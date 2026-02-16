Το ΠΑΣΟΚ μένει με 32 βουλευτές μετά την διαγραφή Παρασκευαΐδη, οι ανεξάρτητοι σε αριθμό ρεκόρ, φτάνουν τους 27
Στους 27 ανέρχονται πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές, μετά και τη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Με την εξέλιξη αυτή, το ΠΑΣΟΚ όντας αξιωματική αντιπολίτευση αριθμεί 32 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων καταγράφεται ως ιδιαίτερα υψηλός για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα.
Η απόφαση γνωστοποιήθηκε νωρίτερα μέσω επιστολής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία γνωστοποιείτο ότι ο βουλευτής Λέσβου τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας, με αφορμή δηλώσεις του για τις μετεκλογικές συνεργασίες.
Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές. Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί οτι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής».
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο κ. Παρασκευαΐδης, μιλώντας στο κανάλι της Βουλής και ερωτηθείς αν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ώστε να αποφευχθεί πιθανή ακυβερνησία, είχε δηλώσει: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».
