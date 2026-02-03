Σαμαράς: Το σταθμίζω για το κόμμα, με πονάει κάθε μέρα η Λένα, η απώλεια το μόνο κοινό με την Καρυστιανού

Επικριτικός για μια ακόμη φορά έναντι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εμφανίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξή του στο Best tv της Καλαμάτας, χωρίς ωστόσο να ανοίξει τα χαρτιά του για το αν θα κάνει κόμμα, δείχνοντας ότι το σκέφτεται.

Ο διαγραφείς από τη ΝΔ πρώην πρωθυπουργός επέμεινε στην εφ’ όλης της ύλης κριτική του: από τα εθνικά μέχρι τα θέματα καθημερινότητας αλλά και τη συνταγματική αναθεώρηση. Για την δημιουργία κόμματος είπε ότι σταθμίζει τα δεδομένα, πήρε πολιτικές αποστάσεις από την Μαρία Καρυστιανού και το υπό εκκόλαψη κόμμα της, ενώ εξέφρασε εκ νέου τις ανησυχίες του για τα εθνικά θέματα.





Σύμφωνα με τον Α. Σαμαρά «υ

πάρχει μια ομίχλη στη χώρα μια μελαγχολία μια αίσθ

η

ση ματαιότητας, δημιουργείται η αίσθηση της κόπωσης

» απαριθμώντας τα προβλήματα τις ακρίβειας, της στέγασης. Χαρακτήρισε «θρασύτατη» την βουλευτή της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου που είπε ότι «το τσάμπα πέθανε» και πρόσθεσε:

«Να σας πω εγώ τι πέθανε; Πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης. Έχει επέλθει ρήξη των νεοδημοκρατών με το κόμμα, δεν ζουν στην κοινωνία, δεν νιώθουν τα προβλήματα του κόσμου».

Στο ερώτημα αν υπάρχει το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» ο κ. Σαμαράς απάντησε ότι ο «ο Μητσοτάκης είναι το χάος» ισχυριζόμενος ότι ο Πρωθυπουργός «δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας». «Ο Μητσοτάκης συνειδητά στοχεύει σε αποχή κόσμου από τις κάλπες ελπίζοντας ότι με ένα πλασματικό ποσοστό θα διαπραγματευτεί το προσωπικό του μέλλον. Ετσι ευτελίζεται και μια παράταξη αλλά κυρίως έτσι δεν κυβερνάται μια χώρα» ισχυρίστηκε.



Επανέλαβε την κριτική του για τα εθνικά με αφορμή την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν χαρακτηρίζοντας το ταξίδι αυτό «μεγάλο λάθος» λόγω των αναθεωρητικών ισχυρισμών της Τουρκίας. Δήλωσε ότι συνυπογράφει μέχρι κεραίας τα όσα είπε στην Καλαμάτα ο Κώστας Καραμανλής και διερωτήθηκε: «Έχουμε χάσει τα μυαλά μας κι εγώ και ο Καραμανλής και ασκούμε κριτική;».

Σαμαράς για Καρυστιανού

Ο Αντώνης Σαμαράς πήρε πολιτικές αποστάσεις από το επικείμενο κόμμα Καρυστιανού. Παραδέχθηκε μεν πως «έχει τα ίδια δικαιώματα όπως κάθε Έλληνας» ωστόσο έσπευσε να προσθέσει: «Αυτό που με ενώνει με την κυρία Καρυστιανού είναι ο πόνος της απώλειας. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική, είναι προσωπικό θέμα καθενός».

Για το εάν θα κάνει κόμμα

Ερωτηθείς εάν θα κάνει κόμμα, ο κ. Σαμαράς απάντησε επιφυλακτικά: « Τα σταθμίζω, με πονάει πολύ η Λένα λείπει κάθε μέρα, αλλά μην ανησυχείτε για μένα, μιλάω δημόσια και θα συνεχίσω να μιλάω δημόσια» είπε. Πρόσθεσε ωστόσο: «Η Ελλάδα θέλει μια νέα αρχή αυτό είναι φανερό. Δεν μπορεί να προχωρήσει όμως άλλο με την λογική όλοι εναντίον όλων γιατί τότε θα επικρατήσει ζούγκλα. Η νέα αρχή απαιτεί την σύμφωνη γνώμη κοινωνίας. Η κοινωνία πρέπει να το θέλει και πρέπει να το δείξει. Αναγέννηση της χώρας απαιτεί θυσίες και κόπο αλλά και συνθέσεις» είπε ο κ. Σαμαράς.