Σενάρια «ενεργοποίησης» της Μέρκελ τέσσερα χρόνια μετά την σύνταξη, νέος πονοκέφαλος για τον Μερτς
Τι γράφουν γερμανικά ΜΜΕ για την επί 16 χρόνια καγκελάριο της χώρας
Μετά από 16 χρόνια στην καγκελαρία και έχοντας εδραιωθεί ως μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές της γερμανικής πολιτικής σκηνής, η Άνγκελα Μέρκελ αποχώρησε από την ενεργό δράση ύστερα από τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2021.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Bild», σε ορισμένους κύκλους του CDU ενισχύεται μια φημολογία που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον: το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια για το αξίωμα του ομοσπονδιακού προέδρου.
Μάλιστα, υπάρχουν εικασίες ότι είτε το ίδιο το κόμμα των Πρασίνων, είτε ο Τζεμ Οζντεμίρ -υπουργός και γνωστό στέλεχος των Πρασίνων από το κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης- θα μπορούσαν να την προτείνουν για το ανώτατο κρατικό αξίωμα της Γερμανίας, δηλαδή για πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ο πρόεδρος του CDU Φρίντριχ Μερτς θα βρισκόταν σε δύσκολη θέση.
Από τη μία θα ήταν λογικό να στηρίξει μια υποψηφιότητα που προέρχεται από το ίδιο κόμμα με εκείνον. Από την άλλη όμως, η σχετικά καλή σχέση της Μέρκελ με τους Πράσινους -οι οποίοι είναι πολιτικοί αντίπαλοι του CDU- θα μπορούσε να τον φέρει σε πολιτικά άβολη θέση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μέρκελ θα είχε πλεονέκτημα απέναντι σε άλλους πιθανούς υποψηφίους του CDU, όπως η υπουργός Παιδείας Κάριν Πρίεν και η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλόκνερ. Η Κλόκνερ ειδικά θεωρείται δύσκολο να γίνει αποδεκτή από κόμματα όπως οι Πράσινοι και το SPD, επειδή θεωρείται πολύ κοντά πολιτικά στον Μερτς. Και αυτό έχει σημασία, γιατί για να εκλεγεί πρόεδρος στη Γερμανία χρειάζονται ψήφοι από περισσότερα κόμματα — όχι μόνο από ένα.
Σε κομματικούς και κυβερνητικούς κύκλους, σύμφωνα με τη «Bild», αυξάνεται η ανησυχία και εξετάζεται το ενδεχόμενο το CDU να ανακοινώσει δικό του υποψήφιο ήδη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αυτό θα ήταν ασυνήθιστα νωρίς, αφού η εκλογή προέδρου προβλέπεται για τον Φεβρουάριο του 2027, κάτι που δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζεται το θέμα.
«Αυτό αποκλείεται», δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου της στην εφημερίδα «Tagesspiegel».
Η Μέρκελ διαψεύδειΠάντως λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα η πρώην καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ απέρριψε κατηγορηματικά τις εικασίες περί ενδεχόμενης υποψηφιότητάς της για το κορυφαίο πολιτειακό αξίωμα του Ομοσπονδιακού Προέδρου της Γερμανίας το 2027.
