Στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών για την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής
Υπουργείο Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

«Nα ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στην επιθετικότητα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη» το μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών φώτισε απόψε το κτίριό του στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, καθώς συμπληρώνονται τέταρτη επέτειος της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας.

«Σήμερα συμπληρώνονται 4 χρόνια από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων» τόνισε σε δήλωσή του υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και σημείωσε:  «Είναι σημαντικό σήμερα να ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στην επιθετικότητα, ενάντια σε κάθε μορφή ρεβιζιονισμού. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη.»


