Το ΠΑΣΟΚ διέγραψε τον Παρασκευαΐδη μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του για συγκυβέρνηση και με... δικτατορία
Το ΠΑΣΟΚ διέγραψε τον βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη μετά τις δηλώσεις του ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί ακόμη και με... δικτατορικά καθεστώτα.
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:
«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές. Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί οτι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής».
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το πρωί, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, μιλώντας στο κανάλι της Βουλής και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την ΝΔ προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ακυβερνησία είπε: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».
Δείτε την επιστολή Ανδρουλάκη στον πρόεδρο της Βουλής:
