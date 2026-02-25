Στον Έβρο ο Μητσοτάκης για το δεύτερο προσυνέδριο της ΝΔ: Το focus στην περιφέρεια για άνοδο ποσοστών και οι ισορροπίες με Δένδια
Στον Έβρο ο Μητσοτάκης για το δεύτερο προσυνέδριο της ΝΔ: Το focus στην περιφέρεια για άνοδο ποσοστών και οι ισορροπίες με Δένδια
Θέμα του προσυνεδρίου η ασφάλεια - Νωρίτερα ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί μια από τις περιοχές που υπέστησαν καταστροφές λόγω της υπερχείλισης του Έβρου αλλά και το υπό ανακατασκευή τελωνείο των Κήπων
Εν μέσω πλημμυρικών φαινομένων στον ακριτικό Έβρο από την υπερχείλιση του ποταμού στα βόρεια του νομού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταξιδεύει σήμερα στην περιοχή για το δεύτερο προσυνέδριο που διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία.
Μαζί του θα έχει αρκετούς υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο Θάνος Πλεύρης, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, η Σέβη Βολουδάκη, ο Κώστας Κατσαφάδος, ο Θανάσης Κοντογεώργης κοκ., ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στο πάνελ του προσυνεδρίου που διοργανώνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης.
Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί μια από τις περιοχές που υπέστησαν καταστροφές λόγω της υπερχείλισης του ποταμού, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί ως τώρα ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές, ενώ θα βρεθεί επίσης στο Δέλτα του Έβρου και το υπό ανακατασκευή τελωνείο των Κήπων.
Η έμφαση στις περιοχές της περιφέρειας είναι εκ των ων ουκ άνευ για τη ΝΔ στην προσπάθεια που κάνει, προκειμένου να βελτιώσει τη δημοσκοπική της θέση και να επανασυσπειρώσει κρίσιμα εκλογικά ακροατήρια. Και αυτό γιατί, όπως παρατηρούν και κυβερνητικά στελέχη, η ΝΔ πηγαίνει καλύτερα στο Λεκανοπέδιο και εν γένει στα αστικά κέντρα συγκριτικά με τις περιοχές της υπαίθρου, ενώ έχει δεδομένη ζημιά στις αγροτικές περιοχές. Ο Έβρος ανήκει στις περιοχές με μεγάλη βάση παραγωγών, οι οποίοι μάλιστα για σήμερα έχουν απευθύνει και κάλεσμα παράταξης των τρακτέρ στον δρόμο που θα χρησιμοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης καθ' οδόν για το Δέλτα του Έβρου.
Βεβαίως, κεντρικό θέμα του γαλάζιου προσυνεδρίου είναι η ασφάλεια και η τοποθεσία επελέγη με δεδομένο τον προφανή συμβολισμό του Έβρου που είναι μια ακριτική περιοχή, στα σύνορα της πατρίδας. Στη συζήτηση που θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης στο «γαλάζιο» προσυνέδριο η ασφάλεια θα εκφραστεί με αρκετούς τρόπους. Ο πρωθυπουργός θα συζητήσει με την πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», έναν απόστρατο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ψυχολόγο του τοπικού Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας και έναν εθελοντή πυροσβέστη.
«Αν είσαι πρωτοκλασάτο στέλεχος της ΝΔ και έχεις δώσει μάχες και δίνεις καθημερινά μάχες για την παράταξη σου, αν εντοπίζεις κάτι το συζητάς στα συλλογικά σου όργανα και πρωτίστως με τον πρωθυπουργό και πρωτίστως με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ, δεν βγαίνεις να το λες σε κομματικές εκδηλώσεις μόνο. Εγώ αν ήμουνα πρωτοκλασάτος υπουργός επτά χρόνια δεν θα τις έκανα αυτές τις δηλώσεις. Δεν βοηθάνε», είπε χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαριδης (Παραπολιτικά 90,1).
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ Βασίλης Φεύγας (Alpha Radio 98,9), ο οποίος τόνισε ότι δεν συμμερίζεται τον προβληματισμό του κ. Δένδια. «Θα περίμενα από τον κ. Δένδια να είναι πιο υποστηρικτικός για την κυβέρνηση κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει τόσο πολύ σε δημόσιες εμφανίσεις του. Κάποιος ο οποίος αγωνιά για το μέλλον της παράταξης θα έπρεπε να βγαίνει πιο συχνά να στηρίζει τις απόψεις της κυβέρνησης», είπε ο κ. Φεύγας.
Βεβαίως, ο Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκε πιο συγκαταβατικός κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, θέλοντας να διατηρήσει τις ισορροπίες και να μην ανοίξει ένα μεγαλύτερο θέμα σε μια περίοδο δημοσκοπικής ανάκαμψης για τη ΝΔ. Ξεκαθαρίζοντας ότι δεν απάντησε στον Νίκο Δένδια με δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «δεν νομίζω, ότι υπάρχει άνθρωπος και στο κόμμα και στην κυβέρνηση που να μην θέλει άλλη μια εκλογική νίκη την επόμενη φορά, στις επόμενες εκλογές». «Νομίζω ότι περισσότερο το θέμα αυτό μεγεθύνθηκε τις τελευταίες ημέρες παρά υπάρχει πραγματικά», προσέθεσε ο κ. Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον κ. Δένδια να πηγαίνει σε κομματικές εκδηλώσεις για πίτες.
Απαντήσεις και ισορροπίες με τον ΔένδιαΣτον δρόμο για το συνέδριο πάντως το εσωτερικό της ΝΔ τρόπον τινά «ζεσταίνεται» με φόντο τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος εμφανίστηκε ανήσυχος για την πορεία του κυβερνώντος κόμματος στις δημοσκοπήσεις, ενώ υπογράμμισε ότι στο συνέδριο θα πρέπει να συζητηθεί πώς η ΝΔ θα επανέλθει σε «υψηλές πτήσεις», βάζοντας στην εξίσωση και το DNA του κόμματος. Χθες δύο στελέχη του κόμματος με προσωπικές αναφορές στον Κυριάκο Μητσοτάκη απάντησαν σε υψηλούς τόνους στον κ. Δένδια, αν και το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να κρατήσει χαμηλούς τόνους.
