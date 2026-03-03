Ο Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Αούν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Ο Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Αούν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στην επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ συζητήθηκε η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα

Ο Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Αούν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
41 ΣΧΟΛΙΑ
O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζόσεφ Αούν και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να ανοίξει ένα νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο.

Στην επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ συζητήθηκε ακόμη η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα.
41 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης