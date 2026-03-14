Μητσοτάκης: Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε

«Επισκέφθηκα σήμερα την 110 Πτέρυγα Μάχης και το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων.





Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων απέδειξαν ότι διαθέτουν όχι μόνο άριστη εκπαίδευση αλλά και επιχειρησιακή ετοιμότητα να ανταπεξέλθουν σε κάθε πρόκληση, σε κάθε δυσκολία και σε κάθε εντολή της πολιτικής ηγεσίας.





Στοστη Λάρισα μετέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν από τις εργασίες του προσυνεδρίου της ΝΔ που διεξάγεται σήμερα στη Λάρισα. Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας, είπε ο κ.Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε.Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγόκαι τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχοενημερώθηκε από τον Ταξίαρχο Θεοφάνη Σκαφίδα για την αποστολή και το έργο του ΕΚΑΕ.Στη συνέχεια επισκέφθηκε την 337η Μοίρα, μια από τις ιστορικότερες της Πολεμικής Αεροπορίας, και ενημερώθηκε για τον ρόλο της στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου.Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ιπτάμενους για τις αποστολές τις οποίες αναλαμβάνουν καθώς και θέματα που άπτονται της καθημερινότητάς τους, με αιχμή το πρόγραμμα στέγασης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχει ως στόχο την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό περισσότερων από 17.000 κατοικιών τα επόμενα χρόνια.Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης ήταν το Διοικητήριο της 337 Μοίρας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μουσείο της και ενημερώθηκε για την ιστορία της, από τα πρώτα αεροσκάφη της, τα ιστορικά, έως σήμερα που διαθέτει αναβαθμισμένα F-16 Viper.Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: