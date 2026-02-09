Μπόλαρης, Πανούσης και Μπρέμπου στην επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, δείτε όλα τα ονόματα

Δείτε όλα τα ονόματα της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ

Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Ασημακόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ Βούλγαρης Αλέκος, πρώην Δήμαρχος Βόλου, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Γεννιά Γεωργία, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην Νομάρχης, πρώην Βουλευτής Δριβελέγκας Αντώνης, Πανεπιστημιακός, γιατρός Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Πανεπιστημιακός ΑΠΘ Ζήση Ροδούλα, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Θεοχάρη Μαρία, πρώην Βουλευτής Καλογήρου Γιάννης, Πανεπιστημιακός Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος - Αριστερή πρωτοβουλία Λαζαρίδης Λάζαρος, Μηχανολόγος μηχανικός Λαμνάτος Κώστας, Χημικός μηχανικός Λογοθέτης Βασίλης, Πανεπιστημιακός Μαδεμλής Νίκος, Υπάλληλος ΔΕΗ , πρώην Γρ. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Μαμέλης Κώστας, Δικηγόρος, πρώην Γρ. Ν.Ε. Θεσσαλονίκης Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ Μπόλαρης Μάρκος, πρώην Βουλευτής, πρώην Υπουργός Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιός Ντάγκας Δημοσθένης, Εκπαιδευτικός Οικονόμου Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός Ορφανός Μιχάλης, Δικηγόρος Παλαιογιάννης Σπύρος, Χημικός Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός Παπαθεοδώρου Θόδωρος, Πανεπιστημιακός, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Παπαμάρκου Γιώργος, Υπάλληλος ΟΤΕ Παπαμιχαήλ Σωτήρης, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής Περράκης Στέλιος, Πανεπιστημιακός Ρέμελης Κώστας, Πανεπιστημιακός, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης Σακελλίων Γιώργος, Γιατρός, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς Σμυρλής Χρήστος, Οδοντίατρος, πρώην Βουλευτής Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην Πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος Σφηκάκης Πέτρος, Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς Τάτσης Άγης, Δικηγόρος Τζιόλας Λευτέρης, Στέλεχος Επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Τσακλίδης Γιάννης, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Τσιαούση Ελένη, πρώην Βουλευτής Τσιρίδης Λευτέρης, Πανεπιστημιακός, γιατρός Φραγκούλης Μανώλης, Πανεπιστημιακός Χατζημιχάλης Φώτης, Επιχειρηματίας, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Σκανδαλίδης Κώστας

Κωνσταντόπουλος Δημήτρης - υπεύθυνος Αυτοοργάνωσης

Αργύρης Βαγγέλης - πρώην στελέχη, πρώην βουλευτές

Μαργαρίτης Θόδωρος - Ανανεωτική αριστερά

Γεωργάτος Γεράσιμος - Ανανεωτική αριστερά

Πόντας Απόστολος - Πρόεδρος ΕΔΕΜ

Εδιάρογλου Ρούλης - Κινήσεις πολιτών (Βόρεια Ελλάδα)

Χλωμούδης Κώστας - Κινήσεις πολιτών (Νότια Ελλάδα)

Κατσικάρης Δημήτρης - Περιφερειακή αυτοδιοίκηση

Δανιηλίδης Σίμος - Τοπική αυτοδιοίκηση

Τσούμας Γιώργος - Νεολαία

Μερεντίτη Σούλα – Γυναικείες οργανώσεις

Καββαθάς Γιώργος - Επιμελητήρια - Επιχειρήσεις

Μότσιος Γιώργος - Συνδικαλιστικός χώρος

Τα πρώτα 44 ονόματα της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας η Χαριλάου Τρικούπη.Ανάμεσά τους βρίσκονται πρώην υπουργοί των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Μάρκος Μπόλαρης και ο Γιάννης Πανούσης αλλά και ηθοποιοί όπως η Γωγώ Μπρέμπου.Στη λίστα βρίσκονται, επίσης ονόματά όπως των πρώην υπουργών και υφυπουργών Ροδούλας Ζήση, Θεόδωρου Παπαθεοδώρου, Φώτη Χατζημιχάλη αλλά και του πρώην μέλους της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωής Καρκούλια.Με αφορμή την ανακοίνωση των 44 ονομάτων που θα λάβουν μέρος στην επιτροπή διεύρυνσης, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι στην ίδια επιτροπή συμμετέχουν επίσης οι:Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της επιτροπής Διεύρυνσης,«επιτροπές συμπαράταξης και διεύρυνσης θα υπάρχουν σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες σε καθεμία περιφέρεια της χώρας» και στο πλαίσιο αυτό «το πρώτο μέλημα της επιτροπής που συγκροτούμε σήμερα, είναι να οργανώσει και στις 13 περιφέρειες αντίστοιχα- Επιτροπές Συμπαράταξης και Διεύρυνσης.«Η Διεύρυνση του χώρου που εκφράζει το Κίνημα, δεν θα γίνει με στενά κομματικούς όρους ούτε υποτάσσεται σε τοπικούς συσχετισμούς και επιδιώξεις. Δεν σχετίζεται με υποχρεωτική κομματική ένταξη, ούτε συνδέεται με βουλευτική υποψηφιότητα. Γι’ αυτές τις διαδικασίες υπάρχουν οι αποφάσεις για την οργάνωση του Συνεδρίου και η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων» είπε ακόμα ο κ. Σκανδαλίδης.Όσον αφορά, δε, την ανθρωπογεωγραφία της επιτροπής που ανακοινώθηκε «συμμετέχουν κεντρικά στελέχη από τον κεντρικό και πολιτικό χώρο. Υπάρχουν πανεπιστημιακοί, άνθρωποι που έχουν πάει αλλού και έχουν επιστρέψει, άνθρωποι που ήταν πάντοτε στο ΠΑΣΟΚ αλλά ήταν τελείως ανενεργοί τα τελευταία χρόνια, και διάφοροι άλλοι που έχουν έναν κοινωνικό χαρακτήρα και θέλουν να βοηθήσουν αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε σήμερα. Άρα, είναι μια πολυσυλλεκτική επιτροπή, η οποία θα δουλέψει εντατικά».