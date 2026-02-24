Μαρινάκης: Δεν απάντησα στον Δένδια, το θέμα μεγεθύνθηκε

«Δεν μπορούμε να εξισώνουμε τον θύτη με το θύμα

Για συνάντηση Γεραπετρίτη – Ρούμπιο

Με ήπιους τόνους αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωποςστονμιλώντας για μεγέθυνση του θέματος.«Η αποσπασματική παράθεση μέρους ομιλιών ή συνεντεύξεων είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Επισήμανα ότι είναι μια ομιλία που παρέθετε το κυβερνητικό έργο και στη συνέχεια βγήκαν τίτλοι ότι απάντησα στον Υπουργό Άμυνας», είπε ο κ.στους πολιτικούς συντάκτες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «δεν υπάρχει άνθρωπος στο κόμμα και στην κυβέρνηση που να μην θέλει άλλη μια νίκη. Στο τέλος αποφασίζουν οι πολίτες. Δεν μπορεί να θυμηθεί κάποιος κυβέρνηση δεύτερης 4ετιας με τέτοια ανθεκτικότητα. Το τι θα γίνει στο τέλος θα το αποφασίσουν οι πολίτες».Ερωτηθείς για την κριτική τουστονο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ένα κυβερνητικό στέλεχος που είναι και εκλεγμένος βουλευτής πολύ καλά κάνει και πηγαίνει στις κομματικές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι μεγεθύνθηκε το θέμα. Στόχος είναι με τα παραδοτέα να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».«Η κυβέρνηση αυτή είναι μπροστά με διψήφια ποσοστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα. Το τι θα γίνει στο τέλος θα το αποφασίσουν οι πολίτες», πρόσθεσε.Ερωτηθείς για τα επεισόδια στοο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο«αναγκάζεται να αμύνεται. Δεν μπορούμε να εξισώνουμε τον θύτη με το θύμα».«Ασχολούμαστε πολύ με το δένδρο και χάνουμε το δάσος. Χάσαμε πάρα πολλά χρόνια για να εχουμε μια κυβέρνηση που κάνει το αυτονόητο στα πανεπιστήμια», είπε, σημειώνοντας ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να εμποδίζουν την είσοδο σε κανέναν.«Μην δημιουργήσουμε άβατα στην υγεία», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι εάν οι ενέργειες συνιστούν ποινικά αδικήματα, θα το δουν οι αρμόδιες αρχές.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. «Είναι μια σημαντική συνάντηση. Είναι από τους λίγους ΥΠΕΞ που συναντάει για δεύτερη φορά τον Αμερικανό ομολογο του. Αυτό λέει κάτι για την αποτελεσματικόττητα της εξωτερικής πολιτικκής. Η καλλυτερη απάντηση για όσους είχαν σπεύσει να μιλήσουν για απομόνωση της Ελλάδας», πρόσθεσε.