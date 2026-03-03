Ο Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Αούν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Στην επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ συζητήθηκε η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα
O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζόσεφ Αούν και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να ανοίξει ένα νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο.
Στην επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ συζητήθηκε ακόμη η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα.
