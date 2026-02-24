Στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών για την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής
Στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών για την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής
«Nα ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στην επιθετικότητα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη» το μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη
Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών φώτισε απόψε το κτίριό του στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, καθώς συμπληρώνονται τέταρτη επέτειος της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας.
«Σήμερα συμπληρώνονται 4 χρόνια από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων» τόνισε σε δήλωσή του υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και σημείωσε: «Είναι σημαντικό σήμερα να ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στην επιθετικότητα, ενάντια σε κάθε μορφή ρεβιζιονισμού. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη.»
«Σήμερα συμπληρώνονται 4 χρόνια από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων» τόνισε σε δήλωσή του υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και σημείωσε: «Είναι σημαντικό σήμερα να ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στην επιθετικότητα, ενάντια σε κάθε μορφή ρεβιζιονισμού. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη.»
📷 The 🇬🇷 Ministry of Foreign Affairs @GreeceMFA illuminated its building in the colors of the 🇺🇦 Ukrainian flag, as today marks the fourth anniversary of Russia’s aggression against Ukraine. pic.twitter.com/tQmQ9fKCI9— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 24, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα