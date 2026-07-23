Οκτώ χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, το βίντεο που κόβει την ανάσα: Γύρισε να σώσει τη γάτα του και τον κύκλωσαν οι φλόγες

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Εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της πυρκαγιάς

Με σειρά εκδηλώσεων που κορυφώνονται σήμερα, τιμάται η μνήμη των

που έχασαν τη ζωή τους στη φρίκη της

. Οκτώ χρόνια μετά από την ανείπωτη τραγωδία και οι πληγές παραμένουν ανοικτές. Όχι μόνο για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες που έμειναν πίσω, αλλά για τις τραυματικές μνήμες εκείνης της βραδιάς, για την οποία 10 άνθρωποι κρίθηκαν ένοχοι, εκ των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν από την περασμένη Κυριακή, όταν και πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Μάτι. Χθες, τελέστηκε αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων στο σημείο όπου βρίσκεται το μνημείο για τους νεκρούς της πυρκαγιάς, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά.

Σήμερα, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαραθώνα διοργανώνουν εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο χώρο της ανείπωτης

, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας, έως την Αργυρά Ακτή.

Το

σύμφωνα με τον Σύλλογο για σήμερα προβλέπει:

-Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, μετά τη Θεία Λειτουργία θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέηση.

- Στις 19:00 στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το Προσκλητήριο νεκρών.

-Αμέσως μετά, οι συγκεντρωμένοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι.

- Στις 20:30 θα εκκινήσει η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.).

- Στις 21:15, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν περπατώντας από την Ποσειδώνος ως την Αργυρά Ακτή.