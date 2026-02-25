Στον Έβρο ο Μητσοτάκης για το δεύτερο προσυνέδριο της ΝΔ: Το focus στην περιφέρεια για άνοδο ποσοστών και οι ισορροπίες με Δένδια

Θέμα του προσυνεδρίου η ασφάλεια - Νωρίτερα ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί μια από τις περιοχές που υπέστησαν καταστροφές λόγω της υπερχείλισης του Έβρου αλλά και το υπό ανακατασκευή τελωνείο των Κήπων