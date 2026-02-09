Η ακτινογραφία της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ: Ανανέωση με παλιά υλικά από σημιτικούς, λαλιωτικούς και τσοχατζοπουλικούς

Οι εκπρόσωποι των «ρευμάτων» του πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ που ανακοινώθηκαν από τη Χ. Τρικούπη - Από σημιτικούς, όπως ο Γ. Σακελλίων μέχρι τσοχατζοπουλικούς όπως ο Λευτέρης Τζιόλας και μέλη της «ομάδας Λαλιώτη» όπως ο Αλ. Βούλγαρης



Το σχήμα διεύρυνσης 44 στελεχών που ανακοίνωσε σήμερα ο υπεύθυνος της αρμόδιας επιτροπής του







Είναι ενδεικτικό ότι αρκετοί από όσους ανακοινώθηκαν βρίσκονταν στο ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του '80 και πιο παλιά ακόμη. Προφανώς - υπό το κλίμα εκείνων των εποχών - είχαν ενταχθεί στις εσωκομματικές ομάδες που συγκρούστηκαν στο εσωτερικό του τότε κραταιού Κινήματος...



Επιχειρώντας μια ακτινογραφία των στελεχών που σηματοδοτούν την πρώτη φάση της διεύρυνσης, έχουμε και λέμε:



Οι σημιτικοί







Γιάννης Καλογήρου, που διετέλεσε γ.γ. του υπ. Ανάπτυξης και ο οποίος διατηρούσε προσωπικές σχέσεις με τον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό μέχρι το τέλος της ζωής του. Στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές στήριξε ανοικτά την Άννα Διαμαντοπούλου.

Ο Χρήστος Σμυρλής-Λιακατάς, οδοντίατρος και πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, ανήκε στον πυρήνα των «εκσυγχρονιστών» της εποχής.

Ο γιατρός Γιώργος Σακελλίων που διετέλεσε και υπεύθυνος κινητοποιήσεων του Κώστα Σημίτη αλλά και γ.γ. Νέας Γενιάς, επίσης θερμός υποστηρικτής της Α. Διαμαντοπούλου.

Κλείσιμο Θόδωρος Παπαθεοδώρου διετέλεσε υφυπουργός στην συγκυβέρνηση Παπανδρέου-Σαμαρά ήταν στο πλευρό του κόμματος «Δημοκράτες» του Ανδρέα Λοβέρδου ωστόσο δεν τον ακολούθησε στην ένταξή του στη ΝΔ, προτιμώντας να επανακάμψει στο ΠΑΣΟΚ.





Οι λαλιωτικοί



Η διεύρυνση που ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ σήμερα, έχει όμως και «χρώμα» Λαλιώτη. Πέραν των εξαιρετικών σχέσεων που διατηρεί το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με σειρά πρώην υπουργών και στελεχών που επιστρέφουν στη Χ. Τρικούπη, αρκετοί υπήρξαν στενοί του συνεργάτες και μέλη της ομάδας του, ιδίως από την Νεολαία ΠΑΣΟΚ.



Με όρους παλαιοκομματικών διαχωρισμών λοιπόν, από τους 44 που επιστρέφουν, ακραιφνείς Λαλιωτικοί είναι οι:



Αλέκος Βούλγαρης, πρώην υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ επί υπουργίας Λαλίωτη

Φώτης Χατζημιχάλης, πρώην γραμματέας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επί διακυβέρνησης Σημίτη

Πέτρος Σφηκάκης, διαπρεπής δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας της Νέας Γενιάς, στενός φίλος του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Πανούση.



Οι τσοχατζοπουλικοί



Η επανένταξη πρώην στελεχών στο ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει ωστόσο και πάλαι ποτέ ακραιφνείς υποστηρικτές του Άκη Τσοχατζόπουλου:

Ο πρώην βουλευτής Χαλκιδικής Γιάννης Δριβελέγκας, ο πρώην υφυπουργός Εργασίας Λευτέρης Τζιόλας, ο πρώην υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ και βουλευτής Καβάλας Γιάννης Τσακλίδης, η πρώην υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και βουλευτής Μαγνησίας Ροδούλα Ζήση, ο επί πολλά έτη γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης Κώστας Μαμέλης, ο πρώην γραμματέας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Νίκος Μαδεμλής που μεταπήδησε στον ΣΥΡΙΖΑ και ο δικηγόρος Άγης Τάτσης, προερχόμενος επίσης από τη νεολαία ΠΑΣΟΚ.



Ο Παναγιώτης Δημητρουλόπουλος, πρώην βουλευτής Ηλείας και νομάρχης Ηλείας ανήκε στη χορεία των πολιτικών φίλων του Γεράσιμου Αρσένη.



Οι παπανδρεϊκοί



«Παπανδρεϊκές» ήταν η πρώην βουλευτής Καρδίτσας Μαρία Θεοχάρη και η πρώην βουλευτής Έβρου Ελένη Τσιαούση που αποχώρησε από το κόμμα το 2012 επί Ευ. Βενιζέλου. «Παπανδρεϊκός» και ο πρώην υφυπουργός Μάρκος Μπόλαρης, πρώην βουλευτής Σερρών.