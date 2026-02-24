Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Σε Red Code ξανά ο Έβρος: Έσπασε κύριο ανάχωμα του ποταμού στην Κορνοφωλιά, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα πλημμυρισμένα, απειλούνται οικισμοί
Λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου
Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει στον Έβρο, καθώς έσπασαν αναχώματα του ποταμού. Αν η στάθμη τ συνεχίσει να ανεβαίνει και σπάσουν κι άλλα αναχώματα, τότε είναι άμεσος ο κίνδυνος και για οικισμούς, στην περιοχή από τα Λάβαρα έως τα Δίκαια.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τρίτη (24/2) έως και την Παρασκευή (27/2) την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το e-evros.gr, οι ποσότητες νερών από τη Βουλγαρία και την Τουρκία είναι πολύ μεγάλες και έτσι, οι παραπόταμοι Άρδας, Τούντζας και Ερυθροπόταμος μεταφέρουν τα νερά στον Έβρο, ο οποίος ξεπερνά αναχώματα και πλημμυρίζει εκτάσεις. Σε πολλά σημεία τα νερά έχουν φτάσει σε οικισμούς, όπως στο Πύθιο, ή έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και η σιδηροδρομική γραμμή.
Έσπασε κύριο ανάχωμα του ποταμού στην Κορνοφωλιά - Tα νερά απειλούν οικισμούςΣημειώνεται ότι την Κυριακής (22/2) διαπιστώθηκε θραύση του κύριου αναχώματος του ποταμού Έβρου μεταξύ Κορνοφωλιάς - Δαδιάς, σύμφωνα με το evros-news.gr.
