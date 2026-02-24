H ΝΔ μπαίνει με δημοσκοπική ανάκαμψη στο προεκλογικό 2026: Ο Μητσοτάκης θέτει διλήμματα και ζεσταίνει τις κομματικές μηχανές
Αύριο στον Έβρο ο πρωθυπουργός για το προσυνέδριο της ΝΔ με θέμα «Ασφαλής Ελλάδα» - Με βάση την έρευνα της MARC για το «Πρώτο Θέμα» το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου στο 31,4%, 3,1 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών
Μπορεί οι εκλογές να απέχουν κάτι παραπάνω από έναν χρόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως γνωρίζει ότι αυτές δεν κερδίζονται, αν ο κομματικός μηχανισμός δεν κινητοποιηθεί εγκαίρως. Σε αυτό το περιβάλλον και με δεδομένο τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης, αλλά και την αναμονή για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού που θα οδηγήσουν σε εκ νέου διαμοιρασμό της τράπουλας, ο κ. Μητσοτάκης εκμεταλλεύεται την ηγεμονική θέση της Νέας Δημοκρατίας για να θέσει ήδη τα πρώτα εκλογικά διλήμματα.
Διλήμματα που θα γίνονται πιο επίμονα, όσο φτάνουμε πιο κοντά στις κάλπες, έως τις οποίες ο πρωθυπουργός εκτιμά ότι το κλίμα θα είναι αρκετά διαφορετικό για τη ΝΔ συγκριτικά με σήμερα. Κεντρικό ερώτημα που μέχρι στιγμής απευθύνει στους πολίτες είναι αν θα πρέπει να διασαλευτεί η πολιτική σταθερότητα που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και να τεθούν υπό αίρεση τα κεκτημένα σε μια σειρά τομέων.
Ήδη πάντως η ΝΔ μπαίνει στο ατύπως προεκλογικό 2026 από καλύτερη θέση συγκριτικά με την εικόνα της πέρυσι τέτοια εποχή, αλλά και στο φινάλε του 2025. Με βάση την έρευνα της MARC για το «Πρώτο Θέμα» το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου στο 31,4%, 3,1 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, ενώ οι θετικές αξιολογήσεις της κυβέρνησης ανέβηκαν κατά 1,8 μονάδες σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο και φτάνουν πλέον το 36,8%, δίνοντας παραπάνω «αέρα» στη Ν.Δ.
Και στην πρόθεση ψήφου όμως το κυβερνών κόμμα είναι σχεδόν σε ποσοστά ευρωεκλογών με 27,8%, ενώ βελτιωμένη είναι και η προσωπική εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος απέχει μακράν του δεύτερου στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία με 32,6%. Είναι ενδεικτικό ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο με 13% στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει μόλις 5,8% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία και έρχεται τέταρτος πίσω από Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκο Βελόπουλο. Προφανώς, για την αντιπολίτευση τα πράγματα θα περιπλακούν περαιτέρω όταν μπουν στην εξίσωση και τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού που είναι υπό διαμόρφωση.
Σε αυτό το πολιτικό «κενό» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης επιδιώκει να «πατήσει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να επανασυνδεθεί με κρίσιμα τμήματα του εκλογικού ακροατηρίου που ψήφισαν τη ΝΔ στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Άλλωστε, με βάση και την πρόσφατη έρευνα της Metron Analysis (Mega) υπάρχει ένα 37% των πολιτών που επιδιώκουν την πολιτική σταθερότητα. Πηγαίνοντας προς την κάλπη και όσο η αντιπολίτευση δεν έχει συγκροτημένη αντιπρόταση, αυτό το ποσοστό μπορεί να αυξάνεται και αυτό ρεαλιστικά θα είναι το target group της ΝΔ. Βεβαίως, μπροστά μας είναι η περίοδος που συνδέεται με τη «μαύρη» επέτειο των Τεμπών, όμως επίσης μπροστά είναι και η εκκίνηση της δίκης στις 23 Μαρτίου.
Το Μέγαρο Μαξίμου θα επιμένει τόσο στη διλημματική λογική για τους πολίτες, όσο και στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Τα πρόσφατα επεισόδια στη Νίκαια με πρωταγωνιστές γιατρούς συνδικαλιστές και τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη μπορεί να απασχόλησαν την επικαιρότητα, αλλά για την κυβέρνηση η μεγάλη εικόνα είναι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις στο ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης, σήμερα το πρωί συγκαλείται υπό την προεδρία του πρωθυπουργού το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, με κεντρικό θέμα των προγραμματισμό δράσεων των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων για το 2026 και βασικό εισηγητή τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Παράλληλα, την Πέμπτη συνεδριάζει και το υπουργικό συμβούλιο με ευρεία ατζέντα που οριστικοποιείται και δεν θα περιλαμβάνει το θέμα της απαγόρευσης πρόσβασης των ανηλίκων στα social media, για ηλικίες κάτω των 15 ετών.
Συσπείρωση δυνάμεωνΣτον δρόμο προς τη βελτίωση των δημοσκοπικών ποσοστών της ΝΔ, κρίσιμο ρόλο στον σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη παίζουν τα πρσοσυνέδρια της ΝΔ, πριν από το συνέδριο στα μέσα Μαϊου. Αυτή την Τετάρτη, ο κ. Μητσοτάκης ανηφορίζει στον Έβρο, όπου θα γίνει το προσυνέδριο με βασικά θέμα την ασφάλεια και με τίτλο «Ασφαλής Ελλάδα», ενώ στον χάρτη των προσυνεδρίων περιλαμβάνονται ακόμα το Ηράκλειο Κρήτης και η Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης θα περιοδεύσει από νωρίς το μεσημέρι στον ακριτικό νομό, επισκεπτόμενος σίγουρα το Τελωνείο των Κήπων, ενώ κρίσιμο είναι και το ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των υδάτων καθώς ο Έβρος μέχρι και χθες ήταν σε καθεστώς Red Alert λόγω υπερχείλισης του Άρδα.
