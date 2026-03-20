Μητσοτάκης για τις τιμές της ενέργειας μετά τη Σύνοδο: Άνοιξε πόρτα για περισσότερη ευελιξία
Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, χωρίς να αποκλείει νέα μέτρα - Αναφορά στη σημασία της ρήτρας αμυντικής συνδρομής για την Κύπρο και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελληνικών δυνάμεων
Μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπήρξε εκτενής συζήτηση γύρω από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιδράσει εντός των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων. Παράλληλα υπογράμμισε την ενεργοποίηση της ρήτρας αμυντικής συνδρομής για την Κύπρο και τις επιχειρησιακές δράσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
Επιπτώσεις για την Ενέργεια και τις ΤιμέςΟ Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής για τις οικονομικές επιπτώσεις από τις αυξανόμενες συγκρούσεις και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην περιοχή. Όπως δήλωσε, όσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι συνέπειες για την ενέργεια και τις τιμές των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας.
«Υπήρξε μια διατύπωση που ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στην λήψη μέτρων εθνικών και ευρωπαϊκών. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της», δήλωσε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν είναι ακόμη η ώρα για περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση είναι έτοιμη στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως τη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας».
Ρήτρα Αμυντικής Συνδρομής και Στήριξη στην ΚύπροΟ πρωθυπουργός επεσήμανε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την υποστήριξη που προσέφεραν πολλές χώρες, με πρώτη την Ελλάδα, στην Κύπρο, προσφέροντας αεροναυτική υποστήριξη. Όπως ανέφερε, αυτή η βοήθεια συνιστά ουσιαστική ενεργοποίηση της ρήτρας αμυντικής συνδρομής (άρθρο 42, παράγραφος 7 της ΕΕ), δημιουργώντας έτσι μια βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων.
Αναφορικά με τη συζήτηση γύρω από τα συστήματα Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι αυτά βρίσκονται εκεί από το 2021 και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την προστασία κρίσιμων υποδομών στην περιοχή. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, απέδειξαν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, αποτρέποντας πιθανές επιθέσεις που θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν την τιμή του πετρελαίου.
Patriot και Σαουδική Αραβία
Αντιδράσεις Τουρκίας για τους PatriotΣε ερώτηση για τις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά με τα Patriot, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντέτεινε ότι οι ισχυρισμοί της Τουρκίας είναι νομικά ανυπόστατοι και άκαιροι. «Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι νομικά ανυπόστατοι, αλλά θα έλεγα ότι είναι και παντελώς άκαιροι αν λάβει κανείς υπόψη την ευρύτερη γεωπολιτική συγκυρία». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν την διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο».
Ενεργειακό Σοκ και Αντίδραση της ΕΕΑναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα ενεργειακό σοκ και ότι πρέπει να καταρτιστεί μια στρατηγική και εργαλειοθήκη για να αποτραπεί η κρίση, προσφέροντας έτοιμα μέτρα για την πρόληψη μιας πλήρους ενεργειακής κατάρρευσης.
Επαναπροωθήσεις στον ΈβροΟ πρωθυπουργός κλείνοντας, απάντησε και σε ερωτήσεις σχετικά με τις επαναπροωθήσεις στον Έβρο. «Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και δεν έχω καμία γνώση για αυτούς τους ισχυρισμούς», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα δεν είναι απολογητική για τη φύλαξη των συνόρων της.
