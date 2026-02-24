Στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών για την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής

«Nα ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στην επιθετικότητα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη» το μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη