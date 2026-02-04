Δένδιας: Εάν συμφωνήσουμε με τις ΗΠΑ πώς θέλουμε να είναι αυτός ο κόσμος σε δέκα χρόνια, τα επόμενα θα ακολουθήσουν

«Πώς μπορεί να γίνει συζήτηση, όταν υπάρχει τέτοια προσέγγιση;» διερωτήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας για την Τουρκία, η οποία, όπως είπε, «έχει αυτή την περίεργη ιδέα ότι τα νησιά, όπως η Κρήτη, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα ή χωρικά ύδατα πέραν των 6 ν.μ. ή ΑΟΖ»