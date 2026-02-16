Το τερμάτισε ο Παρασκευαΐδης: Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η χώρα, το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα, δείτε βίντεο
«Να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο, δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια, δεν θα αποκλείσουμε κανένα», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο κανάλι της Βουλής
Μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ «με τους πάντες ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα» ζητά ο βουλευτής του κόμματος Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, προκειμένου να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.
Λίγες ώρες μετά την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του κόμματος στις εκλογές είναι η ΝΔ αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό κάθε μετεκλογική συνεργασία, ο κ. Παρασκευαΐδης εμφανίστηκε με διαφορετική «γραμμή».
Μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής και την εκπομπή Πρωινή Επισκόπηση ανέφερε αρχικά πως «έχω πει ότι αν κινδυνεύει η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανένα. Χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις να εξαντλήσουμε κάθε τι στον κεντροαριστερό χώρο».
Στην συνέχεια και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την ΝΔ προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ακυβερνησία είπε: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».
