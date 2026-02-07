Σκέρτσος: Η Ελλάδα έχει πλέον την 11η καλύτερη επίδοση στην ανεργία των νέων στην Ευρώπη, καταγράφοντας ένα άλμα προόδου

Τη στιγμή που ο μέσος όρος ανεργίας των νέων είναι στο 14,7% στην υπόλοιπη ΕΕ, στην πατρίδα μας πλέον είναι στο 13%, αναφέρει σε ανάρτησή του