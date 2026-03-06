Δωρεά 11 εκατ. ευρώ για την ανακατασκευή κτιρίου στον Ευαγγελισμό από την Costa Mare

«Μια λαμπρή μέρα ξημέρωσε σήμερα», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, μετά την υπογραφή σύμβασης για δωρεά ύψους 11.000.000 ευρώ από την Costa Mare της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου





Όπως αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση ο υπουργός Υγείας το έργο αυτό θα μπορέσει να γίνει χάρη στη δωρεά ύψους 11.000.000 ευρώ από την εταιρεία Costa Mare της οικογένειας Κωνσταντοπούλου, η σύμβαση της οποίας υπεγράφη νωρίτερα. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, το υπουργείο Υγείας θα βάλει από την πλευρά του 15.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.







Κλείσιμο «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Κωνσταντακοπούλου»

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:



«Θα ήθελα, εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας και της Ελληνικής Κυβέρνησης, να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Κωνσταντακόπουλου και την Costamare για τη σημαντική αυτή δωρεά. Η προσφορά αυτή συνεχίζει την παρακαταθήκη του αείμνηστου καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, ενός ανθρώπου που ξεχώρισε όχι μόνο για την επιχειρηματική του πορεία αλλά και για τη βαθιά κοινωνική του προσφορά. Με τη δωρεά των 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Costamare και με επιπλέον 15 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας, προχωρούμε στην ανακατασκευή της Σχολής και του Οίκου Νοσηλευτών στον Ευαγγελισμό. Σε περίπου 18 μήνες από σήμερα, θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές κάτι το μοναδικό, διότι αυτά τα δύο κτίρια εδώ δεν είναι απλώς δύο κτίρια, είναι πρακτικά το σημείο που γεννήθηκε η νοσηλευτική στην Ελλάδα με τον τρόπο που την ξέρουμε και νομίζω ότι θα προσφέρουμε τεράστιο εύρος λειτουργιών, για το κορυφαίο νοσοκομείο της χώρας, που είναι ο Ευαγγελισμός. Ο κ. Κωνσταντακόπουλος δεσμεύτηκε, επίσης ότι θα δωρίσει όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό όταν ολοκληρωθεί η σχολή και δεν έχω παρά να τους εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη».



Από την πλευρά του, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος δήλωσε:



«Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και για μένα και για την οικογένειά μου να βρισκόμαστε εδώ σήμερα στο πλαίσιο της ανακατασκευής της Σχολής Αδελφών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός». Ο Ευαγγελισμός για εμάς, δεν είναι απλώς θεσμός, είναι ένας χώρος που αγκάλιασε τον πατέρα μας, τον Καπετάν Βασίλη, εμένα και την οικογένειά μας, σε δύσκολες και εύκολες στιγμές. Πάντα αισθανόμασταν εδώ ασφάλεια, ζεστασιά, υψηλό επαγγελματισμό αλλά κάτι ακόμη πιο σημαντικό - ειλικρινές ενδιαφέρον και ανθρώπινη φροντίδα. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας μας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και το ιδιαίτερα απαιτητικό λειτούργημά τους, συγκαταλέγονται χωρίς αμφιβολία ανάμεσα στους καλύτερους του κόσμου. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις επιστημονικές τους δεξιότητες, αφορά τη ζεστασιά, το χαμόγελο, την κατανόηση, την αίσθηση ότι δεν είσαι μόνος. Η δική μας συμβολή στην ανακατασκευή αυτού του κτιρίου στην πραγματικότητα είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σαν ένδειξη ευγνωμοσύνης. Εάν μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία συμβάλουμε έστω και λίγο στη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και εργασίας των ανθρώπων που υπηρετούν καθημερινά το ΕΣΥ, τότε αισθανόμαστε ότι ανταποδίδουμε ένα μικρό μέρος απ’ όσα έχουμε λάβει».

06.03.2026, 22:42