Σύσκεψη για το μεταναστευτικό πριν τη Σύνοδο Κορυφής - Μητσοτάκης: Δεν θα ανεχθούμε επανάληψη του 2015
Κινητικότητα και πυρετώδεις διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες πριν τη Σύνοδο Κορυφής - Η ατζέντα της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στις Βρυξέλλες, λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, με την κρίση στη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων, κυρίως όσον αφορά στις επιπτώσεις στην οικονομία και στο μεταναστευτικό.
Πριν την άφιξή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετείχε σε άτυπη συνάντηση για το μεταναστευτικό, στα γραφεία της ιταλικής αντιπροσωπείας, με ηγέτες 16 κρατών μελών και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 16 κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σουηδία, με στόχο την αναζήτηση «καινοτόμων λύσεων» για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.
Οι θέσεις της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό
Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε το μεταναστευτικό και κατά την προσέλευσή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λέγοντας ότι «η κρίση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μία νέα προσφυγική κρίση. Εδώ το μήνυμα πρέπει να είναι απολύτως σαφές: η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της κρίσης του 2015. Δεν είμαστε στο σημείο αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα».
«Ένα σαφές μήνυμα, λοιπόν, ότι η Ευρώπη θα προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα και δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να σταλεί από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», πρόσθεσε.
Πέραν της συνάντησης για το μεταναστευτικό, στις Βρυξέλλες έγινε και δεύτερη άτυπη συνάντηση, επίσης στα γραφεία της ιταλικής αντιπροσωπείας, μεταξύ της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς και του Βέλγου πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ, με επίκεντρο την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.
«Η Ευρώπη να προστατεύσει καταναλωτές και επιχειρήσεις»
Αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σε υποδομές ενέργειας.
Πέραν αυτού, επισήμανε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την κρίση. «Η απάντηση πρέπει να είναι εθνική και ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει την ελληνική οικονομία. Θα χρειαστούμε σε ευρωπαϊκές απαντήσεις, εάν η κρίση παραταθεί. Και αυτό θα είναι αντικείμενο της συζήτησης», εξήγησε.
Παράλληλα, έθεσε ως ζητούμενο να υπάρξει θεσμικά στέρεη διαδικασία για τη συνδρομή ανάμεσα στα κράτη μέλη. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο που δέχθηκε επίθεση. Γι’ αυτό και θα θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Θα ζητήσω έναν σαφή οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε αυτή την ουσιαστικά άτυπη ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 να τη μετατρέψουμε σε μία θεσμικά στέρεη επιλογή, την οποία θα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που δεχθούν εκ νέου κάποια επίθεση», είπε.
