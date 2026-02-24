H ΝΔ μπαίνει με δημοσκοπική ανάκαμψη στο προεκλογικό 2026: Ο Μητσοτάκης θέτει διλήμματα και ζεσταίνει τις κομματικές μηχανές

Αύριο στον Έβρο ο πρωθυπουργός για το προσυνέδριο της ΝΔ με θέμα «Ασφαλής Ελλάδα» - Με βάση την έρευνα της MARC για το «Πρώτο Θέμα» το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου στο 31,4%, 3,1 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών