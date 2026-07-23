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Οκτώ χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, το βίντεο που κόβει την ανάσα: Γύρισε να σώσει τη γάτα του και τον κύκλωσαν οι φλόγες
Οκτώ χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, το βίντεο που κόβει την ανάσα: Γύρισε να σώσει τη γάτα του και τον κύκλωσαν οι φλόγες
Ο άντρας κατέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές που η πύρινη λαίλαπα καταπίνει τα πάντα – Οκτώ χρόνια μετά, οι εικόνες εξακολουθούν να συγκλονίζουν
Οκτώ χρόνια έχουν περάσει από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς και σημάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Κι όμως, ορισμένα βίντεο από εκείνη τη μοιραία ημέρα εξακολουθούν να κόβουν την ανάσα.
Ανάμεσά τους, το συγκλονιστικό ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή που η πύρινη λαίλαπα περνά πάνω από ένα σπίτι, με τον ιδιοκτήτη του να βιντεοσκοπεί τις δραματικές στιγμές, έχοντας βγει έξω για να σώσει τη γάτα του.
Οι εικόνες, ακόμη και σήμερα, είναι σοκαριστικές και θυμίζουν τη μανία της φωτιάς που μέσα σε λίγα λεπτά κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά της.
Ο άνδρας φωνάζει στο τρομαγμένο γατάκι και επιχειρεί να το πάρει αγκαλιά, ενώ γύρω τους πνέουν άνεμοι 80 και 90 χιλιομέτρων ανά ώρα, μεταδίδοντας με αστραπιαία ταχύτητα την πυρκαγιά, τόσο στα πεύκα όσο και στη χαμηλή βλάστηση.
Λίγο αργότερα το κινητό πέφτει στο έδαφος και ακούγονται τα αγκομαχητά του ανάμεικτα με τον ήχο του ανέμου και της φωτιάς.
Ο άντρας κατάφερε τελικά να βγει ζωντανός από την πυρκαγιά.
Με σειρά εκδηλώσεων που κορυφώνονται σήμερα, τιμάται η μνήμη των 104 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στη φρίκη της πυρκαγιάς στο Μάτι. Οκτώ χρόνια μετά από την ανείπωτη τραγωδία και οι πληγές παραμένουν ανοικτές. Όχι μόνο για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες που έμειναν πίσω, αλλά για τις τραυματικές μνήμες εκείνης της βραδιάς, για την οποία 10 άνθρωποι κρίθηκαν ένοχοι, εκ των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή.
Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν από την περασμένη Κυριακή, όταν και πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Μάτι. Χθες, τελέστηκε αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων στο σημείο όπου βρίσκεται το μνημείο για τους νεκρούς της πυρκαγιάς, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά.
Σήμερα, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαραθώνα διοργανώνουν εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο χώρο της ανείπωτης τραγωδίας, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας, έως την Αργυρά Ακτή.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, σύμφωνα με τον Σύλλογο για σήμερα προβλέπει:
-Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, μετά τη Θεία Λειτουργία θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέηση.
- Στις 19:00 στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το Προσκλητήριο νεκρών.
-Αμέσως μετά, οι συγκεντρωμένοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι.
- Στις 20:30 θα εκκινήσει η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.).
- Στις 21:15, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν περπατώντας από την Ποσειδώνος ως την Αργυρά Ακτή.
Ανάμεσά τους, το συγκλονιστικό ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή που η πύρινη λαίλαπα περνά πάνω από ένα σπίτι, με τον ιδιοκτήτη του να βιντεοσκοπεί τις δραματικές στιγμές, έχοντας βγει έξω για να σώσει τη γάτα του.
Οι εικόνες, ακόμη και σήμερα, είναι σοκαριστικές και θυμίζουν τη μανία της φωτιάς που μέσα σε λίγα λεπτά κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά της.
Ο άνδρας φωνάζει στο τρομαγμένο γατάκι και επιχειρεί να το πάρει αγκαλιά, ενώ γύρω τους πνέουν άνεμοι 80 και 90 χιλιομέτρων ανά ώρα, μεταδίδοντας με αστραπιαία ταχύτητα την πυρκαγιά, τόσο στα πεύκα όσο και στη χαμηλή βλάστηση.
Λίγο αργότερα το κινητό πέφτει στο έδαφος και ακούγονται τα αγκομαχητά του ανάμεικτα με τον ήχο του ανέμου και της φωτιάς.
Ο άντρας κατάφερε τελικά να βγει ζωντανός από την πυρκαγιά.
Με σειρά εκδηλώσεων που κορυφώνονται σήμερα, τιμάται η μνήμη των 104 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στη φρίκη της πυρκαγιάς στο Μάτι. Οκτώ χρόνια μετά από την ανείπωτη τραγωδία και οι πληγές παραμένουν ανοικτές. Όχι μόνο για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες που έμειναν πίσω, αλλά για τις τραυματικές μνήμες εκείνης της βραδιάς, για την οποία 10 άνθρωποι κρίθηκαν ένοχοι, εκ των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή.
Εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της πυρκαγιάς
Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν από την περασμένη Κυριακή, όταν και πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Μάτι. Χθες, τελέστηκε αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων στο σημείο όπου βρίσκεται το μνημείο για τους νεκρούς της πυρκαγιάς, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά.
Σήμερα, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαραθώνα διοργανώνουν εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο χώρο της ανείπωτης τραγωδίας, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας, έως την Αργυρά Ακτή.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, σύμφωνα με τον Σύλλογο για σήμερα προβλέπει:
-Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, μετά τη Θεία Λειτουργία θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέηση.
- Στις 19:00 στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το Προσκλητήριο νεκρών.
-Αμέσως μετά, οι συγκεντρωμένοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι.
- Στις 20:30 θα εκκινήσει η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.).
- Στις 21:15, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν περπατώντας από την Ποσειδώνος ως την Αργυρά Ακτή.
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