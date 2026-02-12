Η Άνγκελα Μέρκελ διαψεύδει ότι θα είναι υποψήφια Ομοσπονδιακή πρόεδρος: Αυτό αποκλείεται

Πώς ξεκίνησαν τα σενάρια περί εκ νέου ενεργοποίησής της – Οι ανησυχίες των Χριστιανοδημοκρατών και οι τεταμένες σχέσεις της Μέρκελ με τον Μερτς