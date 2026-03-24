ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο με το βλέμμα στο μετεκλογικό τοπίο, ποιες αλλαγές προωθούν στον «κανονισμό» του κόμματος και γιατί
Προτάσεις για ενιαίο κόμμα, αυστηρότερες προϋποθέσεις εκλογής ηγεσίας και σαφές μήνυμα κατά συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία στο επίκεντρο του Συνεδρίου
Στην «επόμενη μέρα» των εθνικών εκλογών είναι ήδη στραμμένο το βλέμμα της Χαριλάου Τρικούπη, αφού τουλάχιστον μία από τις αλλαγές που προωθεί στον καταστατικό χάρτη του κόμματος παραπέμπει στη «διαχείριση» του μετεκλογικού τοπίου.
Από τη μια ανεβάζει τον πήχη των διακηρυγμένων στόχων προτείνοντας το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ να γίνει ενιαίο κόμμα, ώστε να μπορεί να λάβει το μπόνους των εδρών εφόσον εξασφαλίσει «νίκη με μία ψήφο», που επί του παρόντος «σκοντάφτει» στην «ακούνητη βελόνα»- και από την άλλη, βάζει «κόφτη» στην εκλογή ηγεσίας με την εισήγηση να προηγείται Συνέδριο, όπου οι υποψήφιοι πρόεδροι να ανακηρύσσονται μόνο εάν διαθέτουν το 15% των Συνέδρων, δηλαδή γύρω στις 700 υπογραφές. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε στέλεχος που θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία απαιτείται η ισχυρή πρόσβαση στους εσωκομματικούς συσχετισμούς του Συνεδρίου, όπου η σημερινή ηγεσία διαθέτει τη μερίδα του λέοντος.
Το σύνολο των προτεινόμενων αλλαγών από την προεδρική πλευρά συζητήθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Καταστατικού, ενώ σήμερα το βράδυ θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, όπου κορυφαία στελέχη, όπως οι κ.κ. Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης και οι κυρίες Άννα Διαμαντοπούλου και Νάντια Γιαννακοπούλου, θα κληθούν να πάρουν θέση και να περιγράψουν τις διαφωνίες τους. Ακούγονται ήδη σοβαρές ενστάσεις, όπως να εκλεγεί –εκτός από τη νέα Κεντρική Επιτροπή- και για πρώτη φορά περιφερειακά Συμβούλια την Κυριακή, την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου. Υπέρ της κατοχύρωσης της ποσόστωσης για τις «τάσεις» στην εκλογή μελών της Κεντρικής Επιτροπής τάσσονται οι περισσότεροι πάντως, προκειμένου να υπάρξουν μετά από την αλλαγή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα ασφαλιστικές δικλείδες για την εκπροσώπηση πχ της Ανανεωτικής Αριστεράς και άλλων συνιστωσών.
Κορυφαία στελέχη επιμένουν ότι στο Συνέδριο που ξεκινά την Παρασκευή το απόγευμα πρέπει να γίνει ουσιαστική συζήτηση για τα πολιτικά «επίδικα». Προτεραιότητα δίνουν στην στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα προς τις εθνικές κάλπες με στόχο το δημοσκοπικό άλμα, μετά την πολύμηνη «ακούνητη βελόνα» και την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να περιορίσει την απόσταση από το ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Χάρης Δούκας έχει ξεκαθαρίσει ότι θα προτείνει ένα κείμενο απόφασης που θα λέει «όχι» στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι «εάν η ηγεσία φέρει μια ανάλογη καθαρή πρόταση, δεν έχω κανένα πρόβλημα να συμφωνήσω». Κατά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία έχουν ταχθεί εγκαίρως οι κ.κ. Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Μιχάλης Κατρίνης, ενώ οι καλά γνωρίζοντες αναφέρουν ότι με την ομιλία του στο Συνέδριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να περιγράψει τις «εγγυήσεις» για τον αποκλεισμό του σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον το ΠΑΣΟΚ χάσει το στοίχημα της πρωτιάς στις εθνικές κάλπες. Ο Δήμαρχος Αθηναίων προσθέτει ότι εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει δεύτερο, τότε πρέπει να μείνει σtην αντιπολίτευση.
Η απειλή πειθαρχικών μέτρων για κάθε διαφορετική άποψη είναι ένα από τα ζητήματα που θα τεθούν στον απόηχο και της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου που προκάλεσε ως γνωστόν μέτωπο των κορυφαίων κατά της σχετικής απόφασης από την ηγεσία του κόμματος. «Δεν μπορεί να «ποινικοποιείται» η διαφορετική άποψη», έχει επισημάνει ο Νίκος Παπανδρέου, ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου, από το βήμα του Συνεδρίου θα μιλήσει για την προοδευτική διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με την περιγραφή ενός προοδευτικού μοντέλου διακυβέρνησης. Στα τραπέζια διαλόγου του Συνεδρίου δεν θα προσέλθουν ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης- ο πρώτος διότι θεωρεί ότι δεν είναι κατάλληλη μια εσωκομματική διαδικασία ως βάση διαλόγου για την ανταλλαγή απόψεων και ο δεύτερος διότι σήμερα αναμένεται η επίσημη παραίτησή του από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Πρόσκληση η οποία όμως έγινε αποδεκτή εστάλη και στον ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος διεγράφη πρόσφατα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Με αφετηρία το Συνέδριο, αναμένεται και η απόφαση της ηγεσίας σχετικά με τη συζήτηση για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ νυν βουλευτών, ανεξάρτητων και μη. Κάποια από τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι της Νίνας Κασιμάτη, της Θεοδώρας Τζάκρη και του Ευάγγελου Αποστολάκη.
