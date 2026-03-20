Σύνοδος Κορυφής: Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα κατά της αύξησης των τιμών στην ενέργεια ζητούν οι «27» από την Κομισιόν

Τι αναφέρει προσχέδιο συμπερασμάτων που έχουν στη διάθεσή τους το Reuters και το Politico - Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος, σε λίγο δηλώσεις Μητσοτάκη







Αυτό αναφέρει προσχέδιο συμπερασμάτων που έχουν στη διάθεσή τους το Reuters και το Politico.







Σύμφωνα με το Politico, τα στοχευμένα μέτρα για την καταπολέμηση της αύξησης των τιμών της ενέργειας, θα πρέπει να διασφαλίζουν την διατήρηση «ισότιμων όρων ανταγωνισμού». Και αυτό, καθώς οι μικρότερες χώρες ανησυχούσαν ότι κάποια από τα προτεινόμενα μέτρα, όπως η χαλάρωση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων για την παροχή μεγάλων επιδοτήσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς, με πλουσιότερες και οικονομικά ισχυρότερες χώρες να επωφελούνται υπερβολικά.



Το προσχέδιο καλεί επίσης την ΕΕ να συνεργαστεί «στενά» με τα κράτη-μέλη για τον σχεδιασμό των μέτρων για την καταπολέμηση της κρίσης. Παράλληλα, τα μέτρα αυτά πρέπει να «υποστηρίξουν την επιτάχυνση της παραγωγής ανανεώσιμων και χαμηλών εκπομπών ενέργειας», κάτι που φαίνεται να αποτελεί μια κίνηση προς τις χώρες που στηρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανησυχούν για τη μείωση των πράσινων πρωτοβουλιών.



Μακρόν: Να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις Με κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και τις κλιμακούμενες συνέπειες για τη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια οικονομία, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε: «Όλοι πρέπει να ηρεμήσουν και οι μάχες να σταματήσουν, τουλάχιστον για μερικές ημέρες, για να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις».



Ενώ οι 27 ηγέτες συμφώνησαν ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα, απέφυγαν να δεσμευτούν για την εξασφάλιση της ναυτιλιακής διόδου με στρατιωτικά μέσα, όπως έχει ζητήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.



Η κοινή αμυντική ρήτρα Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης ζήτησαν από την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάρτισης ενός οδικού χάρτη για την εφαρμογή της κοινής αμυντικής ρήτρας του μπλοκ, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες της ΕΕ και έναν υψηλόβαθμο Ευρωπαίο αξιωματούχο.



Μελόνι υπέρ Όρμπαν; Νωρίτερα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, διαφοροποιήθηκε από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες, εκφράζοντας κατανόηση για τη στάση του Ούγγρου ομολόγου της, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος επιμένει στο βέτο για το δάνειο ύψους 90 δισ. δολαρίων της ΕΕ προς την Ουκρανία,



Σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες, τους οποίους επικαλείται το Politico σε δημοσίευμά του, η Μελόνι ανέφερε πως κατανοεί τους λόγους πίσω από την απόφαση του Όρμπαν, ο οποίος είχε αρχικά συμφωνήσει σε δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, αλλά τελικά υπαναχώρησε.



Η ενέργεια του Όρμπαν προκάλεσε την οργή άλλων ηγετών και σοκ στην Ουκρανία, που βλέπει τα οικονομικά της αποθέματα να εξαντλούνται, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία μπαίνει στον πέμπτο χρόνο του. Η στάση του Όρμπαν παραβιάζει τις συνήθεις ευρωπαϊκές πρακτικές, δεδομένου ότι είχε εγκρίνει το δάνειο, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα.



Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, έθεσε επίσης το θέμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Μελόνι, αν και στήριξε τη συνέχιση του δανείου προς την Ουκρανία, δήλωσε ότι κατανοεί την πολιτική πίεση που αντιμετωπίζει ο Όρμπαν, ο οποίος ετοιμάζεται για εκλογές τον επόμενο μήνα (σ.σ. στις 12 Απριλίου) και οι δημοσκοπήσεις τον θέλουν να χάνει την εξουσία.



Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, η Μελόνι είπε ότι η στάση του Ούγγρου ηγέτη ήταν «φυσιολογική» και ότι, αν βρισκόταν στην ίδια θέση, θα κατανοούσε την απόφασή του.



Ωστόσο, η ιταλική κυβέρνηση διέψευσε το δημοσίευμα. «Η δήλωση που αποδίδεται στην πρωθυπουργό είναι εντελώς αβάσιμη» ανέφερε αξιωματούχος από το γραφείο της Μελόνι στη Ρώμη.



Η διαμάχη για το δάνειο συνδέεται και με το μπλοκάρισμα των χρημάτων από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, οι οποίες ζητούν από την Ουκρανία να επισκευάσει τον αγωγό Ντρούζμπα, ο οποίος προμήθευε ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και υπέστη ζημιές από ρωσικό drone τον Ιανουάριο. Η Ουγγαρία κατηγορεί το Κίεβο για καθυστέρηση στις επισκευές, ενώ η ΕΕ θεωρεί τα δύο ζητήματα (το δάνειο και τις επισκευές του αγωγού) ξεχωριστά.



«Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την Ουκρανία όταν πάρουμε το πετρέλαιο μας, το οποίο μπλοκάρεται από αυτούς. Μέχρι τότε, δεν υπάρχει απόφαση που να είναι ευνοϊκή για την Ουκρανία» δήλωσε ο Όρμπαν. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επέκρινε το ουγγρικό βέτο, λέγοντας ότι «αυτού του είδους η συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή και παραβιάζει τις αρχές της καλής πίστης και της ειλικρινούς συνεργασίας, που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες».



Μεταναστευτικό Την ίδια ώρα, οι ηγέτες της ΕΕ παρουσίασαν νέες θέσεις για τη μετανάστευση, βασισμένες στις εμπειρίες από την κρίση προσφύγων του 2015, με σκοπό να αποτραπούν «ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές» και να διατηρηθεί η ασφάλεια στην Ευρώπη.



Στο προσχέδιο του κειμένου συμπερασμάτων, οι «27» τονίζουν τη σημασία της διατήρησης υψηλού επιπέδου επιφυλακής και προετοιμασίας για την αντιμετώπιση τυχόν μελλοντικών πιέσεων στον τομέα της μετανάστευσης, χωρίς όμως να μεταφράζεται αυτό σε άμεση ροή προσφύγων από τη Μέση Ανατολή.