίσει είναι το ίδιο το Συνέδριο.
Το σίγουρο είναι ότι απομένουν ελάχιστες ώρες από την έναρξη του Συνεδρίου – την Παρασκευή το απόγευμα- που λειτουργεί εκ των πραγμάτων ως ο κρίσιμος σταθμός για την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην «ακούνητη βελόνα» προς τις εκλογές αλλά και την «επόμενη μέρα».
Κάποια στελέχη διακρίνουν μια προσπάθεια της ηγεσίας να «ελέγξει» το «παιχνίδι» μετεκλογικά, διαμορφώνοντας τους όρους και το πεδίο καταγραφής των συσχετισμών. Η πρόταση για τη διεξαγωγή Συνεδρίου, πριν από την εκλογή ηγεσίας από τη βάση, προκαλεί ερωτηματικά για την προώθηση της συγκεκριμένης αλλαγής και σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να έχει προετοιμάσει κρίσιμες «λεπτομέρειες» για το κάθε σενάριο που μπορεί να αναπτυχθεί μετεκλογικά. Κανείς δεν θέτει ζήτημα ηγεσίας τώρα, αλλά όπως σε κάθε κόμμα έτσι και στο ΠΑΣΟΚ το «μετά» απασχολεί και προβληματίζει, ειδικά αν δημοσκοπική εικόνα παραμένει για αρκετούς μήενς πολύ μακριά από τον διακηρυγμένο στόχο.
«Πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της- πολιτική Αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο», είναι η φράση- μπούσουλας για την διαμόρφωση της τελικής πολιτικής απόφασης στο Συνέδριο.
Εκεί, το Σάββατο, τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου, θα τοποθετηθούν αναλυτικά τα κορυφαία στελέχη για την πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές και τα κατάλληλα «αντίδοτα» στις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις κάλπες. Ο Χάρης Δούκας έχει εδώ και πολύ καιρό τονίσει την ανάγκη να υπάρξει ένα καθαρό «όχι» στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ταυτόχρονα προτείνει να υπάρξει διάλογος με άλλες δυνάμεις για το μοντέλο της προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο ίδιος, όπως και ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Νάντια Γιαννακοπούλου και άλλα στελέχη έχουν διευκρινίσει στις δημόσιες παρεμβάσεις τους ότι ο στόχος δεν μπορεί παρά να είναι η πρωτιά. Σχεδόν όλοι συμφωνούν δε, ότι σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ χάσει τη μάχη για νίκη έστω με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ, τότε πρέπει να αναλάβει τον ισχυρό ρόλο της αντιπολίτευσης. «Το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό: Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ήττα της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική αλλαγή, προοδευτική διακυβέρνηση και καλύτερες ημέρες με την εφαρμογή του κυβερνητικού μας σχεδίου», ανέφερε με τη χθεσινή τοποθέτησή του στην Πολιτική Γραμματεία ο αρχηγός του κόμματος.
Για την έναρξη του Συνεδρίου την Παρασκευή γίνεται προσπάθεια να κινητοποιηθούν μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ ειδικά από το λεκανοπέδιο, ώστε να παραστούν στο Τάε Κβον Ντο για την ομιλία του προέδρου. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει βέβαια το βλέμμα στραμμένο και στις ψηφοφορίες που θα ακολουθήσουν. Δεν υπάρχει διαφωνία για τη μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα, ούτε για τη δημιουργία τάσεων, αρκεί η ποσόστωση της διεύρυνσης να μην συρρικνώσει το αποτύπωμα των συνιστωσών (όπως της Ανανεωτικής Αριστεράς) στα όργανα που θα εκλεγούν. Πρόκειται για μια βασική επισήμανση από τις Κινήσεις που ήδη συμμετέχουν στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Ενστάσεις υπήρχαν και για την εκλογή περιφερειακών συμβουλίων, που συζητήθηκε στην Επιτροπή Καταστατικού, ίσως για να αποκτήσουν ρόλο και όσοι δεν εκλεγούν στη νέα Κεντρική Επιτροπή.
Η μάχη για την εκλογή στην Κεντρική Επιτροπή θα ξεκινήσει την Κυριακή το πρωί με το στήσιμο των παραβάν στον συνεδριακό χώρο. Χάρης Δούκας και Άννα Διαμαντοπούλου, χωρίς τη βουλευτική ιδιότητα, πρέπει να διεκδικήσουν τη ψήφο των Συνέδρων για να εκλεγούν στο ανώτατο όργανο, όπως και στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος (εκτός αν περάσει πρόβλεψη για όσους έχουν διατελέσει Γραμματείς στο κόμμα να «εκλέγονται» χωρίς «σταυρό»). Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης προτείνει προς το Συνέδριο να υπάρξει ασυμβίβαστο για τον Γραμματέα του κόμματος που θέλει να διεκδικήσει με «σταυρό» βουλευτική έδρα.
Στα τραπέζια διαλόγου στο Συνέδριο έχουν προσκληθεί μέλη της διεύρυνσης, ενώ «ναι» στη συμμετοχή τους έχουν πει οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης (σήμερα ανεξάρτητος ευρωβουλευτής) και η Αθηνά Λινού (ανεξάρτητο μέλος του εθνικού κοινοβουλίου).
Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα